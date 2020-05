Gospelin kärkinimet yhdistävät voimansa jättikonsertissa perjantaina

– Minulla on unelma -videokonsertti on tietynlainen voiman ja yhteyden näyttö. Se kertoo selkeää kieltä suomalaisten gospelmuusikoiden halusta välittää viestiä toivosta ja samalla siunata kuulijoita sekä toinen toisiaan, sanoo konsertin ideoinut Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen.

Ohjelmatoimisto Puisto Liven perustaja sekä Park 7- ja Kotiinpalaajat -yhtyeiden rumpali Miika Luomaranta innostui ideasta heti. Soittokierros yli 20 gospelartistille oli ilahduttava, ja mukaan lähtikin upea joukko tämän hetken gospelmusiikin suuria nimiä sekä myös pitkän uran tehneitä legendoja. Konsertin teemana on yhteys, ja sen tuotto menee taloudellisissa haasteissa olevan Maata Näkyvissä -festareiden hyväksi.

– Tämä videokonsertti on minulle henkilökohtaisesti erään unelman täyttymys, Juha Heinonen kertoo.

– Minulle gospelmusiikki on aina ollut sitä jalointa musiikkia. Olen kokenut, että viime vuosina yhteys gospelin alalla toimivan väen kesken on tiivistynyt. Myös artistien keskinäinen yhteys on lisääntynyt merkittävästi. Tänä päivänä rukoilemme täysillä toistemme puolesta. Koska toimin Maata Näkyvissä -festareiden johtajana, niin artistien pyyteetön halu lähteä mukaan myös auttamaan Maata Näkyvissä -festareita tekee olon iloiseksi ja kiitolliseksi, Heinonen toteaa.

– Tästä konsertista tulee upea kaksituntinen! Mukana on artisteja, joita olen kuunnellut lapsena ja nuorena, ja jotka ovat aikoinaan sytyttäneet minussa kipinän gospelmusiikin tekemiseen. Kun tähän lisää meidät aktiiviset artistit, jotka tällä hetkellä keikkailemme runsaasti, saadaan aikaan varmasti ikimuistoinen spektaakkeli, Miika Luomaranta kommentoi.

– Unelma yhteydestä on itse asiassa rukous. Se on jotain, mitä Kristus itse toivoi seuraajilleen. Yhteys luo toivon. Se on yhteyttä erilaisissa tilanteissa elävien ihmisten kesken ja se on yhteyttä hyvyyden ihmeelliseen voimaan, maailmankaikkeuden Luojaan. Tässä konsertissa laulamme todeksi unelmaa, joka sytyttää meidät kaikki yhteiseen kutsuun ja toivoon, kommentoi Tera-yhtyeen Petri Lassila.

Minulla on unelma -konsertti Maata Näkyvissä -festareiden YouTube-kanavalla 29.5.2020 klo 18.00 alkaen. Suora linkki konserttiin; www.maatanakyvissa.fi/minullaonunelma.

Konsertti on ilmainen, lahjoitukset Maata Näkyvissä -festareille. Konsertin järjestää Sleyn Nuorisotyö, Maata Näkyvissä sekä Puisto Live. Mukana olevat artistit ovat Pekka Simojoki, Pekka Laukkarinen, Jippu, Harri Helenius, Olli Helenius, TERA, Peter Joukainen, Mikko Nikula, Sami Asp, Mikko Vaismaa, Miika Korkatti, kls., Park 7, NNS, Juhani Tikkanen, Maksetut Viulut, Kotiinpalaajat, PastoriPike, Tuomas Auvinen, Eve ja Ossi, Pro Fide, The Road, No Tune Brothers.

Tue Maata Näkyvissä -festareita

Mobilepay: 97536

Liity MN-liigaan kuukausilahjoittajaksi: www.maatanakyvissa.fi/mnliiga

Kertalahjoitus: www.maatanakyvissa.fi/taivaallinenlahja

Lue lisää tukivaihtoehdoista: www.maatanakyvissa.fi/tuefestareita

Keräysluvan numero: RA/2017/100

Juha Heinonen, juha.heinonen@sley.fi, 040 555 2164

Maaria Toskala, maaria.toskala@maatanakyvissa.fi, 045 658 0368

Miika Luomaranta, miika@puistolive.fi, 0400 480 792