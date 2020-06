Gospelista kasvoi intohimoammatti

Miika Luomaranta on yrittäjä, joka teki gospelharrastuksesta itselleen ammatin. Lähetyslapsitausta ja kosketuspinta nuorten aikuisten elämään ovat opettaneet, että Jeesuksesta kannattaa puhua omien tekojen kautta.

Kaikki alkoi cd-levyistä. Varhaisteini-ikäinen Miika Luomaranta pyöritti The Rainin ja The Roadin levyjä levysoittimessa, kunnes osasi kappaleet ulkoa.

Sitten tuli rippileiri, ja sieltä löytyivät bändikaverit. Perustettiin poprockia soittava gospelbändi Park 7. Luomaranta on ollut yhtyeen rumpali alusta asti, yli kymmenen vuotta.

Tätä nykyä Miika Luomaranta on isä, aviomies, yrittäjä ja rumpali – tässä järjestyksessä. Hän on Puisto Live -ohjelmatoimiston perustaja ja työllistää itsensä pääasiassa myymällä ja tuottamalla kristillisiä konsertteja.

– En vaihtanut lastentarhanopettajan työstä kristilliselle kulttuurialalle rahankiilto silmissä. Etukäteen ajateltuna ratkaisu oli taloudellisesti järjetön, mutta koska minulla on tähän työhön palo, halusin siitä ammatin. Harrastukselle pystyy antamaan paljon enemmän aikaa, kun työpäivät voi käyttää siihen. Riski on täytynyt ottaa, vaikka en tiedä, onko kalenterini täynnä vai ei. Tähän asti on sujunut hyvin, ja testi jatkuu.

Luomaranta on tänä keväänä ollut esimerkiksi tuottamassa Evankeliumijuhlan videotaltiointeja, joita on kuvattu niin, että juhla voidaan järjestää koronatilanteesta huolimatta.

Puisto Liven tehtävä on Luomarannan mukaan ”auttaa ja kannustaa artisteja, tarjota entistä laajemmin kristillistä kulttuuria seurakunnille ja tavoittaa ihmisiä”. Yritys perustettiin tarpeeseen, jonka Luomaranta itse oli keikkailevana gospelartistina kokenut.

Tuottamassa internet-Eviksiä

Puisto Live on tehnyt kuluneen kevään aikana muutamia videoprojekteja, jotka oli noteerattu Sleyllä, ja yritystä kysyttiin mukaan Evankeliumijuhlan toteuttamiseen poikkeusoloissa. Luomaranta ajattelee netin kautta järjestettävän Evankeliumijuhlan olevan hyvä idea.

– Vastasimme kutsuun, että tullaan ehdottomasti. Töitä ei ole ollut liikaa tänä keväänä, ja Evikset ovat meille kaikille tärkeä tapahtuma.

– Nettikonsertteja on järjestetty kevään aikana jo paljon, ja niillä on mahdollisuus tavoittaa ihmisiä paikasta riippumatta – parhaimmillaan jopa enemmän kuin normaalisti. Minusta Evankeliumiyhdistys onnistui reagoimaan Evisten muuttamisessa ihailtavan nopeasti. Koronatilanne on ollut meille tapahtuma-alan ammattilaisillekin shokki. Internet-Eviksistä vastuussa oleva Jari Rankinen on johtanut järjestelyjä jämptillä otteella.

Luomarannan työnkuvaan on kuulunut käytännön asioiden organisointia, yhteydenpitoa haastateltaviin ja aikatauluttamista. Puisto Liven Pietari Koskenniemi on ollut vastuussa videotuotannosta.

Lähetyslapsen lähetystyö

Erityistä lähetystyön kutsumusta Luomarannalla ei ole, mutta hän pitää silti osaa töistään evankeliumin eteenpäin viemisenä.

– Olen itse lähetyslapsi: perheeni oli 90-luvulla lähetystyössä Sambiassa, ja olen syntynyt Zimbabwessa. Minulla on siis tietyllä lailla juuret ja tausta lähetystyössä, ja koen kyllä, että palo viedä sanomaa kumpuaa sieltä. Isä on Sleyn pastori, ja vei evankeliumia Jeesuksesta Afrikkaan omalla työllään. Monia omia bändijuttujani voi verrata lähetystyöhön – olen vain tehnyt niitä siinä ympäristössä, joka on ollut itselleni luonteva. Lähetystyön ajatus on vahvasti läsnä, vaikka en ole työtäni sillä sanalla nimennytkään, Luomaranta miettii.

Miten evankeliumi sitten kristillisen kulttuurialan ammattilaisen mielestä viedään ei-uskoville tänään?

– Jos minulla olisi tähän vastaus, sehän olisi tosi hienoa. Park 7:n kuuntelijat ovat pääasiassa nuoria ja nuoria aikuisia. Yritämme tehdä mielenkiintoista musiikkia sellaisella kielellä, jota nuoret ymmärtävät. Tekstit, spiikit ja meidän olemuksemme lavalla yrittävät olla sellaisia, joihin saa tarttumapintaa.

Luomarannalla, kuten monella nuorella aikuisella, on ystäviä, jotka ajattelevat, etteivät kelpaa Jeesukselle. Hänestä tuomitsemisena koettu ilmapiiri on pahimmillaan syy siihen, etteivät ihmiset halua tulla seurakuntaan.

– Ajatellaan, ettei mokanneena pääse taivaaseen. Haluaisin olla murtamassa ennakkoluuloja siitä, että me kristityt olemme puhtoisia eikä haluta joukkoomme niitä, jotka eivät ole yhtä selvillä asioista. Ihmiset täytyy kohdata ihmisinä.

Kulttuurikenttäpelaaja

Kristillisen kulttuurikentän tilanne ei Miika Luomarannasta ole lainkaan niin toivoton, miltä joskus valitteluja kuunnellessa tuntuu.

– En muista kuuluisia gospelin kulta-aikoja, joista aina puhutaan, mutta minusta nyt on oikein hyvä.

Luomarannan isoveljien Samulin ja Jaakon gospelbändi Saraste oli omalta osaltaan viitoittamassa Miika Luomarannan tietä. Saraste perustettiin ennen Miikan omaa rippileiriä, ja hän pääsi näkemään vierestä, millaista kristillisen yhtyeen keikkailu oli. Muutama vuosi myöhemmin hänestä tuli Sarasteen rumpali.

– Kristittynä haluan tehdä kristillistä musiikkia. Kutsumus on vaikea sana, mutta ainakin minulla on ollut into ja tarve tehdä itselle tärkeistä asioista musiikkia ja kertoa niistä sen avulla. Kun olen itse saanut niin paljon The Roadin ja The Rainin kaltaisilta bändeiltä, haluan tavallaan jatkaa niiden tekemää työtä. Olen ollut kohteena heidän kristilliselle musiikilleen ja tiedän, millainen merkitys sillä on.

Lue koko juttu Sanansaattajasta 13/20.