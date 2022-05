Haemme uskonnonopettajaa monipuolisiin työtehtäviin 

Karkun evankelinen opisto on monialainen kansanopisto, jossa toimii lukio, aikuisten perusopetus, Tutkintokoulutukseen valmentava (TUVA), ammatillisena koulutuksena erälinja, vapaan sivistystyön koulutuksina raamattukurssi, kotoutumiskoulutus ja Opistovuosi oppivelvollisille. Järjestämme monipuolisesti lyhytkursseja ympäri vuoden.

Lukiomme toimii aikuisten opetussuunnitelman mukaan. Opetat uskontoa lukiossa ja mahdollisesti muilla linjoilla. Olet valmis opettamaan myös muita aineita. Luemme eduksi kokemuksen lukion opinto-ohjauksen tehtävistä.

Omaat tarvittavat taidot lukiolinjan esihenkilön tehtävään.

Toivomme

lukiokokemusta

markkinointihenkisyyttä – kokemusta yhteistyöstä muiden oppilaitosten kanssa – kykyä ja halukkuutta rakentaa opiston yhteisöllisyyttä

Viihdyt kristillisessä työympäristössä.

Työssä on kuuden kuukauden koeaika. Työ on toistaiseksi voimassa oleva. Vaatimuksena on lukion aineenopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Palkkaus yksityisen opetusalan TES:n mukainen. Työ alkaa elokuussa 2022.

Hakemukset 1.6. mennessä rehtori Matti Rusamalle

matti.rusama@keokarkku.fi