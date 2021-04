Hallitus: Evankeliumijuhla 2022 Karkkuun ja 2023 Toholammille!

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui ja tarkasteli menneen vuoden taloutta, lähetystyön tulevia työkausia ja myös juhlia: valtakunnallista Evankeliumijuhlaa ja marraskuisia Maata Näkyvissä -festareita. Vuonna 2022 valtakunnallinen Evankeliumijuhla saapuu Karkkuun.

Evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui etänä torstaina 22.4. Hallituksen rutiininomaiseen työhön kuuluu uusien jäsenanomusten sekä jäsenyyden päättymisten toteaminen. Nyt hallitus kirjasi tiedokseen Sleyn jäsenyyden päättyneen 13 henkilön kohdalla.

– Erityiseksi tämän rutiininomaisen tilanteen teki sen, että tänään hallitus ei poikkeuksellisesti kirjannut yhtään jäsenanomusta. Tässä uusien jäsenanomusten puuttumisessa koronatilanne näkyy nyt aivan erityisesti, toiminnanjohtaja Tom Säilä toteaa.

Hallitus hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen esitettäväksi kesän jäsenkokoukselle. Vuonna 2020 yhdistyksen varsinaisen toiminnan myötä syntyvien tulojen ja menojen jälkeen alijäämä oli –824 400 €. Koko yhdistyksen tulos, jossa on mukana myös sijoitustoiminnan tuotot, oli vuonna 2020 138 601 €. Vuonna 2019 toiminnan myötä syntyneiden tulojen ja menojen jälkeinen alijäämä oli –1 725 707 € ja koko yhdistyksen tulos –845 619 €. Karkun evankelisen opiston tulos vuonna 2020 oli koronavaikeuksista huolimatta 172 459 €. Yhdistyksellä on ollut positiivinen tulos viimeksi vuonna 2012.

– Alijäämän huomattava pieneneminen perustuu tavallista suurempiin testamenttituloihin viime vuonna. Koko yhdistyksen positiiviseksi yltänyt tulos johtuu tietyistä kiinteistömyynneistä, jotka paransivat yhdistyksen taloudellista tilannetta. Vuoden aikana säästettiin monella tavalla, ja lahjoitustulot erityisesti kotimaan työlle nousivat. Lähetyksen lahjoitustulot laskivat, sillä korona kuritti seurakunnissa järjestettäviä lähetystilaisuuksia. Siitäkin huolimatta lähetyksen taloudellinen tulos oli koko vuoden osalta positiivinen, Säilä avaa.

Hallitus hyväksyi Evankeliumiyhdistyksen sijoitusstrategian, joka ohjaa sijoittamaan yhdistyksen varoja suunnitelmallisella ja vastuullisella tavalla.

Yhdistys on viime vuosina pyrkinyt luopumaan vähälle käytölle tai kokonaan käyttämättä jääneistä tiloista. Loimaan kaupungissa Alastarolla päätettiin nyt myydä käytön loppumisen myötä Lauroisten rukoushuone. Etelä-Pohjanmaan piirin esityksestä Kitinojan paikallisosasto lakkautettiin.

Uusia työkausia

Hallitus myönsi Marja Ochiengille ja Pauli Vanhaselle uudet työkaudet. Vanhanen jatkaa työskentelyään Etelä-Sudanin ja Sudanin työalueella Ugandan pakolaisleireillä uudella kaudella elokuusta 2021 aina heinäkuun loppuun 2023. Ochieng jatkaa Kenian työalueella uudella kaudella elokuusta 2021 heinäkuun loppuun 2023.

– Sekä Marja Ochieng että Pauli Vanhanen ovat jo pitkän työuran ja useita työkausia tehneitä lähettejä. Olen iloinen heidän vahvasta sitoutumisestaan kirkon lähetystyöhön, lähetysjohtaja Ville Auvinen kiittää.

Evankeliumijuhla Karkkuun ja Toholammille

Evankeliumiyhdistyksen kesäjuhla valtakunnallinen Evankeliumijuhla järjestetään tänä vuonna Turussa yhdessä Turun Mikaelinseurakunnan kanssa. Hallitus päätti ensi vuoden valtakunnallisen Evankeliumijuhlan järjestämispaikaksi Karkun evankelisen opiston alueen. Valtakunnallista Evankeliumijuhlaa ei ole koskaan aiemmin järjestetty Karkun evankelisella opistolla.

– Opisto on Evankeliumiyhdistyksen oma kansanopisto ja valtakunnallinen koulutuskeskus. On hienoa saada olla tuomassa tätä tärkeää juhlaa paikkaan, joka on monille rakas ja niin ikään tärkeä, Tom Säilä toteaa.

– Karkun evankelinen opisto ottaa Evankeliumijuhlan lämpimästi vastaan. On hienoa, että juhla saapuu ensi vuonna tänne, Karkun evankelisen opiston rehtori Marja Koskenniemi, toivottaa tervetulleeksi.

Karkun opiston valtakunnallisen Evankeliumijuhlan jälkeen vuonna 2023 juhla jatkaa kulkuaan Keski-Pohjanmaalle Toholammille. Siellä juhla järjestetään yhdessä Toholammin seurakunnan kanssa. Viimeksi valtakunnallinen Evankeliumijuhla on järjestetty Toholammilla vuonna 1997. Tuolloin juhlaa vietettiin teemalla Tänään auttaa Herra.

Kesäjuhlan ohella yhdistyksen hallitus evästi Sleyn Nuorisotyötä jatkamaan rohkeasti Maata Näkyvissä -festareiden järjestämistä tulevana syksynä Gatorade Centerissä Turussa, jos vain olosuhteet sen tuolloin sallivat. Nuorisotyön sihteerinä toimiva Riina Halme palkataan projektipäällikkö Maaria Toskalan sijaiseksi ja Halmeen tehtävään palkataan Julia Immonen.

– Nuorisotyö on tehnyt upeaa työtä halki vaikean korona-ajan. Minä haastan nyt kaikki, joille Maata Näkyvissä -festarit ovat tärkeä tapahtuma, osoittamaan tukea niin vapaaehtoistyön kuin taloudellisen tukemisen kautta, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen vetoaa.

Seuraavan kerran Sleyn hallitus kokoontuu 17. kesäkuuta.