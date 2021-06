Hallitus kokoontui: Evankeliumijuhla 2024 Oulaisiin

Evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui torstaina 17. kesäkuuta etäkokoukseen. Kokous oli nykyisen hallituksen viimeinen ennen kesän jäsenkokousta ja uuden hallituksen järjestäytymistä.

Kokouksessaan hallitus hyväksyi neljä jäsenanomusta ja yksitoista eroa. Kokouksessa hyväksytyt uudet jäsenet ovat äänivaltaisia kesän jäsenkokouksessa.

Kokouksessa keskusteltiin erityisesti kiinteistö- ja tila-asioista. Hallitus vei loppuun Evankeliumiyhdistyksen lähetystyölle testamentatun asunnon myynnin Helsingistä. Lisäksi hallitus päätti myydä Alastaron Lauroisten rukoushuoneen sekä Keikyän rukoushuoneen aiemmasta myynnistä jäljelle jääneen maa-alan. Lisäksi hallitus teki päätöksiä muutaman vuoden takaisen Äänekosken Koiviston rukoushuoneen myyntiin liittyneisiin ehtoihin.

Hallitus päätti, että Sleylle avataan kryptovaluuttatili. Tili avataan, jotta Evankeliumiyhdistys voi ottaa jatkossa vastaan myös kryptovaluuttasijoituksia lahjoituksena. Realisoimattomat kryptovaluutat voidaan lahjoittaa veroseuraamuksitta Evankeliumiyhdistykselle. Evankeliumiyhdistys realisoi tehdyt lahjoitukset.

Yhdistyksen hallitus jatkoi lähetystyöntekijä Kirsi Vimparin työkautta heinäkuun loppuun 2023 saakka. Vimpari toimii Etelä-Virossa rakentaen lapsi-, nuoriso ja opiskelijatyötä. Anna-Kaisa Takaki jatkaa Aasian aluekoordinaattorin tehtävässä jatkossa 40 % työsuhteessa.

Vuoden 2024 Evankeliumijuhlaa vietetään Oulaisissa yhdessä Oulaisten seurakunnan kanssa.

– Oulainen on lähetystyömme kannalta hirmuisen keskeinen seurakunta: siellä on useampia nimikkosopimuksia Sleyllä. Oulaisten seurakunnasta on myös vuosien saatossa lähtenyt useampia lähetystyöntekijöitä Evankeliumiyhdistyksen kentille. Kirkkoherra Matti Hirvilammin ja koko seurakunnan kanssa on ollut hienoa tehdä yhteistyötä, Sleyn hallituksen varapuheenjohtaja ja pitkään työtä Pohjois-Suomessa tehnyt Hannu Kippo kertoo.

Sleyn kesäkokous pidetään 30.6. kello 18 alkaen Helsingin Luther-kirkossa. Kokoukseen suositellaan vahvasti osallistumista etänä. Ilmoittaudu kokouksen etäosallistujaksi osoitteessa sley.fi/kesakokous2021 ja tutustu hallitusvaalin ehdokkaisiin osoitteessa ehdokkaat.sley.fi Voit tutustua Sleyn vuosikertomukseen tällä sivulla.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa 15. heinäkuuta.