Havukaisten joulutervehdys!

Havukaisten lähettikirje 3/2024

16.12.2024

”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan.”

Jesaja 9:5-6

Hei kirjeemme lukijat!

Syksy on kulunut nopeasti ja olemme taas joulun kynnyksellä. Tässä vaiheessa mieleemme muistuu lukuisia jouluja, jotka saimme viettää Japanissa. Japanin kirkoissa kasteelle tulevat henkilöt kastetaan yleensä jouluna tai pääsiäisenä, suurina juhlapyhinä. Näistä on mieleenpainuvia muistoja. Esimerkiksi Asan kirkossa kastettiin kerran koko perhe, äiti, isä ja kolme teinityttöä.

Uben kaupungissa vietettiin eräänä jouluna koko kaupungin kirkkojen jäsenille ja myös muille kaupunkilaisille suunnattua kaupunkilaisten joulua, shimin kurisumasua. Suuri sali oli täynnä väkeä.

Jouluna 1990 Uben aattoillan kirkossa esikoisemme Teemu, tuolloin kolme ja puolivuotias, oli yhtäkkiä ennen tilaisuuden alkua hävinnyt vierestämme. Aloimme etsiä häntä mutta hetkeä myöhemmin kun ihmisiä tuli kirkkoon, he sanoivat, että kadulla kirkon edessä pieni poika kutsuu ihmisiä kirkkoon kynttilä kädessä (patterikynttilä).

Matkasuunnitelmia

Ensi kevään mattkamme suunnittelu etenee pikku hiljaa. Tarkoituksena olisi olla vajaa kaksi viikkoa Tokiossa ja sen jälkeen siirtyä lounaaseen, Nagoyaan, Hiroshimaan, Ubeen ja Asaan ja sieltä sitten takaisinpäin Ogakiin ja Gifuun. Suomeen lennämme Nagoyasta.

Varsinaista ohjelmaa alamme suunnitella tammikuun ja helmikuun aikana. Seuraavassa kirjeessä, jonka lähetämme helmikuussa, viimeistään maaliskuun alussa, pitäisi jo olla tarkka ohjelma.

Saimme eilen olla kirkkokuoron kanssa esilaulajina Kauneimmissa joululauluissa Pyhän Henrikin kirkossa. Saimme laulaa monta puhuttelevaa laulua. Erityisesti puhutteli Me käymme joulun viettohon-laulun viimeinen säkeistö: ”Oi ystävät jos myöskin me kuin tietäjämme nuo veisimme kullaan mirhamin tuon rakkaan lapsen luo, niin meille joulu maallinen ois alku joulun taivaisen.”

Haluamme toivottaa teille siunausrikasta joulun aikaa ja Vapahtajamme armon täyttämää vuotta 2025.

Kiitos joulutervehdyksistä.

Rukousaiheita:

-rauhaa maailmaan

-siunattuja joulukokoontumisia lähetyskentillä

-johdatusta ja voimia Yoshimurille Suomi-kirkon työssä

-johdatusta kevään lähetysmatkamme ohjelman suunnittelussa

Terveisin

Mari-Liisa ja Timo