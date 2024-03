Helmikuiset terveiset Gulusta!

Heikkilöiden lähettikirje 2/2024

29.02.2024

Cwinya yom me bedo kany

Heippa kirjeen vastaanottaja!<3 Mitä kuuluu? Meille kuuluu hyvää! Täällä elämä pyörii edelleen kieliopintojen ja pakolaisleirivierailujen ympärillä. Viimesunnuntaina Bweyalen leirillä pääsimme harjoittelemaan acholin taitojamme. “Cwinya yom me bedo kany” eli vapaasti suomennettuna “Sydämeni iloitsee täällä olemisesta” on yksi oppimamme fraasi, jota pääsimme käyttämään. Tuntuu hienolta, kuinka ihmiset ilahtuvat siitä, että pystymme pieniin keskusteluihin heidän omalla kielellään. Opittavaa riittää vielä paljon!

Kyläilyä, lahja ja koulutusta

Bweyalessa meidät kutsuttiin kylään. Istuimme puun alla syöden hedelmiä ja lähtiessä saimme vielä lahjaksi koko-naisen jackfruitin, eli suomeksi jakki-hedelmän. Ihana lahja ja hetki! Hedelmä on niin iso, että siitä on riittänyt meille ja naapureillemme syötävää moneksi päiväksi!

Helmikuu toi tullessaan sateita ja tätä kirjettä kirjoittaessamme taivas on harmaa ja kova tuuli tiputtelee vielä raakoja hedelmiä puista. Ehkä kuivakausi on pikkuhiljaa jäämässä taakse.

Saimme osallistua Teamsin välityksellä Siiri Turusen pitämään erinomaiseen traumakoulutukseen. Työssämme toimimme ihmisten kanssa, jotka ovat kohdanneet mm. sotaa, väkivaltaa ja oman kodin jättämisen. On tärkeää, että osaamme olla mahdollisimman hyviä rinnalla kulkijoita jokaiselle.

Rauhantyötä Etelä-Sudanissa

Viime kirjeessä kerroimme koulutuksesta Bweyalessa. Saimme pastori Charlesin vieraaksemme koulutuksenjälkeen. Hän työskentelee Western Equatorial -rovastikunnan rovastina läntisessä Etelä-Sudanissa. Hänen kotipaikkansa on Tombura.

Charlesin kotimatka oli pitkä ja saimme tarjota hänelle välissä lepopaikan kodissamme Gulussa. Söimme yhdessä ja tutustuimme toisiimme. Opimme häneltä paljon uutta Etelä-Sudanista!

Syömisen jälkeen nukuimme kaikki muutaman tunnin ja sen jälkeen kävimme saattamassa Charlesin yöbussiin Jubaan, Etelä-Sudanin pääkaupunkiin, josta hänen matkansa jatkui kohti kotia.

Opimme, että Charles on myös kirkkojenvälisen neuvoston puheenjohtaja alueellaan. Charles kertoi kuinka tämä neuvosto on tehnyt aktiivista rauhantyötä kutsumalla alueen eri hengellisiä ja heimojohtajia yhteen keskustelemaan alueen tulevaisuudesta. Toistaiseksi työ on ollut menestyksekästä, sillä levottomuudet ovat vähentyneet alueella.

Suomen uutisissa ei paljon Etelä-Sudanista ja Sudanista kerrota. Molemmissa maissa on tälläkin hetkellä levottomuuksia. Tällä hetkellä suurimmat levottomuudet ovat Sudanissa, mutta myös maiden välisellä rajaseudulla on ollut tänä vuonna aseellisia yhteenottoja. On alueita, jotka ovat vakaampiaja sitten on levottomampia alueita. Moni kaipaa pysyvää rauhaa, mutta vaikutusmahdollisuudet ovat pienet. Voisitko rukoilla rauhan puolesta?

Kiitos, että olet mukana!

Kiitämme kaikista rukouksista, mukana elämisestä, tiedon jakamisesta ja taloudellisesta tuesta. Tuntuu arvokkaalta tietää, että meitä ja tätä tärkeää työtä kannatellaan monin tavoin.<3

Varat työhön tulevat seurakuntien, yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten lahjoituksista. Lämmin kiitos, jos olet liittynyt mukaan tähän kannatukseen. Olet erittäin tervetullut myös liittymään mukaan nyt! Ja aivan yhtä lämmin kiitos sinulle, jonka paikka on rukoilla, elää mukana tai jakaa tietoa Etelä-Sudanin ja Sudanin tilanteesta. Olemme kaikki tässä yhdessä! Tänään mielemme on erityisen kiitollinen kaikista teistä.

RUKOUSAIHEITA

-Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

-Kiitos juban arabian opettajan löytymisestä.

-Kiitos kaikista helmikuun kohtaamisista ja uusista ihmisistä joihin olemme tutustuneet.

-Rauhaa Sudaniin ja Etelä-Sudaniin ja huolenpitoa sodan ja levottomuuksien keskellä eläville.

-Kiitos kaikista työmme puolesta rukoilevista ja mukana elävistä.

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat rukoilleet juban arabian opettajan löytymistä. Opettaja on löytynyt! Aloitamme viikon päästä myös juban arabian opinnot. Olemme tästä innoissamme, mutta myös vähän jännittää, kuinka pärjäämme kahdenkielen opiskelun kanssa.. 🙂

Ps. Tukijoiden toiveesta löydät meidät nykyään Instagramin lisäksi myös Facebookista: @Paula ja Lauri