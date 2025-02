Helmikuun terveiset!

Richard Ondichon lähettikirje 1/2025

5.2.2025

Raamattu antaa lukuisia esimerkkejä kiitollisuudesta. Se on keskeinen osa ylistystä. Psalmi 100:4 (KR 33/38) sanoo: ”Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.” Tämä jae muistuttaa meitä siitä, että lähestymisemme Jumalaa kohtaan tulisi olla täynnä kiitollisuutta. Jumalan armo vetää meitä lähelleen, ja meidän vastauksemme on kiitollisuus niistä monista lahjoista, joita hän on antanut meille Jeesuksessa Kristuksessa, erityisesti anteeksiannon ja uuden elämän lahjoista. Kiitollisuus ei ole vain tunne — se on vastaus uskomattomaan armoon, jonka olemme saaneet Jumalalta Jeesuksen Kristuksen kautta.

Pohdiskellessani omaa elämääni olen vähitellen tullut siihen tulokseen, ettei ole ollut juuri hetkeä elämässäni, jolloin en olisi ollut jonkin asian kanssa kamppailemassa, kestämässä jotakin tai käsittelemässä jotain vaikeutta. Olen ymmärtänyt, että nämä kamppailut vievät huomioni ja vetävät katseeni sisäänpäin. Odottaminen, että myrskyn jälkeen tulee rauha tai jonkinlainen rauhan kausi, tarkoittaa usein sitä, että odotan hyvin pitkään.

Lisäksi Raamatun sanoma on kerta toisensa jälkeen se, että kiitollisuus ei ole vain hyvän, runsaan tai rauhallisen ajan asia, vaan se on tarkoitettu joka hetkeen. Pyhä Paavali kehottaa meitä Filippiläiskirjeessä 4:4: “Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin sanon: iloitkaa!” Heti sen jälkeen, jakeessa 6, hän rohkaisee meitä liittämään kiitoksen osaksi säännöllisiä rukouksiamme Jumalalle. Paavali on vieläkin suoraviivaisempi 1. Tessalonikalaiskirjeessä 5:18: “Kiittäkää kaikissa olosuhteissa, sillä tämä on Jumalan tahto teille Kristuksessa Jeesuksessa.” Hän sanoo tämän, vaikka hänen elämässään ja ympärillään olosuhteet olivat usein huonoja, vaikeita, kovia tai uskoa koettelevia.

Ajan ottaminen Jumalan kiittämiseen huolimatta monista vaikeuksista, jotka tekevät siitä vaikeaa, suuntaa asenteemme ja sydämemme oikeaan suuntaan. Kiittäminen koettelemusten keskellä on eräänlainen tunnustus Jumalalle, joka tunnustaa hänen hyvän ja armollisen rakkautensa. Vielä enemmän se auttaa meitä muistamaan Jumalan lupaukset, jotka ovat suurempia kuin yksittäinen tilanne. On äärimmäisen vaikeaa kiittää Jumalaa kuollessa, mutta jos uskomme ja tunnustamme ylösnousemuksen lupauksen Jeesuksessa, muistamme, että kuolema ei saa viimeistä voittoa. Voin vakuuttaa, että vaatii taistelua kiittää Jumalaa, kun tuntuu, että on ylivoimaisesti uupunut ja kamppailee, mutta Jumalan kiittäminen muistuttaa meitä siitä, että hänen rakkautensa meitä kohtaan on arvokkaampaa kuin hetkellinen koettelemus.

Olen opetellut uskomaan, että minun pitäisi olla kiitollinen siitä, että Jumala armossaan ja laupeudessaan varjelee, nostaa ja rakentaa kansaansa. Pienen pohdinnan ja mietiskelyn jälkeen olen varma, että sinulla on monia asioita, joista voit kiittää ja ylistää Jumalaa. Olitpa ilossa tai vaikeuksissa, sinulla on lukemattomia syitä kiittää. Vuonna 2025 viettäkäämme hetki päivässä kasvattaen kiitollisuutta sydämessämme kaikesta, mitä Jumala on meille antanut – luomakunnastaan, kansastaan ja ennen kaikkea Poikansa Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Aloitin työskentelyn SLEY:ssä 9 vuotta sitten. Jollain tapaa tuntuu, että aloitin lähetystyön juuri eilen. Kiitollisena kiitän Jumalaa siitä, että hän on kantanut minua näiden 9 vuoden ajan. Tänä aikana olen tavannut niin monia ihmisiä, jotka etsivät elämänsä tarkoitusta. Jotkut ovat tulleet luokseni haluten ymmärtää, kuka Jumala on, kun taas toiset ovat tulleet uteliaisuudesta nähdäkseen, millainen kristitty on. Osa on tullut yksin, osa on tullut ystäviensä suosituksesta. Aikoinaan olemme kuulleet turisteja, jotka ovat osallistuneet jumalanpalvelukseemme, ja osa heistä on pitänyt yhteyttä palattuaan kotimaihinsa. Jumalan suurella armolla olen lukenut Lutherin Vähä katekismuksen yhä uudelleen ja uudelleen. Olen opettanut kymmentä käskyä yhä ja yhä. Olen saarnannut lähes jokaisena sunnuntaina kirkkovuoden aikana, olen laulanut virsiä eri aikakausilta, olen saanut kannustusta mietiskelyyn koko ajan. Kaikki nämä tapahtumat ja toiminnot Luther-kirkossa ovat vahvistaneet kristillistä vakaumustani.

Nyt, kun Herra on tuonut meidät vuoteen 2025, en tehnyt uuden vuoden lupauksia, koska olen oppinut, että useimmat uuden vuoden lupaukset eivät kestä kauempaa kuin kaksi kuukautta. Annoin Jumalan johdattaa ja ohjata minua.

Tällä hetkellä kansainvälisessä seurakunnassamme olemme jatkaneet kuoron muodostamista. Kuoro laulaa joka sunnuntai. On ollut hyvää, että osallistujamäärä on kohtuullinen, ja rukoilemme, että Jumala tuo kiinnostuneita ihmisiä. Viimeisten kolmen viikon aikana olen jatkanut kastekurssin pitämistä. Kaksi viikkoa sitten eräs srilankalainen pariskunta kutsuttiin palvelukseemme suomalaisen kristityn toimesta. He osallistuivat kasteeseen ja vaikuttivat tyytyväisiltä. He kertoivat omassa ryhmässään, että löysivät kirkon, joka on avoin ja tervetullut. Tämän seurauksena eräs srilankalainen kristitty pariskunta liittyi seurakuntaamme ja oli erittäin iloinen löydettyään meidät. He olivat juuri muuttaneet tänne eivätkä olleet löytäneet mistään englanninkielistä jumalanpalvelusta, johon he voisivat sitoutua. Ilo heidän kasvoillaan oli niin kannustavaa. Tajusin, että Suomessa on noin 800 Sri Lankasta tullutta maahanmuuttajaa, joista suurin osa on buddhalaisia. Jumala tekee edelleen työtään pienessä seurakunnassamme.

Kiitos, että olette pitäneet minut ja seurakuntamme rukouksissanne viime vuosina. Jos mahdollista, jatkakaa rukouksia, että voimme jatkaa kadonneiden tavoittamista, jotka ovat tulleet Suomeen. Helsinki on suuri paikka, emmekä tiedä, kuinka monta ihmistä etsii kirkkoa ja hengellistä kotia.

Kristuksessa jään hänen palvelijakseen ja omaksesi,

Riku