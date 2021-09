Herra on hyvä!

Tervehdys Kangasalta! Toivottavasti voitte kaikki hyvin. Meille kuuluu hyvää. Olemme iloinneet mahdollisuudesta vierailla kesän aikana seurakunnissa kertomassa työn kuulumisia Ugandasta / Etelä-Sudanista. Monta hienoa hetkeä on ollut noilla reissuilla, joihin on kuulunut mm. Utsjoen upeat maisemat ja Power Park -päivä Ala-Härmässä. Ennen kaikkea kuitenkin tapaamiset ja tilaisuudet, joissa olemme saaneet olla mukana ovat olleet meille rohkaisuksi ja siunaukseksi. Kiitos kaikille työmme ja ELCSS-S kirkon tukijoille!

Saimme mahdollisuuden perheenä jäädä Suomeen syksyksi. Paluumme Ugandaan on ensi tammikuussa, JHS. Alkuperäinen suunnitelma olisi ollut jo palata Ugandaan, mutta katsoimme tärkeäksi, että lapsemme Matti ja Amani ovat mukana yhden lukukauden suomalaisessa koulussa Kangasalla ennen paluuta. Olemme iloinneet tästä mahdollisuudesta ja kuinka hyvin kaikki on mennyt lasten koulun ja heidän suomenkielen oppimisensa suhteen. Florencekin on aloitellut suomen opintoja työväenopistossa Tampereella ja haaveilee pääsemisestä työkokeiluun tutulle perhepäivähoitajalle tänne Kangasalle. Itse olen syksyn 50% työssä SLEY:ssä ja tulen mielelläni vierailemaan seurakunnissa ja kouluissa. Pistäkää viestiä sähköpostiini: pauli.vanhanen@sley.fi!

ELCSS-S kirkko Etelä-Sudanissa sai valittua itselleen uuden piispan elokuussa kirkon vuosikokouksessa Jubassa, Etelä-Sudanissa. Hän on kirkon Ugandan pakolaistyön vastaava pastori Ezra Bako. Uudeksi kirkon pääsihteeriksi valittiin pastori Charles Otti, joka on toiminut vastaavana pastorina Morobin pakolaisleirillä. Molemmat veljet ovat valmistuneet Matongon teologisessa opistosta Keniassa. ”Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne.” Heb 13:7

Tänään nämä veljet ovat aloittaneet kuuden viikon johtajuuskoulutuksen CORAT AFRICA seminaarissa Nairobissa, jonka tarkoituksena on auttaa heitä tulevissa tehtävissä. Perheet ovat vielä Ugandan pakolaisleireillä. Muistetaan heitäkin rukouksin.

ELCSS-S kirkkoa on edelleen tuettu sen toiminnassa Etelä-Sudanissa, Sudanissa ja Ugandan pakolaisleireillä. Nyt kun uusi johto on valittu, on toiveena myös yhteistyön ja tuen lisääminen. Tämä on hieno asia ja pyydän teitä muistamaan tähän asiaan liittyviä valmisteluja ja ihmisiä rukouksin.

On hienoa saada katsella syksyn etenemistä ja talven tuloa täällä kotisuomessa pitkästä aikaa. Herra on hyvä! “Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me.”

Tehtävä kirkkaana mielessä!