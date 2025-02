Hiekkaa, pölyä ja iloisia kohtaamisia

Maikki Ochiengin lähettikirje 2

4.2.2025

Orpotyöntiimi vierailee kerran vuodessa paimentolaisheimon alueella Pohjois-Keniassa yhdessä alueen piispa Kispanin kanssa (kuvassa alapuolella). Alueelle on Kisumusta melko pitkä (725km) ja haastava ajomatka. Matkan viimeisiin 70 kilometriin saa kulumaan reilu pari tuntia, sillä tien kunto on heikko. Välillä ylitetään kausijokia, jotka ylityshetkellä tulee olla kuivia. Sadeaikana alueelle ei pääse. Joenpohjat ovat hienoa hiekkaa ja neliveto on tarpeen. Joissain kohtia tie on sortunut veden voimasta ja välillä ajetaan hiekka-aavikolla toisten autojen renkaidenjälkiä pitkin. Elinolosuhteet tuolla alueella ovat haasteelliset. Vierailun aikana oma kännykkäni huomautteli siitä, että sen toiminnan kannalta oli liian kuuma ja puhelinta tulisi viilentää. Alue on siis kuumaa ja hyvin kuivaa. Kaikki ruoka, lukuunottamatta lihaa ja maitoa, tuodaan alueelle muualta. Mekin pakkasimme siis autoon kaiken tarvitsemamme Kisumusta. Lihaa ja maitoa he saavat omasta karjasta (vuohet ja kamelit).

Rukoushetki

Saimme vierailla kaikkien yhdeksän orpotyön tukeman lapsen kodissa ja tämän lisäksi myös yhdessä koulussa. Kotikäynnit aloitettiin yhteisellä rukoushetkellä. Tämän jälkeen juteltiiin perheen elämästä, iloista ja huolista. Hienoa oli kuulla erään äidin kuulumiset. Viimeksi kun vierailimme perheen luona, äiti kertoi sairastelustaan, mutta nyt hänen vointinsa oli parempi. Tapasin nämä lapset ensimmäisen kerran vuonna 2017. Silloin heistä vain muutama osasi pitää kynää kädessään tai piirtää. Nyt jokainen kirjoitti hienosti oman nimensä ja piirsi kauniita piirustuksia. He myös osasivat lukea minulle kirjasta malliksi muutaman lauseen. Tuntuu hienolta, että nämä lapset ovat saaneet käydä koulua ja oppia asioita.

Koulumatka ja elefantit

Saimme viedä perheisiin tuliaiseksi monenlaisia asioita, mm. manyatta-kodin päälle laitettavaa kangasta, joka suojaa kotia sateelta. Osalla lapsista koulumatkaa kävellen kertyy suuntaansa noin kahdeksan kilometriä. Joskus he joutuvat palaamaan takaisin, sillä elefantit saattavat tulla vastaan polulla. Piispa järjesti tapaamisen noin tunnin matkan päässä olevan sisäoppilaitoksen rehtorin kanssa ja onnistuimme saamaan paikan viidelle yläasteikäiselle nuorelle tuosta koulusta. Neljä nuorempaa koululaista jatkaa edelleen kodeistaan käsin koulunkäyntiä. Rukouksiin kaikkien tämän alueen lasten elämä ja koulunkäynti.

Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tuellasi mahdollistetaan orpolapsityö niin täällä Länsi-Keniassa kuin paimentolaisheimon alueella pohjoisessa.

Siunausta helmikuun päiviin!

Rukousaiheita

-Lasten koulumatkat opiskelupaikkaa miettivät nuoret

-Orpolapsityön lapset ja heidän huoltajansa sekä työntekijätiimi

-Credo-ohjelman tytöt ja diakoniatyöntekijä

-Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

-Varjelusta liikenteessä kotimaankauden suunnitelmat

Kiitos rukouksistasi!

“Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra! Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa.” Ps.89:16

Terveisin,

Maikki