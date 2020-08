Hietoinrannassa juhlittiin 50-vuotista taivalta!

Evankeliumiyhdistyksen Kouvolassa sijaitseva leirikeskus Hietoinranta täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Elokuun lopussa Hietoinrannassa vietettiin juhlajumalanpalvelusta ja vuosijuhlaa. Etelä-Savon ja Kymen maan piirivastaava Lukas Brenner kertoo, että juhlaa sujui hyvissä tunnelmissa.

– Juhla sujui mukavasti ja tuntui, että kaikki loksahti hyvin kohdalleen. Koronan takia pidimme tapahtuman kokonaan ulkona, ja sen takia jännitimme säätä. Sääennuste näytti melko epävakaalta, mutta loppujen lopuksi ilmat olivat hyvät, Brenner kertoo.

Alun perin tapahtuman oli tarkoitus olla kolmipäiväinen, mutta koronan takia juhlaa vietettiin pääosin sunnuntaina. Jumalanpalvelukseen oli saapunut saarnaamaan Mikkelin piispa Seppo Häkkinen.

– Ilman vapaaehtoisia vastuunkantajia ei tätä leirikeskusta olisi. Monesti työ on ollut hyvinkin arkisia tehtäviä, mutta sillä on ollut siunaus. Siksi suurin kiitos kuuluu Jumalalle, kaiken hyvän luojalle ja antajalle. Hän siunatkoon tätä leirikeskusta, jotta täällä myös tulevaisuudessa saisi kaikua kirkkaana sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joka antaa synnit anteeksi ja armahtaa luokseen tulevaa, Häkkinen saarnasi.

Hietoinrannan leirikeskuksessa järjestetään ympäri vuotista ohjelmaa. Erityisen suosittuja ovat Yhtä perhettä -leirit. Hietoinrannassa järjestetään myös lasten- ja nuortenleirejä, saunailtoja, ja messuyhteisöjen virkistystoimintaa. Tilaa vuokrataan myös ulkopuolisille seurakunnille sekä muille yhdistykselle.

– Leirikeskus on hyvin tärkeä piirille, ja siellä pidetään vuoden aikana useita pienempiä leirejä. Vaikka se onkin luonnon rauhassa, sijainti on piirin kannalta keskeinen. Alueen isoista kaupungeista on lyhyehkö matka saapua leirikeskukseen, kun taas kun taas Sleyn muut leirikeskukset ovat Länsi-Suomessa”, Brenner kuvaa.