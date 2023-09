Hiroaki Yoshimura ja Matti Rusama vihittiin pappisvirkaan

Sunnuntaina 3.9. vihittiin Pietarin Pyhän Marian kirkossa Sleyn Japanin-lähetti, teologian tohtori Hiroaki Yoshimura ja Karkun evankelisen opiston rehtori, teologian maisteri Matti Rusama Inkerin kirkon pappisvirkaan. Yoshimura on kutsuttu opettamaan Kelton teologisessa instituutissa. Hän hoitaa opetustehtävää sivutoimena. Yoshimuran päätyö on edelleen Tokion Suomi-kirkon seurakunnassa. Rusama on kutsuttu kouluttamaan Inkerin kirkon tulevia diakoneja sekä tukemaan seurakuntien työtä Pietarin alueella, muun muassa Toksovassa.