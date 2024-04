Hyvää pääsiäistä!

Kirsi Vimparin lähettikirje 2/2024

31.3.2024

Kristus on üles tõusnud! – Tõesti on Ta üles tõusnud! Tältä näyttää perinteinen Kristus on ylösnoussut! – Totisesti ylösnoussut! -tervehdys viroksi. Ihanasti ensimmäiset kukkaset ovat nousseet maasta ilahduttamaan, nämä takapihani kauniit yksilöt myös keltaisella värillään tuovat pääsiäisen iloa ympärilleen. Onnellisesti pääsiäisen varsinainen ilo ei jää suklaaseen ja keltaisiin kukkasiin, vaan on paljon syvempää ja merkityksellisempää. Jeesus voitti kuoleman ja synnin vallat ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta, ja tämä valtava anti on tarjolla jokaiselle, joka Jeesukseen uskoo.

Kun pakitetaan ajassa muutama viikko taaksepäin, kävimme Etelä- Virosta tällä porukalla retkellä Tallinnassa, tai luokkaretkellä, kuten työkaverini Oleniuksen Olli sitä nimitti. Tästä luokkaretkikuvasta (alkuperäinen kirje kuvineen löytyy mediakirjastosta: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/04/kirsi-vimparin-lahettikirje-huhtikuu-2024) löytyvät edestä Salome ja Olli, ja minun takaani vielä Luukkalan Esa, joka on täällä Rauhan Sanan työyhteyden kautta. Oli hyvä retkeillä yhdessä pääkaupunkiin, ja lounaaseen asti isommassa porukassa oli mukana myös Viron kirkon arkkipiispa Urmas Viilma, joka löytyy suuren potretin edestä keskeltä. Tuosta tuli hieman luokkakuvahenkinen, niin hyvin sopi sekin päivän tunnelmaan.

Saimme päivän aikana jakaa myös paloja niin omista kuin yhteisistä työkuvioista, ja minulle hienoin osa siitä oli, kun pysähdyimme jokaisen kohdalle ja rukoilimme yhdessä kyseisen ihmisen ja hänen rukousaiheidensa puolesta. Saamme yhdessä tehdä laajasti kristillistä lähetystyötä tässä meille niin rakkaassa maassa.

Maaliskuun pyhäkoulu jäi minulta sairastelun vuoksi välistä, mutta se oli toisaalta hyvä, koska kolmen pyhäkoululaisen äiti Mirjam otti yksin vastuun siitä kerrasta ja piti pyhäkoulun. Tämä rohkaistuminen on hieno asia, rukoillaan sille hyvää jatkoa! Täten myös kirjeeseen tulossa oleva lasten nurkka siirtyy hieman seuraavaan kirjeeseen, mutta on mielessä ja jo osaksi suunnitelmissa!

Tulin tällä viikolla takaisin Viroon viikon Suomen matkalta, saatoimme yhteisesti rakkaan Eila-mummomme odottamaan Ylösnousemuksen ihanaa aamua Jaakko-ukin viereen. Mummo odotti jo pitkään, että pääsisi Kotimatkalle pois kovista kivuista ja vaivoista, ja tämä toive nyt hänellä lopulta toteutui.

Pappi totesi kauniisti siunaustilaisuudessa, ”Eila pääsi pääsiäiseksi Kotiin”. Surun kanssa tekee moni meistä matkaa, mutta Eila-mummon puolesta on sydämessä suuri ilo. Mummon lempilauluja oli ”Olen kuullut on kaupunki tuolla”, ja siihen ja Ilmestyskirjaan viitaten oli hyvä kertoa muistotilaisuudessa Jumalan kaupungista, jossa Jumala itse asuu ihmisten luona, ja jossa Jumala tulee niin lähelle, että pyyhkii ne viimeisetkin kyyneleet silmistä pois. Oli hyvä kertoa siitä kaupungista, jonne mennään valkoiset lahjavaatteet päällä, puettuna kasteeseen ja syntien anteeksiantamukseen.

Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: ”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.”

Ilmestyskirja 21:3-4

Huhtikuulle on suunnitelmissa paljon hienoja asioita, ja pyydänkin teitä rukoilemaan kaikkien suunnitelmien, valmisteluiden, matkusteluiden ja ennen kaikkea jokaisen osallistujan puolesta. Nuortenpäivä ”Ilmassa on toivoa” eli Õhus on lootust, on suunnitelmissa Paavalin seurakuntaan huhtikuun viimeiselle lauantaille. Heti seuraavalle viikolle on kalenterissa kolmeksi päivää opiskelijatyön missioviikkoa, sisältäen Tarton Opiskelijaviikon tiimoilta kolme iltatapahtumaa ja kaupungille jalkautuvaa toimintaa päiviksi. Näissä on paljon mahdollisuuksia tavoittaa uusia nuoria ja opiskelijoita, ja jokainen heistä tarvitsee sitä, että heidän puolestaan rukoillaan. Kiitos sinulle, kun muistat rukouksin vaikka edes yhtä heistä!