Hyvää uutta kirkkovuotta!

Sain päättää vanhan kirkkovuoden Jumalanpalveluksessa Narokin seurakunnassa. Viikonlopun ajan olimme kokoontuneet Credo-tyttöjen koululaisten seminaariin. Credo-ohjelma ennaltaehkäisee tyttöjen ympärileikkausta ja lapsiavioliittoja, antamalla tytöille mahdollisuuden koulutukseen ja aikuiseksi kasvamiseen. Täällä Keniassa tyttöjen ympärileikkaus ja lapsinaittaminen on vielä monen heimon parissa normaalia arkea. Seminaarimme oli onnistunut. Saimme hiippakuntamme Piispan ensimmäiseksi päiväksi mukaan seminaariin. Toisena päivänä saimme pitää vieraana kirkon pääsihteeriä. Saimme kuulla ja antaa paljon opetusta Raamatusta ja vastuulliseksi naiseksi kasvamisesta. Kaksi ohjelman tuella opiskellutta, nyt jo aikuista naista ja äitejä molemmat, tulivat motivoimaan koulutyttöjä elämässä eteenpäin. Saimme laulaa ja rukoilla yhdessä. Seminaari loppui sunnuntain Jumalanpalvelukseen.

Jumalanpalveluksessa evankeliumitekstinä oli Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Ensi alkuun se tuntui hieman oudolta, olihan seuraava sunnuntai ensimmäinen adventti, uuden kirkkovuoden aloitus ja ajatuksissa jo joulun viettoon valmistautuminen. Saarnaa kuunnellessa evankeliumiteksti kuitenkin aukeni myös tähän ajankohtaan hienosti ja mieleeni nousi laulu; ”Jeesus syntyi tänne kuollakseen” (Siionin kannel 373)

Jeesus syntyi tallin seimeen täyttääkseen Isänsä pelastussuunnitelman meitä ihmisiä kohtaan. Jeesus syntyi ihmiseksi, kuollakseen ristillä minun ja sinun, koko maailman syntien sovittamiseksi. ”Ristillä on kuollut kuningas, sulle tietä tehdäkseen” lauletaan tuossa Siionin kanteleen laulussa. Jeesus aukaisi ristinverellään ja ylösnousemuksellaan meille yhteyden Jumalaan ja aukaisi meille tien Taivaaseen. Tätä ilosanomaa olimme viikonlopun aikana saaneet kuulla ja opettaa. Seminaarissa tutkimme myös erityisesti kohtaa Johanneksen evankeliumista, jossa Jeesus sanoo ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani” (Joh. 14:6). Seminaaripaikkamme vieressä sijaitsi suuri moskeija, jonka rukouskutsu herätti ensimmäisen kerran aamulla jo neljän jälkeen ja kutsut kuuluivat selkeästi seminaarihuoneeseemme pitkin päivää. On tärkeää muistaa, että elävän Jumalan luo ei ole kuin yksi tie ja se on seimeen syntynyt ja ristillä kuoleman voittanut Vapahtajamme Jeesus Kristus.

Ensimmäisenä adventtina sain jälleen istua Jumalanpalveluksessa kotikirkossamme, Uhuru highwaylla, täällä Nairobissa. Jumalanpalveluksen yhteydessä toimitettiin neljä kastetta ja 16 nuorta konfirmoitiin. Tämäkin aukaisi uuden kirkkovuoden hienolla tavalla. Pyhässä kasteessa Jeesuksen hankkima pelastus tuodaan meille lahjana. Saamme laulaa jo täällä maan päällä; ”Riemulaulut soikaa, taivas auki on, nyt on autuus tullut kaikille! –– Enkö ostettuna iloitse, taivaan perijänä riemuitse, kun me aivan kaiken saimme lahjana. –– Liittykäämme täällä laulamaan taivaan juhlakuoroon valtavaan, kuulkoon uutisemme koko maailma: Jumalalla riittää armoa!” (SK 62)

Kuinka riemullista onkaan saada olla välittämässä Ilosanomaa Vapahtajastamme eteenpäin. Hän siunaa Joulun viettomme kaikkialla maailmassa.