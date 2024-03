Poukkien lähetystervehdys 1/2024

20.3.2024

Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo

minuun, saa elää, vaikka kuoleekin…” (Joh. 11:25)

Mieluisaa postia

Japanissa postimopon ääni herättää odotusta: Mitähän posti tuo tänään tullessaan? Meillä Suomessa posti kulkee entistä harvemmin, muun muassa siksi, että paperiposti on dramaattisesti vähentynyt. Mainosten lisäksi saamme paperisina lähinnä lehtiä ja laskuja, niin halutessamme. Sitä suurempi onkin ilo, kun postiluukusta tipahtaa tai postilaatikosta löytyy lähettäjän omalla käsialalla kirjoitettu kortti tai kirje. Tällaisen mukavan yllätyksen koimme, kun saimme japanilaiselta seurakuntaystävältämme sakura-postikortin keväisenä tervehdyksenä. Japanissahan koristekirsikkapuiden kukinta-aika on aivan kohta käsillä, kun me täällä Suomessa vielä odotamme malttamattomina lumihankien sulamista. Kaunis kortti, suuri ilo!

Hyviä uutisia

Adventin aikoihin ajoittuneen syksyn lähetysmatkamme opetukset liittyivät lähestyvään jouluun, siihen kuinka Jumala rakkaudessaan otti yhteyttä ihmiskuntaan lähettämällä Jeesuksen, ainoan Poikansa, ihmislapsena joukkoomme. Jeesuksen merkitystä ja elämäntehtävää avasi hienosti Suwassa näkemämme hautapaikka, jonka seurakuntalaiset olivat yhdessä hankkineet. Se puhutteli kahdella tavalla. Ensiksikin hautakivi kaiverruksineen kertoi pääsiäisen riemullisesta sanomasta. Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan vastauksena ihmiskunnan kuolemanvakavaan syntivammaan. Kun Jeesus kantoi synnin rangaistuksen ristillä koko maailman puolesta, yhdenkään ihmisen ei tarvitse joutua syntiensä tähden kadotukseen, vaan voi saada Jeesukseen uskoen iankaikkisen elämän. Häneen turvaten voimme Jumalan edessä kerran seisoessamme kuulla vapauttavan tuomion: ’Sinun syntisi on annettu anteeksi’. Saamme kutsun taivaan iloon!

Hautapaikalla ristin vasemmalla puolella oli toinenkin muistokivi. Se puhui puolestaan evankeliumin uutisarvosta. Kiven selkämykseen oli kirjoitettu kaikkien niiden suomalaisten lähettien nimet, jotka ovat olleet rakentamassa Suwassa kirkkoa vuosien 1905-1989 välisenä aikana alkaen Esteri Kurvisesta, Siiri Uusitalosta, Minkkisen ja Savolaisen pariskunnista aina Hilda Piiraiseen asti. Me saamme kukin olla omana pienenä lenkkinä Jumalan lähetystyön ketjussa! Kun jatkoimme hautausmaalta kiitollisin ja nöyrin mielin Suwan kirkolle, lauloimme seurakuntalaisten ja paikallisen pastorin kanssa lähetysmatkaa varten japaniksi kääntämäämme laulua: ”On meillä ilon maa, lähellä Jumalaa. Ei siellä ole tuskaa, kuolemaa. Sen ihanuudessa ylhäällä taivaassa hän, Jeesus kuninkaamme on. Yö on poissa, yö on poissa, halleluja, yö on pois! Siellä valona on itse Jumala, halleluja, yö on pois!” (Siionin kannel 483:1) Tätä uutista lähetystyöntekijät lähtivät jo kauan sitten viemään Japaniin. Sinne asti ei kannattanut – eikä kannata vieläkään – lähteä huonoja uutisia viemään!

Jumalan rakkaudesta ja rakkaudesta lapseen

Syksyn lähetysmatkalla tarkoituksenamme oli vierailla Sleyn perustamissa seurakunnassa, joita mahtui reissuun neljä. Niinpä matkamme jatkui lähetyksen ensimmäisestä omasta tukikohdasta Suwasta etelään päin Iidaan. Kun lähetystyöntekijät muinoin joutuivat tekemään noilla Nakano-läänin vuoristoseuduilla pitkiäkin saarna- ja evankelioimismatkoja polkupyörällä, itse saimme taittaa matkan mukavasti junalla. Ensimmäinen saarnapaikka oli perustettu huhtikuussa vuonna 1908 Suwasta käsin Iidaan, jonne lähetyssaarnaajapariskunta oli saapunut saman vuoden kesäkuussa. Lastentarha on toiminut siellä kirkon yhteydessä vuodesta 1913 lähtien. Jos Iidan kaupunki on tullut kuuluisaksi hyvistä omenoistaan, niin sen luterilainen kirkko on tunnettu hyvästä työstä lasten hyväksi! Vierailupäivämme osuessa maanantaihin meilläkin oli ilo tutustua lastentarhan toimintaan.

Kirkolla saimme iloisen tervetulotoivotuksen niin lapsilta kuin pastori Asahinalta ja lastentarhajohtajaopettaja Kurogawauchilta. Päivän ohjelmaosuudeksi oli sovittu hartauden ja tuliaistemme luovutuksen lisäksi Päivin kaksi kasvatusaiheista luentoa. Johtajaopettaja pyysi vanhemmille opetusta, kuinka lasta kasvatetaan häntä omana itsenään rakastaen, ja opettajille hän toivoi luentoa kristillisestä kasvatuksesta siten, niin että he ymmärtäisivät itsekin olevansa Jumalan johdatuksessa. Oli ilo puhua ja avata sitä kristillistä arvopohjaa, mille Iidan lastentarhan kasvatus perustuu: kristillisestä uskosta nousevaa ihmiskäsityksestä ja lapsen kunnioitusta sekä Jumalan suunnitelmia ja rakkautta, mistä kasvatuskin ponnistaa.

Esirukouspyyntö Iidasta

Iidan seurakunnan nykyinen kirkkosali ja lastentarha ovat olleet remontoituina käytössä vuodesta 1954 ensimmäisten rakennusten tuhouduttua kaupungin suurpalossa seitsemän vuotta aikaisemmin. Tällä hetkellä meneillään olevat uuden kirkkosalin ja suuremman lastentarhan rakennushankkeet ovat viivästyneet ja kallistuneet koronavuosien aikana. Muutama viikko sitten tulleessa sähköpostissa pastori Asahina kirjoittaa ja pyytää: Rakennussuunnitelmat ovat edenneet päiväkodin osalta mukavasti, mutta kirkon osalta hitaasti. Rukoilisitteko asian puolesta – kiitos!

Riemullista pääsiäistä ja siunattua kevättä!

Rukousaiheet:

Kiitetään

– kristillisen lähetystyön mahdollisuudesta Japanissa ❣

– yhä toimivista kristillisistä lastentarhoista❣

– uudesta sovitusta lähetysmatkastamme Japaniin tulevana syksynä (ks. Rukouskorttimme)❣

Rukoillaan

– Iidan kirkkosalin ja lastentarhan rakennushankkeiden edistymisen puolesta❣

– voimia seurakuntien pastoreille ja päiväkotien opettajille ja siunausta heidän työlleen❣

– uutta intoa ja tuen kasvua Japanin lähetystyöhön kotimaassa ❣