Ilkka Pohjanmaalta 

Israelilaiseen arabisukuun syntynyt Ilkka Garaisi on valvonut öitä Hamasin ja Israelin välisen sodan vuoksi. Hän sanoo, että holokaustin kokenut kansa ei enää suostu alistettavaksi.



Tapaan Ilkka Imad Garaisin Hammaslääkäripäivillä Helsingin Messukeskuksessa. Garaisi on erikoishammasteknikko ja osallistuu messuille ”rakkaudesta lajiin”. Firmat esittelevät koneita ja materiaaleja. Nopealla vilkaisulla voi havaita ainakin kymmenen hammaslääkärituolia, mikä on kammottava näky.

– Tuossa on Plan Mega, maailman tunnetuimpia hammaslääkärituolien valmistajia. Suomalainen firma, Garaisi osoittaa.

Hän vaikuttaa tuntevan kaikki vastaantulijat.

– Olin 10 vuotta erikoishammasteknikkoliiton puheenjohtaja. Nyt olen varapuheenjohtaja.

Garaisi on syntynyt Israelin Haifassa kristittyjen arabien sukuun.

– Isäni ja äitini ovat samasta suvusta. Olemme yksi Israelin vanhimmista kristityistä suvuista, meistä on tietoa jo vuodelta 970.

– Dna:n mukaan olemme 50–60-prosenttiesti juutalaisia.

Garaisi tarkentaa, ettei hän kuitenkaan ole juutalainen.

– Olen kreikkalaisortodoksinen arabikristitty. Äitini suvussa on ollut paljon ortodoksipappeja, Garaisi kertoo.

Lapsuudessaan hänellä oli kuitenkin tiiviit yhteydet juutalaisiin.

– Puhuimme arabiaa ja hepreaa. Äitiysloma kesti Israelissa vain 3 kuukautta, ja sen jälkeen lapsi vietiin hoitoon. Minut laitettiin juutalaiseen perheeseen. Olen kasvanut siis kahdessa kulttuurissa.

– Lisäksi rabbi ympärileikkasi minut 8 päivän ikäisenä.

Sekään ei Garaisin mukaan tee hänestä juutalaista.

– Sukumme kaikki miehet on ympärileikattu sukupolvesta sukupolveen. Meillä on vanhoja kristillisiä tapoja, jotka kuuluvat juutalaisuuteen.

– Olemme pieni vähemmistö Israelissa. Juutalaisia on siellä 7,5 miljoonaa, arabeja 2,5 miljoonaa ja meitä kristittyjä on 150 000 siitä arabisiivusta. Olemme kristillistä suolaa siellä. Väitän, että Israelin arabeista 20 000–30 000 on uudestisyntyneitä kristittyjä, Garaisi arvioi.

Sairaaloiden alla

Hamasin lokakuinen hyökkäys Israeliin ja sitä seuranneet tapahtumat koskettavat Garaisia henkilökohtaisesti.

– Okei, aloitetaan nyt sullekin tämä info.

– Sana Hamas tarkoittaa intoa taistella jumalan puolesta. Luulevat, raukat, tekevänsä palveluksen Jumalalle, kun he menevät tappamaan, Garaisi kuvaa.

Hamas tuli Gazassa valtaan vuonna 2007, kun se voitti vaaleissa Jasser Arafatin johtaman Palestiinan kansallisen vapautuksen liikkeen, Fatahin. Sen jälkeen Hamas otti alueen hallintaansa.

– Hamas on terroristijärjestö, joka haluaa tappaa kaikki israelilaiset.

– Kuten esimerkiksi minut.

Garaisi kertoo, että Israelin on täytynyt eristää Gazaan linnoittautuneet terroristit, mutta hänen mielestään asiaa on liioiteltu mediassa.

– Ei pidä paikkaansa, että Gaza olisi eristetty täydellisesti. Israel on huolehtinut sinne vettä ja sähköä. Ihmisiä menee rajalla sisään ja ulos. Monet gazalaiset käyvät Israelin puolella töissä. Gaza on Espoon kokoinen alue, joka on täynnä Hamasin tunneleita.

– Niitä on esimerkiksi sairaaloiden alla, totta kai.

Puolueellista tietoa

Garaisin mielestä suomalaisille syötetään sodasta puolueellista tietoa.

– Yle on vasemmistolainen.

Niin kuulemma.

– Ei kuulemma. Se on vasemmistolainen! Ja se vaikuttaa suomalaisiin. Uutisoidaan, että Israel tulitti Gazaa, kun Hamas on ensin ampunut kymmenen rakettia Israeliin.

Kaikki alkoi siitä, kun Israel ampui takaisin?

– Just näin. Jos leikit kissan kanssa, pitää kestää myös raapaisu. Jos kosket Israelin vapauteen, se maksaa sinulle.

– Juutalainen kansa on kokenut toisen maailmansodan kauheudet, eivätkä he suostu sellaiseen enää koskaan.

Israelilla on ympäristössään niin monta vihollista, että puolustus on pakko pitää kunnossa. Kun Jom kippur -sota alkoi vuonna 1973, Garaisi oli 12-vuotias. Tuolloin Egypti ja Syyria hyökkäsivät Israeliin juutalaisen kalenterin pyhimpänä päivänä 6. lokakuuta.

– Jos suljen silmäni, muistan hälytysäänen. Haifaan ei tullut pommeja, mutta näin naapureita armeijan asuun pukeutuneina. Näin, kun panssarivaunuja kuljetettiin. En muista, että olisin pelännyt. Se oli pikemminkin jännää.

– Israelissa oli jo silloin korkeatasoinen väestönsuojelu. Koulussakin oli opeteltu suojautumaan, Garaisi kertoo.

Nykyisen tilanteen hän toivoisi päättyvän niin, että ”Hamas, finito”.

– Että ihmiset voisivat palata omiin koteihinsa, ja Gaza rakennettaisiin uudestaan. Luulen, että Israel auttaisi siinä.

Kauhuskenaario on se, että Israel tyhjentäisi koko Gazan.

– Siitä seuraisi järkyttävä pakolaiskriisi.

– Uskon, että Jumala pitää huolen tilanteesta. Toivotaan, että joulurauha tulisi kaikille, myös gazalaisille. Siellä on paljon kristittyjä auttamassa. Se sairaala, jonka gazalaiset itse ampuivat, on muuten kristillinen sairaala, Johannes Kastajan sairaala.

– Sitä ei tietenkään kerrota täällä Suomessa.

Nyt monet vaativat Gazaan tulitaukoa, mutta se on Garaisin mukaan ongelmallinen vaatimus.

– Se olisi eduksi Hamasille. He saisivat järjestettyä rivejään. Nyt kuitenkaan Gazan pohjoisella puolella ei saada ruokaa enää juurikaan. Jumala armahtakoon tässä.

Garaisi kuvailee, että ”hengellisesti Israel ei ole vielä nöyrtynyt”.

– Sitten, kun Israel huutaa avukseen Jeesusta, on loppu lähellä.

– Nyt ollaan lähellä, mutta ei niin lähellä.

Lue koko juttu Sanansaattajan numerosta 23/24