Iloisia uutisia!

”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” Luuk. 10:2

Pimenevään syksyyn olemme saaneet valtavan hienon uutisen: Sleyn hallitus on päättänyt lähettää

minut ja puolisoni Anna Sokan lähetystyöhön Ugandaan! Viimeisen vuoden lähetyskurssilla ja jo pitkään sitä ennen olimme pohtineet vakavasti lähetystyöhön lähtemistä ja kysyneet sitä, missä meidän paikkamme olisi.

Läsnäolo ja aktiivinen panostus kansainväliseen seurakuntaan Helsingin Luther-kirkolla ovat olleet

avainasemassa tätä prosessia. Kansainvälinen työ on innoittanut ja vahvistanut lähetyskutsua sekä ollut konkreettinen ympäristö lähetystyön tekemistä ja harjoittelua varten. Reilun neljän vuoden aikana olemme seuranneet läheltä pastori Richardin työtä ja osallistuneet siihen. Olemme saaneet kokea tämän lähetysseurakunnan omana kotiseurakuntanamme. Täällä olemme oppineet arvokkaita

näkökulmia toisenlaisesta kulttuurista tulevien pakolaisten kanssa. Tältä pohjalta on turvallista ja riemullista lähteä myös seuraaviin lähetystyön haasteisiin ja ilonaiheisiin.

Aiemmin tänä vuonna aloitimme alustavat keskustelut siitä, että lähtisimme Ugandaan tekemään työtä Pauli Vanhasen ja hänen perheensä kanssa. Viime viikon torstaina 14.10. hallitus kokoontui ja päätti meidän palkkauksestamme vuoden alusta.

Kentälle olisi tarkoitus lähteä maaliskuun alussa. Kohdemaa on Uganda, vaikka menemmekin tekemään työtä Etelä-Sudanin ja Sudanin kirkon kanssa. Iso joukko eteläsudanilaisia on paennut

sisällissotaa ja sen jälkeistä epävakautta Ugandan puolelle, ja heitä ovat seuranneet myös monet kirkon työntekijät. Kirkon erityinen tarve on nyt näiden ihmisten parissa.

Nyt viikon verran asiaa konkreettisesti pohtineena jakonkreettista päätöstä sulatelleena päällimmäisenä tunteena on kiitollisuus. Vaikka samaan aikaan täytyy valmistautua kauas muuttamiseen, läheisten ihmisten hyvästelemiseen ja vaativan työn aloittamiseen, ajatus lähdöstä tuntuu kuin unelmalta. Muistan ajatelleeni kutakuinkin 10 vuotta sitten 17-vuotiaana, että haluaisin todella päästä lähetystyöhön. Nyt monen mutkan ja erilaisten vaiheiden kautta olemme lähtökuopissa kohti kokoaikaista lähetystyötä Ugandassa.

Jälkikäteen katsoen viimeinen vuosi, ja toki jo ajat sitä ennen, on ollut valmistautumisen aikaa tähän kutsuun. Olen työskennellyt suurimman osan tätä vuotta osa-aikaisesti polkupyörämekaanikkona ja samalla tehnyt kansainvälistä työtä Luther-kirkolla. Arkisessa ”teltantekoammatissa” on ollut omat ilonsa ja hyvät keskustelunsa uskosta ja monesta muusta aiheesta, mutta jatkuvasti minulla on ollut halu päästä takaisin kokoaikaiseksi sananjulistajaksi.

Tämä aika on pakottanut luottamaan Jumalan hyviin suunnitelmiin siinä, että epävarman työtilanteenkin keskellä hän johtaa asiat omiensa parhaaksi. Tässä mielessä odottamisen aika on nyt päättynyt, mutta heti alkoikin aivan toisenlainen odottamisen aika, nimittäin varsinaisen lähdön odotus.

Valmistautumista kentälle lähtöön

Tällä hetkellä olemme Annan kanssa vielä edellisissä töissämme, Anna Sley-Median työntekijänä ja minä polkupyörämekaanikkona, mutta katse täytyy kääntää jo alkavaan vuoteen. Tulemme vierailemaan eri puolilla Suomen seurakuntia ja Sleyn toimintaa, ja kutsumme samalla väkeä tukijajoukkoihimme. Tämän vuoden puolella tulemme käymään ainakin Maata Näkyvissä -festareilla sekä Kankaanpään seurakunnan Lähetyskoulutus ja -virkistyspäivillä. Haluaisitko olla mukana keräämässä työllemme uusia tukijoita? Voit pyytää ystäviäsi liittymään tukirenkaaseen ja sitoutumaan lahjoittajaksi tai ehdottaa seurakunnallesi meitä uusiksi nimikkoläheteiksi! Tulemme mielellämme vierailemaan seurakuntiin ennen lähtöämme.

Tukijoiden ja vierailujen lisäksi valmistautuminen tarkoittaa tietysti tavaroiden pakkaamista. Mikä pakataan mukaan, mikä myydään tai heitetään pois ja mikä pakataan odottelemaan paluutamme? Jossakin mielessä olemme jo aiemmin valmistautuneet ajatukseen, että emme aina tule asumaan Suomessa. Siksi olemme halunneet välttää omaisuuden ja irtaimiston keräämistä. Käytännön asioiden järjestelemistä on silti paljon, ja sitä on hyvä aloittaa jo nyt.

Muutto aivan toiseen maahan ja kulttuuriin on kiehtovaa ja jännittävää, mutta samalla tuntuu myös vaikealta päästää irti tutusta, erityisesti ystävistä ja seurakunnasta. Lähtemistä helpottaa, että emme ole ehtineet kiintyä tiettyyn fyysiseen ympäristöön, mutta monet tärkeät ihmiset jäävät pitkän

välimatkan päähän. Toivommekin löytävämme hyvin yhteisen sävelen lähetyskentällä paikallisten ihmisten sekä työkavereidemme kanssa. Muutto kauas Suomesta ei kuitenkaan tarkoita yhteyksien katkeamista, sillä onneksi netin kautta näitä yhteyksiä on mahdollista ylläpitää.

Tässä kuulumiset tältä erää. Paljon siunausta sinulle, ja toivottavasti tapaamme vielä ennen kevään lähtöämme!

Rukousaiheita:

– Lähetystyöhön valmistautuminen ja käytännön asiat

– Vierailut seurakunnissa

– Suomeen jäävät ystävät, sukulaiset ja muut tukijat

– Etelä-Sudanin ja Sudanin kirkko (ELCSS-S), sen työntekijät ja seurakuntalaiset

– Ugandan puolella olevat pakolaisleirit, avustusjärjestöjen työ ja seurakuntatyö tässä ympäristössä