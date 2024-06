Ilus kevad – Kaunis kevät!

Oleniusten lasten lähettikirje 2/2024

7.6.2024

Virossa on ollut tosi kiva kevät, kun on ollut lämmintä (eli ei tarvitse pukea niin paljon vaatteita) ja luonto on kaunis (niin tekee mieli olla ulkona ja puistoissa).

Kevään lopussa on aina paljon juhlia ja menoja. Päiväkodin kevätjuhla, päiväkodin perhepiknik, Soinnun laulustudion konsertti, Sofian viulukonsertti, musiikin teoria ryhmän piknik, koulun perhepäivä Kevään lopussa on Virossa aina paljon juhlia ja menoja. Meillä on ainakin kevätjuhlia, konsertteja, perhepäiviä, harrastusryhmien piknikkejä. Sitten vielä sattui 3 kaverin synttärikutsut samalle viikonlopulle, jonne on Virossa tapana mennä koko perheen kanssa. Vaikka ne on kaikki tosi kivoja juttuja, niin ollaan kyllä jo kesäloman tarpeessa eikä olla jaksettu ihan kaikkeen mennä mukaan.

Sofia halusi juhlistaa synttäreitä kavereiden kanssa trampoliinipuistossa. Sen jälkeen syötiin kotona herkkuja, donitsikakkua ja leikittiin hauskoja leikkejä. Askarreltiin myös koruja, jotka kaverit sai ottaa kotiin. Sofia sai lahjaksi kauan toivomansa Otamatone-soittimen ja kaikkea muuta mukavaa.

Soinnulla on päiväkodissa monta kaveria joiden kanssa tykkää leikkiä. Sointu huolehtii 2v-Ellan nukkumaan päiväunet, ulkona leikkii eskarilaisen Emman kanssa ja sisällä Magdan, Marta-Liisan tai Metten kanssa. Sointu pääsi viikon lomalle päiväkodista, kun matkusti isin kanssa Varkauteen mummolaan.

Reissun aikana parasta oli Presidentti Aleksander Stubb vieraili Virossa ja tuli käymään myös Tartussa, niin me mentiin tapaamaan sitä. Stubb tuli raatihuoneen torille, missä oli myös Viron presidentti Alar Karis ja Tartun kaupunginjohtaja Urmas Klaas. Oli tosi helteinen päivä (melkein 30 *C), onneksi jaksettiin odottaa, että saataisiin jutella heidän kanssa.

Mutta sitten se olikin tosi jännittävää, niin äiti hoiti puhumisen. Juteltiin Stubbin kanssa siitä, että hänelle olisi tulossa postia meiltä ja hän lupasi vastata kirjeeseen. Presidentti Karis taas oli kiinnostunut, että osaako tytöt puhua sekä suomea, että viroa.

Jälkeenpäin katsottiin vielä sekä suomen että viron uutisista, että näkyykö meitä, mutta ne oli kuvannu vain sitä, kun presidentit kätteli toisiaan ja presidentti Stubb söi jäätelöä.

Me käytiin katsomassa Sipsik-musikaalia Vanemuisen teatteritalossa. Sipsik on sellainen siniraidallinen nukke, jonka isoveli itse ompelee pikkusiskolle lahjaksi ja sitten siinä tarinassa se Sipsik herää eloon ja puhuu ja tekee kaikkea hauskaa. Siellä oli oikea iso orkesteri soittamassa ja eri kokoisia Sipsiknukkeja esiintymässä ainakin 3 (vai oliko ne sittenkin eläviä?!). Sipsik tarinat on virolaisen Eno Raud nimisen kirjailijan kirjoittamia ja niistä on tehty myös elokuva.

Sofialla oli koulussa talent-show, jossa oppilaat sai esittää lauluja, tansseja ja sketsejä. Kevään aikana liikuntatunneilla Sofian luokka harjoitteli yhteistanssiteosta, jonka he esitti talent-showssa muiden luokkien kanssa.

Pyhäkouluissa oli äitienpäivän tienoolla päättäjäiset. Kanepin pyhäkoulun päättäreissä leikittiin ilmapallokilpailua, askarreltiin perhosia ja saatiin tietysti todistukset lahjojen kera.

Põlvan pyhäkoulussa leikittiin ulkona ja sisällä, syötiin kakkua, ja sielläkin jaettiin todistukset, kukat ja palapelit

Alkuperäinen kirje kuvineen ja tehtävineen löytyy täältä: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/06/oleniusten-lasten-lahettikirje-kesakuu-2024