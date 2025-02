Inspiroiva alkuvuosi

Kirjeitä Heikkilöiltä 1/2025

31.1.2025

Anteeksiantaminen antoi vapauden

Hyvää vuotta 2025 rakas lukija! Kiitos siitä, että kuljet kanssamme. ️ Vuosi 2025 on alkanut vauhdikkaasti ja tässä kirjeessä jaamme inspiroivista ihmisistä ja tapahtumista tammikuussa “Koulutuksen jälkeen en saanut yöllä nukuttua, vaan oppimani asiat pyörivät mielessäni. Tajusin, että en ollut antanut anteeksi minua loukanneille ja anteeksiantamattomuus oli tehnyt minusta katkeran ja piti minua vankinaan. Kun aamu valkeni lähdin kertomaan heille, että annan anteeksi sen, mitä he olivat minua vastaan rikkoneet. Rauha valtasi minut ja nyt mieleni on vapaa!” Näin kertoi yksi tammikuussa järjestämäämme traumakoulutukseen osallistunut. Kokoonnuimme hänen ja noin 30 muun Bweyalen, Betlehemin ja Palabekin seurakunnan sekä ympäröivän yhteisön jäsenen kanssa Bweyalen kirkolle neljäksi päiväksi Bible based trauma healing -koulutukseen. Kouluttajat tulivat Ugandan Raamattuseurasta ja itsekin sisällissodan kokeneina olivat paljon meitä paremmat kouluttajat tässä teemassa.

Koulutuksen aiheet eivät olleet helppoja, mutta oli hienoa huomata, kuinka kaikkiin vaikeisiin teemoihin saattoi ammentaa Raamatusta. Saimme taas kokea, miten yhteistyökirkon vastuunkantajat ovat sydämellisiä, viisaita, elämänkokemuksella varustettuja ja heillä on halu toimia yhteisön parhaaksi. Ihailemme heidän sitkeyttään, uskoaan ja hyvää tahtoaan. Ihmiset olivat koulutuksesta tosi kiitollisia ja inspiroituneita ja nyt suunnitelmissa onkin vastaavan koulutuksen järjestäminen seuraavalla lomalla Länsi-Niilin seurakunnille!

Kiireistä mutta ihanaa

Suomessa nuorisotyössä on totuttu siihen, että kesä-heinäkuussa ollaan ripareilla ja muilla leireillä. Täällä koululaisilla on pitkä loma joulu-tammikuussa ja töitä on ollut paljon. Ihanaa on kuitenkin ollut!

Joulukuussa sairastimme ja jouduimme perumaan töitä, mutta tammikuussa saimme tehtyä kaiken, mikä oli tarkoituskin ja lisäksi peruuntuneita töitä. Pääsimme viettämään aikaa nuorten opetusten parissa Betlehemissä, Bidibidissä, Morobissa ja Pasussa. Haluaisimme opettaa ja vierailla seurakunnissa enemmän kuin on aikaa ja voimia!

Laurin työhön kuuluu myös nuorisotyön kehittäminen yhteistyössä yhteistyökirkon päätoimiston kanssa koko kirkon alueella: Etelä-Sudanissa ja Sudanissa, sekä Ugandan, Etiopian ja Kenian pakolaisalueilla.

Nyt pitäisikin sitten lomien päätyttyä tarttua siihen työhön ja suunnitella yhdessä työtovereiden kanssa tulevaisuutta. Täytyy sanoa, että vierailut seurakunnissa nuoria opettamassa ovat opettaneet paljon meidän nuorisamme, mutta paljon on vielä opittavaa. Luottavaisin mielin kuitenkin olemme tässäkin tehtävässä. Viimeisimpänä rohkaisuna oli nuorten opetuksissa toteutetut ryhmätyöt. Kun kuuntelimme nuorten ryhmien esityksiä päällimmäiset tunteet olivat ylpeys ja kiitollisuus näistä nuorista.

Nuorisotyöhön liittyen haluamme myös kiittää lämpimästi! Joulukeräys pakolaisnuorten hyväksi tuotti yli 30 000 euroa, mikä on aivan mahtavaa!❤️ Tällä rahalla on valtava merkitys ja tuntui

mukavalta olla nyt lomien päätteeksi kannustamassa nuoria ahkeroimaan koulussa, kun tiedämme, että myös te haluatte seistä näiden nuorten rinnalla. Vielä kerran kiitos!

Me ollaan muuttamassa!

Olemme jo pitkään rukoilleet (ja pyytäneet rukousta, kiitos niistä! ️ ) pohtineet, miten tehdä työtämme. Kipuilua on erityisesti aiheuttanut se, kuinka kaukana asumme pakolaisasutusalueista. Gulu on kyllä keskellä kaikkia, mutta kuitenkin melkein kahden tunnin matkan päässä Bweyalestakin, joka on lähimpänä.

Molempien meidän työssä on paljon toimistotyötä, mutta me palamme erityisesti sille, että saamme olla ihmisten lähellä. ️ Tällä hetkellä pitkät välimatkat vaikeuttavat arkista yhdessäolo

Kaiken pohdinnan jälkeen olemme muuttamassa Bweyaleen, jossa on myös yhteistyökirkon Ugandan työn päätoimisto, kaksi seurakuntaa ja parhaat tilat järjestää isompia koulutuksia. Olemme niin innoissamme tulevasta muutosta!

Muuton myötä matka muille kolmelle leirille hieman pidentyy, mutta toisaalta kun emme matkusta viikottain Bweyaleen, jää meille toivottavasti enemmän aikaa ja energiaa matkustaa Länsi Niilin puolen seurakuntiin, joissa vierailu on aina yhtä ihanaa ja tuntuu tärkeältä. Kiitos, jos rukoilet uuden kodin löytymisen puolesta.

Lämmin kiitos jälleen kerran kaikesta mukana elämisestä rukouksien, rohkai sujen ja taloudellisen tuen kautta.

Lämpimin terkuin, Paula ja Lauri

Rukousaiheita:

Uuden kodin löytyminen Bweyalesta.

Kiitos kaikista tammikuun innostavista koulutuksista!

Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

Rauhaa Etelä-Sudaniin (erityisesti Tamburaan, Jubaan ja Magwiin) sekä Sudaniin.

Kiitos jokaisesta työmme tukijasta ja meitä rukouksissaan kantavasta.

Tulevien koulutusten suunnitelmat ja kevään muut työt.

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/02/heikkiloiden-lahettikirje-tammikuu-2025