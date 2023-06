Intoa ja pettymyksiä

Liisa Rossin lähettikirje 3/2023



Aurinkoinen tervehdys Tallinnasta!

Säät alkavat näyttää ja tuntua jo kovin kesäisiltä, ja Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijäkokouksetkin siirtyivät eilen jo kesäaikatauluun. Loppukevät ja alkukesä tarkoittaa minulle myös vähän keventyvää työrytmiä kevään pitkien päivien jälkeen.

Viime viikkojen aikana olen päässyt opettamaan Raamattua kolmessa seurakunnassa. Puhjassa pidimme pitkänäperjantaina kolmen tunnin raamattukurssin, Tuomiokirkon raamattutunneilla olemme käsitelleet Israelin kuningaskuntaa ja profeettakirjoja ja viime sunnuntaina aloitimme Kullamaalla kolmen raamattuopetuksen sarjan, joka jatkuu vielä helluntaina ja kesäkuun alussa. Oli ilo olla Raamatun äärellä sellaisen joukon kanssa, joka kysyi paljon kysymyksiä ja oli niin innolla mukana, ettei olisi malttanut ollenkaan lopettaa. Yksi ehdottomasti parhaita asioita tässä työssä on se, kun saa nähdä ihmisten kaipaavan Jumalan sanan opetusta ja ottavan sitä innostuneena vastaan.

Visiopäivien merkeissä vierailin Keski-Virossa Järva-Jaanissa ja Tallinnan kupeessa Randveressa. On aina mielenkiintoista nähdä, miten erilaisia seurakuntien tilanteet ja tarpeet ovat. Suurin kysymys on lähes kaikissa yhteinen: Miten saamme enemmän ihmisiä kirkkoon? Toisilla on hyvät tilat ja puitteet kunnossa, toisilla taas juuri tilat rajoittavat sitä, mitä voidaan tehdä. Olen halunnut rohkaista siihen, ettei kannata luovuttaa kuvitellen, ettei mitään ole mahdollista tehdä. Kyse ei nimittäin pohjimmiltaan ole meidän hienoista suunnitelmistamme vaan Jumalasta. Kun seurakunnat jäävät suunnittelemaan metsäkirkkoja ja viestintäsuunnitelmia, muistutan, että kaikessa kannattaa edetä rukous kärjessä. Jumalan voima voi olla paljon suurempi kuin osaamme aavistaakaan.

Konferenssi ja aktio Tartossa

Huhtikuun lopussa tein vajaan viikon mittaisen työmatkan Tarttoon. Ensin luvassa oli Pienryhmät seurakunnassa -minikonferenssi, joka oli osallistujamäärältäänkin pienryhmä. Itseäni turhautti, kun isojen valmistelutöiden ja kaiken mainostamisen jälkeen paikalle tuli kutsuttujen puhujien lisäksi vain muutama ihminen. Mutta Jumala onneksi tekee työtään silloinkin, kun lähetti kokee epäonnistuneensa. Paikalle saapuneet nimittäin näyttivät arvostavan mahdollista kokemusten vaihtoon, ja myös meille tilat tarjonneen Tarton Marian seurakunnan kirkkoherra iloitsi yhteisestä kokoontumisesta.

Seuraavat päivät olivatkin sitten vaihtelua normaaliin työarkeeni, sillä jäin muutamaksi päiväksi virka-avuksi opiskelijatyöhön. Tartossa järjestetään kahdesti vuodessa isot Opiskelijapäivät, joiden yhteyteen myös kristillinen opiskelijajärjestö EEÜÜ järjestää ohjelmaa. Tällä kertaa ohjelmassa oli tavoittavan iltatilaisuuden lisäksi myös parin päivän jalkautuminen kaupungille kutsumaan opiskelijoita mukaan. Kollegani Kirsi ja opiskelijatyöntekijä Elsa kantoivat päävastuun, ja Helsingin Opkolta tuli kuuden hengen aktioryhmä. Puhujavieras taas tuli Englannista, joten kolmen kielen sekamelskalla mentiin. Kaduilla opiskelijoita lähestyttiin kysymyksellä: ”Jos voisit kysyä Jumalalta mitä vain, mitä kysyisit?” Aktiolaiset pääsivät käymään monia hyviä keskusteluita ja jakamaan 300 tapahtumakutsulla ja raamatunlauseella varustettua karkkia. Mitä lie Jumalan huumorintajua ollut, että lopulta ainoa iltatapahtumaan saapunut ei-kristitty oli japanilainen turisti. Saamme kuitenkin luottaa siihen, että Jumala tekee työtään niin kohdatuissa opiskelijoissa kuin aktioon osallistuneissakin. Eikä jaettu Jumalan sana koskaan tyhjänä palaa.

Kohti kesää

Toukokuun isoin juttu työrintamalla on vierailu Põltsamaan aikuisten raamattukurssilla kuun lopussa. Tämä yhdeksästä viikonlopusta koostuva kurssi on kouluttanut vuosien aikana jo ison joukon virolaisia kristittyjä, ja nyt pääsen ensimmäistä kertaa itse käymään siellä. Opetuspäivä koostuu kuudesta 45 minuutin tunnista, ja päivän aiheena on kevyesti ”Jumala”. Opetusten valmistelut ottavan siis oman aikansa.

Sen jälkeen onkin aika suunnata katse kohti kesää. Viikko juhannuksesta kokoonnutaan Evankeliumijuhlaan Toholammille. Toivottavasti monien kanssa tavataan siellä! Minulla on päälavalla puhe lauantai-illan klo 19.30 alkavassa tilaisuudessa ja lisäksi minut löytää mm. lähetyksen pisteeltä. Kerron vielä tarkempia aikatauluja seuraavassa kirjeessä. Ohjelmaan sekä mm. majoitus- ja talkoiluvaihtoehtoihin voit jo tutustua: evankeliumijuhla.fi/. Jään lomalle heti Evankeliumijuhlan jälkeen ja palaan elokuun alussa suoraan Tuomio-kirkkoseurakunnan perheleirille. Elokuussa piipahdan vielä Suomessa, Siikasafarilla, lähettipäivillä, Hämeenlinnan evankeliumijuhlilla 19.8. ja Kouvolan lähetyslettukesteillä Viron uudelleenitsenäistymispäivänä 20.8.

Taloudesta

Alustavat tiedot Sleyn huhtikuun tuloksesta näyttävät siltä, että alkuvuosi on ollut odotettua tappiollisempi, ja kesästä suurine kuluineen uhkaa tulla taloudellisesti haastava. Oman renkaani tuototkaan eivät ole näin alkuvuodesta yltäneet tavoitteeseensa. Huhtikuun tuotot olivat kuitenkin aiempia kuukausia suuremmat. Kiitos teille, jos saadaan tämä noususuunta pidettyä!

Evankeliumijuhla on monelle tärkeä tapahtuma ja yksi kesän kohokohdista. Sen järjestämiseen liittyy kuitenkin paljon kuluja. Siksi haluaisinkin myös rohkaista sinua mahdollisuuksiesi mukaan tukemaan juhlan järjestelyjä paitsi rukouksin myös rahallisesti: evankeliumijuhla.fi/lahjoita



Perheväkeä

Viime sunnuntaina Tallinnan Tuomiokirkossa julkaistiin ”Katedraalin rukouskirja”, jossa on rukous vuoden joka sunnuntaille ja monelle muulle pyhälle ja merkkipäivälle. Rukouksia on kirjoittanut iso joukko seurakunnan väkeä arkkipiispasta pyhäkoulun opettajiin ja luottamushenkilöihin. Kirjasta löytyy myös yhdeksän minun kirjoittamaani rukousta. Jaan teidän kanssanne Apostolien päivän rukouksen, joka hieman eri muodossa löytyy myös kirjastani ”Sinä annat toivon”.

Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Ef. 2:19

Pyhä Jumala – Sinua me olemme tottuneet kutsumaan pyhäksi, emme itseämme. Niin usein huomaamme, ettei elämämme tosiaan ole erityisen pyhää. Kuitenkin sinä sanot, että kuulumme pyhien kansaan. Herra Jumala, koska sinä olet pyhä, ovat sinun perheesi jäsenet myös pyhiä. Vaikka olimme vieraita, saamme nyt olla pyhiä, sillä Sinä olet ottanut meidät omiksesi ja annat meille oman pyhyytesi. Jeesus, sinä kannoit ristille kaiken epäpyhyytemme, saimme syntimme anteeksi, pahuus peittyi pyhyyteesi. Kiitos, ettei meidän tarvitse jäädä muukalaisiksi edessäsi, vaan saamme olla sinun omasi. Auta meitä kutsumaan perheeseesi myös niitä, jotka vielä ovat vieraita ja ulkopuolella. Aamen.

Rukousaiheita:

 Visiopäivien ideoiden toteutus seurakunnissa

 Aktion aikana kohdatut opiskelijat

 Põltsamaan raamattukurssi

 Kesän tapahtumat ja leirit

 Rauha Eurooppaan

 Sleyn talouden kohentuminen

Kiitosaiheita:

 Raamattuopetuksiin osallistuneiden into

 Kohtaamiset aktiossa

 Katedraalin rukouskirjan valmistuminen

 Alkuvuotta parempi jaksaminen

