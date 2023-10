Poukkien lähetystervehdys 3/2023

26.9.2023



”Japaniin, myös Japaniin kaiu kutsu ihanin, sinne saariin

kaukaisiin kulje viesti iloisin.” (Siionin kannel 402:1)

Kesäjuhlaa taivasalla

Kesällä Suomessa oli mahdollisuus vapaammin kuin muutamaan vuoteen liikkua ja tavata ihmisiä, samoin kuin kokoontua taivasalla hengellisiin juhliin. Itsellemme oli suuri ilo tavata lähetysystäviä muun muassa Toholammin evankeliumijuhlilla! Kiitosmieltä lisäävä kokemus kesäjuhlia kohtaan oli Ateneumin upea Albert Edelfelt -näyttely, jossa yksi mieleen jääneistä tauluista kuvasi jumalanpalvelusta Uudenmaan saaristossa. Teoksen valmistumisvuosi 1881 osoitti omalta osaltaan konkreettisesti, että ulkoilmassa Jumalan Sanan ääreen kokoontumisella on Suomessa pitkät juuret. Ei ole itsestäänselvyys, että voimme tälläkin tavalla kerääntyä vapaasti kuulemaan hyvää uutista ja oppimaan Jeesuksen ihmeellisestä sovitustyöstä. Miten suuri lahja onkaan, että Jumalan Sana on vaikuttanut maassamme ja siunannut kansaamme jo vuosisatojen ajan! Tilanne muun muassa Japanissa on toinen.



”Maahan päivän nousevan ehdi evankeliumi”

Tänä alkusyksynä on mieli lennähtänyt tavallista useammin Japaniin. Saimmehan sieltä pitkästä aikaa vieraita, jopa ”kaksin kappalein”. Kummankin entisen seurakuntalaisemme matka Helsinkiin osui samoille päiville, joten saimme iloita vieraista kolmena peräkkäisenä päivänä. Toisena – eikä suinkaan vähäisempänä syynä – Japani-aatoksiimme on keväällä tehty lentolippuvaraus. Finnair nimittäin yllätti sellaisella tarjouksella, että se pani miettimään, josko nyt vihdoinkin olisi lähetysmatkan aika tullut. Koska asiaa oli jo alustavasti täksi syksyksi pohjustettu, tartuimme tarjoukseen. Nyt voimme iloksemme ilmoittaa, että lähetysmatkan ajankohdaksi on sovittu 21.11.–6.12.2023. Liitämme kirjeeseen mukaan rukouskorttimme, ja pyydämme sulkemaan rukouksiin matkan toteutumisen. Ohjelma on parhaillaan valmistelun alla. Ensisijaisesti haluamme auttaa Tokion Suomi-kirkon työssä toivomusten mukaan, mutta mahdollisuuksien rajoissa vierailemme mielellämme myös toisissa seurakunnissa. Voisikohan esimerkiksi päiväkotivierailu järjestyä? Koska edellisestä matkasta on kulunut jo vuosia, on helppoa yhtyä apostoli Paavalin sanoihin: Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. (Room.1:10-12)



”Jeesus, sinä Japanin ostit kuolemallasi”

Näin syksyllä saamme kerätä satoa niin puutarhasta kuin pelloilta, samoin tehdä marja- ja sieniretkiä metsiin. Erityisesti nämä sadonkorjuuajat pysäyttävät miettimään, keneltä me kaiken saamme. Apostoli Paavali kysyy: Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Jos kerran olet saanut kaiken lahjaksi, miksi ylpeilet niin kuin se olisi omaa ansiotasi? (1. Kor. 4:7) Apostoli Jaakob puolestaan jatkaa: Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi (Jaak. 1:17). Meidän elämämmekin on lahja, jonka lisäksi Jeesus on valmistanut vielä uuden elämän lahjan. Sanoohan hän: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?” (Joh. 11:25-26) Japani on vauras maa, mutta elämää antavan hengellisen ravinnon tarjonta on siellä vähäistä! Siksi lähetystyötä Japanissa tarvitaan yhä.

”Oven meille Japaniin itse, Jeesus, avasit”

Kirjeen (alkuperäisessa kirjeessä, löytyy täältä: syyskuun lähettikirje) yläkulman Japanin lippu -kuvassa on myös Kristuksen varhaisen todistajan Andreaksen ristiAndreas koki perimätiedon mukaan marttyyrikuoleman mutta ei pitänyt itseään arvollisena kuolemaan samanlaisella ristillä kuin Jeesus. Kuva viestii siitä, että lähetystyön historia Japanissakaan ei ole ollut helppoa. Kuten Sleyn viestinnästä on käynyt ilmi, tällä hetkellä lähetystyön tulevaisuus on uudelleen järjestelyn alla. Sley ei lähetä enää uusia lähettejä Japanin evankelisluterilaisen kirkon työyhteyteen, vaan etsii uutta yhteistyökumppania, mikä merkitsee muutoksia myös Suomi-kirkon seurakunnalle. Projektilähetystyö jatkuu kuitenkin entiseen tapaan niin Japanissa kuin Suomessa. Kiitämme kesän yhteistyöstä lähetysystäviä Hyvinkään Luther-talolla ja Säkylä-Köyliön seurakunnassa ja odotamme tulevia vierailuja Nousiaisiin, Imatralle, Lappeenrantaan, Loimaalle ja missä ne sitten toteutuvatkin! Kiitämme myös taloudellisesta tuesta, jonka voit osoittaa projektilähetystyöllemme VIITENUMEROLLA 10078 89200 31001 14515 (Poliisihallituksen 10.9.2021 myöntämän rahankeräyslupa RA/2021/1127).

Kiitetään

– avoimista ovista kristilliselle lähetystyölle Japanissa ❣

– projektilähetystyön jatkumisesta ja lähetysmatkan mahdollisuudesta❣

– Japanin kristillisistä seurakunnista, kouluista, päiväkodeista ja muista kristillisistä keskuksista❣

Rukoillaan

– Sanalle uskollisen kristillisen työn ja lähetystyön puolesta Japanissa❣

– Suomi-kirkon seurakunnan ja työntekijöiden puolesta ja pyydetään uutta työvoimaa Herran

elopellolle❣

– varjelusta ja siunausta lähetysmatkamme ohjelman valmisteluun ja toteutukseen❣