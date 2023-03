Japanin internet-lähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 1/2023

Valo on voittanut taas talven pimeyden. Keväällä mieli on toiveikas, kun ollaan menossa kesää kohti. Olen löytänyt viime aikoina myös liikunnasta iloa jumppasalilta, ja tuntuu, että se on tuonut jaksamista arkeen. Paljosta saa olla kiitollinen Taivaalliselle Isälle. Kiitos myös esirukouksista ja muusta tuesta!

Bible Toolbox-sivusto täydentyy

Viime aikoina olen vienyt Bible Toolbox-sivustollemme nämä kääntäjien työn tuotokset:

 luku-luvulta selityksen Toiseen kirjeeseen Timoteukselle japaniksi ja suomeksi

 Filippiläiskirjeen selityksen venäjäksi ja

 Kolossalaiskirjeen selityksen englanniksi.

Täydennän myös säännöllisesti Bible Toolboxin linkkilistaa lähettitoverini Hiroaki Yoshimuran saarnoihin, joita on kertynyt vuosien myötä neljästä evankeliumista yhteensä jo noin 320 kappaletta. Opetustekstien kääntämisessä venäjän kielelle oli pitkä tauko, mutta nyt lähetystyöntekijä Pekka Jauhiainen löysi kääntäjän tähän yhteistyöhön, joten käännöksiä tulee putkahtelemaan lisää tämän kevään aikana.

”Sisältö alkoi puhutella”

Vastailen edelleen japanilaisten kysymyksiin, ja suomennan tähän pari niistä:

– ”Haluaisin kysyä kristityiltä ja Raamattua lukevilta miten kristinuskossa nykyään suhtaudutaan avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin? Joskus kauan sitten heitä kuulemma hyljeksittiin. Mitä Raamattu sanoo tästä? – Haluaisin uskoa Jeesukseen, mutta tämän asian vuoksi epäröin ja se harmittaa. Vielä en ole käynyt edes kirkossa. Yhtäkkiä vaan koin sydämessäni, että se mitä Raamatussa on kirjoitettuna, on Jumalan sana ja siksi luen sitä. Vaikka ennen ajattelin, että Raamatussa on vain ihmisten kirjoittamia kertomuksia, jotenkin se alkoi yhtäkkiä tuntua tärkeältä ja sen sisältö alkoi hämmästyttävän nopeasti puhutella sisimpääni.” Lapsihan ei voi vaikuttaa millaisiin olosuhteisiin hän syntyy. Jokaista lasta tulee yhtä lailla rakastaa, arvostaa ja hoivata. Muutoinkaan kenestäkään meistä ei ole heittelemään kiviä, sillä Raamattu opettaa, että olemme kaikki samassa asemassa ja tarvitsemme saman lahjan:



”Kaikki ovat samassa asemassa,

sillä kaikki ovat tehneet syntiä

ja ovat vailla Jumalan kirkkautta,

mutta saavat hänen armostaan

lahjaksi vanhurskauden, koska

Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.”

(Room. 3:23-24)

Kuten Eve & Ossi laulavat, me olemme ”samalla viivalla ristiltä katsottuna, samalla viivalla Jumalan mitoilla mitattuna”…”samalla hinnalla lunastettuja, samalla täydellisellä rakkaudella rakastettuja”. Kysyjä kiitti ja sanoi olevansa samaa mieltä. Japania sanotaan usein kovaksi maaperäksi lähetystyön suhteen, mutta siellä täällä kuitenkin tapahtuu se ihme, mikä tämänkin kyselijän kohdalla, että joku yhtäkkiä kokee sydämessään, että Raamattu on Jumalan sanaa, ja että se on tärkeää, ja se puhuttelee häntä. Me voimme myös rukoilla hänen puolestaan. Lähettikollegani kirjeestä luin minua puhuttelemaan jääneen ajatuksen, että kun rukoilet jonkun japanilaisen puolesta, saatat olla ensimmäinen, joka rukoilee hänen puolestaan Jumalaa Jeesuksen nimessä.

Joku toinen kysyi: ”Onko totta, että kristinuskossa korteista, tähdistä ja muista sellaisista ennustaminen on kielletty?”

Kerroin, että totta se on. Kristityt uskovat siihen Jumalaan, joka on ilmaissut tahtonsa Raamatussa, ja siellä Luojamme kieltää meiltä kaikenlaiset merkeistä ennustamiset. ”Älkää merkeistä ennustelko älkääkä harjoittako noituutta.” (3. Moos. 19:26) ”…Näin sanoo Herra: — Älkää omaksuko vieraiden kansojen tapoja, älkää peläten tuijottako taivaan merkkejä, niin kuin nuo pakanat tekevät. (Jer. 10:2) ...”Älkää kääntykö vainajahenkien puoleen älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.” (3. Moos. 19:31)

Miksi Hän sitten ne kieltää? – Siksi, että hän rakastaa meitä. Jumala tahtoo, että käännymme kaikissa elämämme asioissa Hänen puoleensa, ja kun näin teemme, Hän on luvannut auttaa: ”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen”. Tulevaisuutemme on kokonaan Herran kädessä, ja yksin Hänelle saamme antaa elämämme. ”Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa! Jumala on turvamme.” Ps. 62:9 Tähdillä, korteilla tai muilla luoduilla ei ole voimaa pelastaa, mutta Kaikkivaltiaalla elävällä Jumalalla, kaiken Luojalla on.

Puskaradio ja viidakkorumpu

Tietoisuus Tokion Suomi-kirkon tavoittavista harrastuspiireistä ei leviä vain meidän, lähetystyöntekijöiden kautta, vaan myös piirissä käyneiden kautta, kun he jakavat sosiaalisessa mediassa kokemuksia ja kuvia käsityö- ja ruokapiireistä ja suomen kielen piiristä. Eräs käsityöpiirissä ensimmäistä kertaa käynyt henkilö jakoi kuvan Suomi-kirkossa tekemästään kirjontatyöstä ja selitti millaista piirissä oli ollut. Hän kirjoitti, että suomalainen Päivi-opettaja oli ”ihanan hymyilevä, ystävällinen ja viehättävä henkilö”. Toinen kirjoitti lohikeittokuvansa oheen, että Suomi-kirkon ruokapiiristä on tullut hänelle keidashetki elämässä. Tällainen hyvien kokemusten jakaminen seurakunnan toiminnasta on tärkeää ja se madaltaa toisille kynnystä uskaltautua paikan päälle – niin Japanissa kuin Suomessa.