Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 5/2024

Tampereella 5.11.2024

Suomea ristiin rastiin

Lähetystyöntekijän yksi tehtävistä on käydä kertomassa lähetystyöstä nimikkoseurakunnissa ja missä vaan ehtiikin. Moni kotimaamme kolkka on tullut näin vähitellen tutuksi. Työmatkojen kannalta on kätevää, että asumme rautatieaseman lähellä. Oheiseen karttaan merkkasin keltaisella ne paikat, joissa kävin tänä vuonna puhujamatkalla. Eteläisin oli Porvoo, pohjoisin Oulainen, itäisin Joensuu ja läntisin Isojoki. Tilaisuuksia oli 28. Pohjoinen Suomi rajautui pois tästä työmatkojen kartasta, mutta syyslomalla kävimme sielläkin, Enontekiöllä ja Kilpisjärvellä saakka.

Työtäni tukevista seurakunnista neljä on viime vuosina järjestänyt minulle vierailuja kouluilla. Lokakuussa kävin Viitasaarella pitämässä viidelle alakoululuokalle oppitunnin Japanista ja lähetystyöstä, ja ensi vuonna on tarkoitus käydä kouluvierailuilla Hausjärvellä. Ilmajoen alakouluilla kiersin pari vuotta sitten.

Näillä oppitunneilla pidän tärkeimpänä kertoa mikä on se viesti mitä lähetystyössä viedään kaikkialle maailmaan. Se kun alkaa olla tuntematon myös monelle kotimaamme koululaiselle. Lapsilla riittää ihmettelemistä myös kaikessa siinä mikä on Japanissa erilaista – ihmisten paljous, ruoka, kirsikankukat, luotijunat, koulupuku, kimono, maanjäristykset, japanilaiset aakkoset ja muut. Luokasta löytyy usein myös joku, joka “harrastaa Japania”.

Rukoillaan ja toimitaan Suomen lasten ja nuorten puolesta niin, että he kuulisivat jo varhain sen valtavan turvallisen sanoman, että emme ole sattuman oikkuja, vaan meillä on Luoja, jonka käsissä on kaikki. Ja että Hän on armollinen ja rakastaa valtavan paljon ja lähetti Poikansa tähän maailmaan korjaamaan meidän ja Jumalan välit. Jeesuksen takia me saamme anteeksi kaiken pahan. Jumalalle saa kertoa kaikki mikä mieltä painaa, ja Hän kuulee ja auttaa. Taivastoivosta kuuluu kertoa kaikille.

Bible Toolbox – sivusto

Ilmainen kääntäjätyökalu on kehittynyt niin paljon, että voin kääntää sen avulla itse Bible Toolbox-sivuston artikkeleita englanniksi, vaikka jonkin verran automaattikäännöstä joutuu vielä korjailemaankin. Sivustollamme on nyt uutuuksina lähetystyöntekijä Liisa Rossin kirjoittamat selitykset kirkkovuoden tärkeimmistä pyhäpäivistä englanniksi ja viroksi, ja englanniksi artikkeli “Mitä Raamattu opettaa armolahjoista?“, jonka on kirjoittanut pastori Jari Rankinen.

Viimeinkin on luvassa myös farsinkielisiä käännöksiä Bible Toolboxin teksteihin! Persialaisten maahanmuuttajien parissa Hampurissa lähetystyötä tehneen Marko Turusen on tarkoitus kääntää ensimmäisiä tekstejä farsiksi marraskuussa. Farsia puhutaan Iranissa, Tadžikistanissa, Afganistanissa ja Bahrainissa. 72 miljoonaa ihmistä puhuu sitä äidinkielenään. Olisi siis tärkeää saada käännettyä sivustollemme tekstejä myös tällä kielellä.

Työtoverini Tokiossa, pastori Yoshimura, oli saanut pitkän sähköpostin eräältä Bible Toolbox-sivuston lukijalta. He olivat keskustelleet erään kohdan merkityksestä Raamatun alkukielen pohjalta. On hyvä, että meillä on Japanin lähetystyössä monipuolinen tiimi.

Suomi-kirkon syyskautta

Normaaliin tapaan syksyyn on kuulunut Tokion Suomi-kirkon tilaisuuksista tiedottaminen netin eri kanavilla. Suomi-kirkossa on opeteltu suomen kielen alkeita ja käsityöpiirissä on tehty kämmekkäitä eli sormettomia lapasia ja ruokapiirissä leivottu marjapiirakkaa ja kolmen viljan leipää. Kirkkokahvila-tapahtumassa teemana oli Suomen tiekirkot. Kirkon kotisivulle viemiini harrastuspiirien jälkimainoksiin tulee aina mukaan työtoverini Päivi Yoshimuran piirin lopussa pitämä hengellinen puhe ja usein liitän siihen linkin netti-Raamatun puheena olevaan kohtaan.

Kohti vuoden loppua

Kohta alkaa myös joulun ajan tilaisuuksista tiedottaminen. Sitä ennen työtoverini Päivi ja Martti Poukka kiertävät lähetysmatkalla Japanissa 20.11. – 11.12. ja koetan pitää heidänkin tilaisuuksiaan esillä. Pyydetään Poukille siunattuja kohtaamisia seurakunnissa ja päiväkodeissa.

Kuten usein viime vuosina, vuoden lopussa keskityn enemmän vastailemaan japanilaisten kysymyksiin: “- Mitä Raamatussa on?” -”Uskotko, että Jeesuksen leipäihme todella tapahtui?” -”Loukkaako kristittyjä se, kun minä ei-kristittynä laulan gospel-kuorossa?” ja niin edelleen. Olen kiitollinen esirukoustuesta tässäkin. Pyydetään, että kyselijät saavat vastauksia, jotka auttavat heitä eteenpäin, ja että he löytävät kristillisen seurakunnan yhteyteen.

Kiitollisena

Kiitos, kun olet mukana lähetystyössä kuulumisia lukien, tukien ja rukoillen! Saamme viedä yhdessä evankeliumia heille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Sen olen taas uudelleen oppinut tämän syksyn aikana, kun esirukousten kantamana on Jumalan armosta selvitty monenlaisista tilanteista.

Siunaavin terveisin,

Tiina