Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 2/2023

Niitä näitä

Kevääseen on kuulunut töiden ohella mm. linturetkiä, flunssan potemista ja parempaa näkemistä. Lintujen kevätmuuttoa on ollut mukava seurata. Koskaan ei tiedä etukäteen mitä lajeja retkellä näkee, ja mieli virkistyy luonnon keskellä, vaikka ei joskus mitään kummempaa näkisikään. Maaliskuussa kaikki menemiset seisahtuivat kuitenkin hyväksi toviksi, kun flunssa sai minusta oikein napakan otteen. Puolikuntoista oloa jatkui pitkään sen jälkeenkin. Yksi kevään hienoja hetkiä oli se, kun laitoin uudet silmälasit nenälle ja näkymä tarkentui hetkessä lähelle ja kauas. Edellisestä näöntarkastuksesta oli päässyt vierähtämään monta vuotta, ja ajan myötä kaukonäkö oli reippaasti parantunut ja lähinäkö ottanut harppauksen huonompaan suuntaan.

Uusi sivusto!

Ken Takaki lähetti minulle jo viime vuoden puolella japaniksi kääntämänsä, teologian tohtori Aleksi Kuokkasen kirjoittamat seitsemän tekstiä, joissa pohditaan elämän perustavanlaatuisia asioita, kuten yksinäisyyttä, vapautta, pahuutta, uskontoja ja kuolemaa. Näissä teksteissä rohkaistaan uskomaan Jeesukseen, jolla on ratkaisun avaimet kaikkeen tähän.

Tekstien pohjalta on tehty suomeksi kaunis sarja vihkosia, joita on jaettu Evankelisten Opiskelijoiden tavoittavassa toiminnassa ja sosiaalisen median kanavissa. Tekstit ovat muodoltaan niin erityinen, yhtenäinen kokonaisuus, että minulla heräsi heti ajatus tehdä niille oma sivustonsa. Kun sain Emilia Mensalolta hänen suomenkielisiin esitteisiinsä tekemänsä grafiikat, tein kuvien ja tekstien avulla uuden japanikielisen sivuston.

Siitä tuli Japanin internet-lähetystyömme seitsemäs sivusto. Niistä Bible Toolbox on varmaan tunnetuin. Ken Takaki ylläpitää kolmea blogia, joista yhteen hän vie Hiroaki Yoshimuran saarnat ja kahteen muuhun hän vie kääntämiään luterilaisia opetus- ja hartaustekstejä. Minä ylläpidän Lutherin lyhyiden hartaustekstien kokoelmasivustoa ja Tokion Suomi-kirkon kotisivua sen Youtube kanavineen ja Facebook-sivuineen.

Bible Toolbox -sivustolle on lisätty viimeksi Tituksen kirjeen luku-luvulta selitys suomeksi ja japaniksi ja Galatalaiskirjeen ja Kolossalaiskirjeen selitykset venäjäksi, ja pian sinne on tulossa Galatalaiskirjeen selitys englanniksi. Bible Toolbox -sivustolla on käynyt tämän vuoden puolella noin 52 400 kävijää. Se tarkoittaa noin 410 kävijää päivässä.

Hyvä kysymys

Eräs japanilainen kirjoitti näin: ”Monet kristityt sanovat, että Kristuksen veri puhdistaa synnistä ja vapauttaa kirouksen vallasta. Missä niin sanotaan Raamatussa? Olen koettanut lukea Uudesta testamentista Jeesuksen ristinkuolemaan liittyviä tapahtumia, mutta en ole löytänyt hänen verensä tällaisesta voimasta kertovia kohtia. En ole kristitty, mutta jotkut ovat suositelleet minulle rukoilemista ”Kristuksen veren kautta”. Ja kun olen tehnyt niin, olen huomannut, että vaikean sairauteni oireet ovat lievittyneet. Siksi haluaisin syventää tietojani tästä.”

Tällaisiin kysymyksiin lähetystyöntekijä vastaa mielellään. Jeesuksen veren eli hänen ristinkuolemansa voimasta kertovia kohtia on Raamatussa paljon. Onhan se, että Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, Raamatun ydinsanoma. Aloitin Jeesuksen sanoilla: ”Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.” (Matt. 26:28) Kerroin hänelle Raamatun sanoman tiivistetysti ja annoin jatkoluettavaa linkillä Bible Toolboxiin. Kysyjä valitsi vastauksen saamiensa joukosta parhaaksi, kiitti ja kertoi oppineensa uusia asioita.

Japanilaiset marttyyrit

Japanin varhaisia kristittyjä kutsutaan nimellä ”kirishitan”. Eräs japanilainen kysyi: ”Miksi japanilaiset ”kirishitan”-kristityt uskoivat Jeesukseen vaikka henkensä uhalla? Miksi he rukoilivat häntä, vaikka joutuivat siksi kohtaamaan kärsimystä? Olivatko he tulleet lähetyssaarnaajien huijaamiksi vai olivatko he ymmärtäneet mistä kristinuskossa on kyse?”

Japanin historiaan kuuluu pitkä aikakausi, jolloin kristinusko oli lailla kielletty. Lähes kolmensadan vuoden ajan kristillinenusko yritettiin tukahduttaa maasta tuhoamalla kirkot, karkottamalla lähetystyöntekijät ja karkottamalla tai surmaamalla kristityksi kääntyneitä japanilaisia. Muistona tästä ajasta Nagasakin kaupunkiin on pystytetty muistomerkki 26 marttyyrille, jotka teloitettiin ristiinnaulitsemalla 5.7.1597. Nagasakissa on myös pieni kristittyjen vainojen museo.

Kysyjälle vastasin, että nämä japanilaiset varhaiset kristityt toimivat samoin kuin Jeesuksen opetuslapset, joista valtaosa kohtasi marttyyrikuoleman. Hekin jatkoivat Jeesukseen uskomista ja hänen ylösnousemuksestaan julistamista, vaikka heitä uhattiin vankilalla ja kuolemalla. Annoin linkin ja suosittelin lukemaan artikkelin, jossa kerrotaan opetuslasten uskosta Vapahtajaansa ja miten heidän kärsimyksensäkin todistaa ylösnousemuksen todellisuudesta.

Kristinuskon kielletyt vuodet päättyivät Japanissa vuonna 1873. Silloin kaikkien yllätykseksi tuli esiin joukko kristittyjä japanilaisia, jotka toivat uskonsa julki. Vuosisatoja kestäneen vainojen läpikin kristillinen usko oli säilynyt Japanissa näiden ns. piilokristittyjen kokoontuessa salassa ja välittäessä uskon aina seuraaville sukupolville. Vuonna 1900, eli melko pian kristinuskon vapautumisen jälkeen Evankeliumiyhdistys lähetti Japaniin ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät, Wellroosin perheen yhdessä vasta 16-vuotiaan Esteri Kurvisen kanssa. Näistä vaiheista voi lukea vaikkapa Virpi Soverin kirjasta ”Japaniin, oi Japaniin”.



Evankeliumiyhdistys 150 v

Sley täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Helsingin Luther-kirkossa vietetään juhlaviikonloppua 29.9.–1.10. Myös valtakunnallisessa Evankeliumijuhlassa Toholammilla 30.6.–2.7. huomioidaan juhlavuotta, jonka teema on ”Armo kuuluu kaikille”. Lisätietoa juhlavuodesta löytyy täältä.

Yhteinen työ

Kiitos, että olet mukana lähettäjärenkaassani! Yhä vieläkin haluamme viedä sanoman Kristuksen

rististä ja ylösnousemuksesta myös japanilaisille. Lähetystyö jatkuu, sillä on teitä, jotka rukoilette tai

annatte aikaanne tai taloudellista tukea lähetyskäskyn toteuttamiseksi. Ja teitä, jotka järjestätte

lähetyspiirejä ja -myyjäisiä, luette lähettien kirjeitä tai muilla tavoin pidätte lähetystyötä esillä siellä

mihin Jumala on teidät asettanut. Siunausta ja voimia kullekin omalle paikalleen!



Muutoinkin kuin kirjeitse

Olen lähikuukausina mukana ainakin näissä tilaisuuksissa:

 su 21.5. klo 9:30 Hervannan kirkossa lähetys- ja raamattuluento

 30.6-2.7. Valtakunnallinen Evankeliumijuhla Toholampi. Olen mukana lähetyspisteessä ja

toimin juontajana lauantaina klo 14:30 alkavassa Ilolaulu Jeesuksesta -lauluhetkessä.

Vinkki: kauempaa Evankeliumijuhlaan lähtevien kannattaa varata yöpymispaikka hyvissä ajoin.

 Täällä on kuunneltavissa radiohaastatteluni, 13 min

 Kuulumisia videolla, 3 min