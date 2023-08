Japanin internetlähetystyön terveisiä!

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 3/2023

Tampereella 8.8.2023

Kesälaitumilla

Kesäloma toi tarpeellista lepoa ja taukoa työstä. Koska me mieheni kanssa teemme töitä pääasiassa kotitoimistolla, meistä on mukavaa olla lomalla liikkellä. Retkeilimme siellä täällä kotimaassa ja vähän Norjan puolellakin ja vietimme pari päivää ystävien ja sukulaisten kesämökillä. Nautin siitä, että oli aikaa käydä kaikessa rauhassa kuntosalilla. Kesän hyviin hetkiin kuului myös mm. käynti Kansanlähetyspäivillä ja pääkaupunkiseudulla asuvan japanilaisen ystävämme tapaaminen.

Miten asia mahtaa olla?

Ennen kesälomaa keskityin erityisesti vastailemaan japanilaisten kysymyksiin. Niiden mukana oli jälleen muutamia, joissa ilmaistiin halu kääntyä kristityksi ja siihen liittyen pyydettiin neuvoja käytännön tai uskon asioihin. Jotkut kysymykset ovat helppoja ja nopeita vastata, toisia joutuu miettimään ja kirjoittamisessa menee pitempään.

Tätä kysymystä ei tarvinnut kauan pohtia: ”Luin kirjan, jossa väitettiin, ettei Jeesus koskaan sanonut olevansa Jumalan Poika. Miten asia mahtaa olla?” Vastasin, että juuri siksi Jeesukselle langetettiin kuolemantuomio, kun hän niin sanoi. Markus 14:61- 64 kertoo: ”Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: ”Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?” ”Olen”, vastasi Jeesus, ”ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä.” Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: ”Mitä me enää todistajia tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?” Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.”

Tunnustamassa tekosia

– ”Haluan kysyä kristityiltä: Tein työpaikalla jotain väärää ja olen menossa pyytämään sitä asianosaisilta anteeksi. Voi olla, että joku pahoittaa mielensä tai jopa raivostuu ja saatan saada rangaistuksen. Onko Jumalan mielen mukaista tunnustaa kaikki tekemänsä rehellisesti? Buddhalaisuudessa sanotaan ”valheet saattavat olla myös hyödyllisiä”. Kristinuskossa neuvotaan ”olkaa viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.” Mietin miten ”annostelisin” sitä mitä paljastan. Olen nähnyt kristillisen elokuvan ”Rukouksen voima”. Siinä päähenkilön aviomies osallistuu työpaikallaan kavallukseen, mutta sitten hänen omatuntonsa herää. Sillä uhallakin, että hän saattaisi joutua vankilaan, hän tunnusti rohkeasti kaiken. Minun tapaukseni ei ole ihan samanlainen, mutta minäkin petin esimieheni luottamuksen.”

Kirjoitin hänelle muutaman Raamatun kohdan, joissa rohkaistaan rehellisyyteen. ”Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta” (Ef. 4:25), ”Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois”…”Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui…” (Ps. 32). Pyysin häntä lukemaan myös Luukkaan luvun 19, jossa Jeesus kohtaa Sakkeuksen – miehen, joka oli myös toiminut työpaikallaan väärin. Siinä Jeesus haluaa tulla Sakkeuksen kotiin ja hänen armonsa muuttaa väärin tehneen ihmisen sydämen.

Vielä samana päivänä kysyjä vastasi vuolaasti kiitellen: ”Kiitos todella paljon! Parhaan vastauksen sain häneltä, joka lainasi Raamattua. Pystyin pyytämään anteeksi ja kaikki sujui hyvin. En ole kristitty, mutta haluaisin kysyä teiltä neuvoa myös jatkossa. Olen kiitollinen, jos vastaisitte sitten taas.” Voimme rukoilla tämän kyselijän puolesta, että hän löytäisi tien kristilliseen seurakuntaan.



Japanissa järjestellään työyhteyksiä

Sleyn kautta on lähetetty lähetystyöntekijöitä Japaniin jo 123 vuoden ajan. Siitä noin 60 vuotta paikallisena yhteistyökirkkonamme on ollut Japanin evankelis-luterilainen kirkko JELC. Se on jäsenmäärältään (noin 21 800) suurin Japanin seitsemästä luterilaisesta kirkkokunnasta ja sillä on seurakuntia useimmissa osissa maata. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Lähetysyhdistys Kylväjä tekevät lähetystyötä Länsi-Japanin evankelis-luterilaisen kirkon (WJELC) kanssa, jolla on seurakuntia nimensä mukaisesti pääasiassa Länsi-Japanissa.

Evankeliumiyhdistys ja JELC ovat jo pitkään käyneet keskusteluja uskon keskeisistä kysymyksistä. Tänä keväänä päädyttiin hyvässä yhteisymmärryksessä siihen, että näkemyksemme ja opetuksemme näissä ovat niin erilaiset että jatkossa on parempi tehdä yhteistyötä vain rajatusti. Sley haluaa pitää kiinni siitä Raamatun opetuksesta, että on vain yksi pelastustie – se, minkä Jeesus avasi ristillä, ja joka on kaikille avoin kasteen ja uskon kautta. JELC:n opetuksessa Kristuksen ainutlaatuisuus on vuosi vuodelta enemmän hämärtynyt, ja se on johtanut ajatukseen, että muitakin uskontoja voi hyvin harjoittaa kristinuskon rinnalla. Tämä opetus on viime vuosina nopeasti voimistunut ja saanut käytännön toiminnassa monenlaisia ilmenemismuotoja.

Yhteinen asiakirja, jossa yhteistyön muuttumisesta sovitaan, on määrä allekirjoittaa syyskuussa, joten prosessi on vielä kesken. Sen keskeiset periaatteet ovat kuitenkin seuraavat: Sley ei enää lähetä uusia lähetystyöntekijöitä JELC:n työyhteyteen, vaan etsii toisen japanilaisen yhteistyökirkon. Jatkamme kuitenkin yhteydenpitoa Sleyn perustamiin seurakuntiin. JELC kiittää työstämme evankeliumin levittämiseksi ja toivottaa työmme tervetulleeksi Japanissa jatkossakin ja Sley kiittää JELC:iä tähänastisesta yhteistyöstä ja jäämme rukoilemaan toistemme puolesta.

Tämä muutos vaikuttaa Tokion Suomi-kirkko -seurakunnan tulevaisuuteen. JELC ei halua ottaa tätä seurakuntaa hoitaakseen, sillä tuo pieni seurakunta ei ole vielä itsekannattava, eikä JELC pysty kustantamaan sen kirkkotilan vuokraa, eikä työntekijäpulan vuoksi pysty osoittamaan seurakunnalle pappia. Sley on tarjoutunut ottamaan vastuun Suomi-kirkko -seurakunnasta kunnes sen jatko selkiytyy. Syyskuussa Suomi-kirkko -seurakunta pitää kokouksen, jossa he päättävät mitä haluavat seurakuntana tehdä.

Lähetystyömme jatkuu Japanissa ja sen sisältö pysyy samana, vaikka raameissa tapahtuu muutoksia. Minun työni, kuten koko Japanin internet-lähetystyö jatkuu käytännössä ennallaan. Kuten tähänkin asti, teen tiivistä yhteistyötä lähettitovereitteni, Helsingistä käsin työskentelevän Ken Takakin ja Japanissa työskentelevien Hiroaki ja Päivi Yoshimuran ja Tokion Suomi-kirkko seurakunnan kanssa. Mahdollisten uusien yhteistyökumppanien kautta työhön tulee todennäköisesti lisää uusien ihmisten tavoittamisen mahdollisuuksia.

Bible Toolbox

Monikieliselle raamattuopetus-sivustollemme olen lisännyt viimeksi Viron lähetystyöntekijä Liisa Rossin kirjoittaman artikkelin ”Miten löydän rauhan?” suomeksi, viroksi ja englanniksi, 2. Tessalonikalaiskirjeen selityksen japaniksi, Galatalaiskirjeen selityksen englanniksi ja Roomalaiskirjeen selityksen

suomeksi.



Sinne tänne

Olen lähiaikoina mukana ainakin näissä, jos Herra suo:

 su 20.8. klo 16 Porvoon Pappila pihaseurat, Suomenkyläntie 6. Kahvitarjoilu alkaa klo 15.

 su 27.8. klo 17 Kokkola, Armon kappeli. Tervetuloa kotiin -ilta, Kaarlelankatu 4.

Siunausta eloon ja syksyyn!

Sähköpostiosoitteeni on muotoa etunimi.suku-nimi@sley.fi

Aiemmat lähettikirjeet löytyvät sivustolta: www.latva-rasku.fi