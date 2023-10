Japanin internetlähetystyön terveisiä!

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 4/2023

Tampereella 26.9.2023

Jalokiviä

“Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.” (Joh. 6:37) Noihin Jeesuksen sanoihin liittyvä Lutherin hartausteksti oli päivän 14.9. kohdalla Jalokivikokoelma-kirjassa, jonka tekstejä aloin tuolloin julkaisemaan parissa sosiaalisen median kanavassa japaniksi. Ken Takaki on kääntänyt tämän kirjan jo yli 10 vuotta sitten, ja se on julkaistu paitsi hänen blogissaan ja sähköpostilistallaan, myös parin japanilaisen seurakunnan kotisivulla ja Lutherin kirjoitusten kokoelmassamme. Mika teki Japanissa ollessamme pienen ohjelmanpätkän, joka poimi tuosta kirjasta kunkin päivän lyhyen hartauden seurakuntien kotisivuille. Nyt yksi “jalokivi” kerrallaan nousee joka päivä näkyviin tällä kertaa Facebookissa ja Instagramissa.

– Suomeksi tuon kirjan voi tilata täältä: https://kauppa.sley.fi/tuote/martti-luther-jalokivikokoelma/

Jotenkin outoja

Silloin tällöin joku japanilainen kertoo, että jonkun kristityn ystävällisyys tai apu on herättänyt hänessä kiinnostuksen kristillistä uskoa kohtaan. Mutta voi siinä käydä toisinkin päin. Eräs japanilainen kysyi: ”Tämä saattaa olla vain minun ennakkoluuloani, mutta minusta tuntuu, että kaikki kristityt ovat jotenkin outoja. Olen kohdannut hirveän innokasta käännyttämistä. Pidän kyllä kristillisestä ajattelutavasta ja haluan uskoa siihen, mutta voinko tulla kristityksi liittymättä johonkin epänormaalisti käyttäytyvään ryhmään? Olisiko väärin, jos olisin kristitty vain yksinäni?”

Onhan meillä kaikilla on omat omituisuutemme, mutta toivotaan, että tässä oli kyse enemmänkin ennakkoluuloista, jotka karisevat sitten kun hän uskaltautuu menemään johonkin seurakuntaan. Maassa, jossa kristillinen usko ei ole kovin tuttua, kristittyjen käyttäytymistä katsotaan hyvin tarkasti. Japanissa saatetaan pitää kristillisinä myös sellaisia uususkontoja, joihin on poimittu mausteeksi hiukan aineksia kristinuskosta.

Hänen kysymyksensä oli siis voisiko uskoa ihan vaan yksikseen. Se olisi varmaan hetkittäin helpompaa kuin toisten kanssa. Pidemmän päälle kristityt kuitenkin tarvitsevat toisiaan. Tarvitsemme kasteen lahjan, oikean opetuksen, kristittyjen yhteyden ja matkaevääksi ehtoollisen, jossa uskoamme vahvistetaan. Jeesus asetti seurakuntiin myös paimenet – meidän parhaaksemme. Saamme paljon siitä, kun kuulemme evankeliumia meille julistettuna. Lepopäivän pyhittäminen seurakunnassa hoitaa ja huoltaa meitä monella tavalla. Esirukousyhteys on myös tärkeä.

Seurakunnassa joutuu kyllä opettelemaan sekä anteeksipyytämistä että anteeksiantamista – kristityn elämän perusasioita. Syntisinä ihmisinä kolhimme toisiamme väistämättä. Raamattu ohjaa meitä selviämään yhdessä siitä huolimatta ja Pyhä Henki antaa siihen voimaa. Olemme kaikki Jeesuksen tähden täysin armahdettuja ja meitä kutsutaan armahtamaan toisiamme.

Palvelemaankin meidät on kutsuttu. Jokaisella on jotakin annettavaa. …”varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” (Ef. 4:12). Yksi ystävällinen sana voi toimia Jumalalta tulevan rohkaisun välittäjänä ja pienikin rukoushuokaus jonkun puolesta on tärkeä. Yksikseen uskomista Raamattu ei siis suosittele – jos vain on mahdollista, että pystymme ja jaksamme lähteä seurakunnan kokoontumisiin. Jumala on tässäkin viisaampi kuin meidän tunteemme ja järkeilymme.

Suomi-kirkko -seurakunta sai pastorin

Syksyn tähän mennessä iloisimpiin tapahtumiin kuului osallistuminen työtoverini Hiroaki Yoshimuran pappisvihkimyksen kiitosjuhlaan Turussa. Vietimme ensin viikkomessua, jossa Hiroaki toimi ensimmäistä kertaa liturgina ehtoollisen asettamisessa. Sen jälkeinen pieni juhla oli täynnä kiitosmieltä, kun pitkään toivottu asia oli toteutunut. Japanin seurakuntatyönsä ohella Hiroaki teologian tohtorina ja Raamatun kielten osaajana alkaa kouluttaa etänä Inkerin kirkon teologisen seminaarin opiskelijoita, ja Tokion Suomi-kirkko -seurakunta sai oman pastorin.

Suomi-kirkko -seurakunnan jäsenet pitivät juuri kokouksen, jossa he päättivät irtautua tämän vuoden joulukuussa JELC:stä (ks. viime kirjeeni), jatkaa Sleyn yhteydessä ja selvittää mihin Japanin luterilaisista kirkkokunnista he haluavat liittyä. Suomi-kirkko on Sleyn lähetystyön perustama v. 1990 ja sillä on aina ollut Suomesta lähetetty työntekijä. Lähetystyön yksi tavoitteista on tehdä itsensä tarpeettomaksi ja jossain vaiheessa toivotaankin, että tämäkin työ jää paikallisten käsiin, mutta vielä seurakunta ei ole kasvanut itsekannattavaksi. Sley on aloittanut tunnustelut Länsi Japanin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa mahdollisesta kumppanuudesta. Olisi hienoa, jos muistaisit tätä kaikkea esirukouksessa.

Bible Toolbox

Raamattuopetussivustomme on viime aikoina rakentunut paljolti lähetystyöntekijöiden yhteistyönä. Viimeksi olen lisännyt sivustolle Viron lähetti Liisa Rossin kirjoittaman ja työtoverini Ken Takakin japaniksi kääntämän artikkelin “Miten löydän rauhan?” ja Venäjän lähetti Pekka Jauhiaisen kirjoittaman Filippiläiskirjeen selityksen englanniksi. Ugandassa toimivan lähetin toiveen mukaisesti seuraavaksi kääntyy englanniksi Roomalaiskirjeen selitys, joka löytyy Bible Toolboxista Venäjän lähetti Pasi Hujasen kirjoittamana suomeksi. Saksassa maahanmuuttajatyötä tekevän lähettimme kautta koetamme kartoittaa mahdollisia farsinkielisiä kääntäjiä. Jostain syystä sille kielelle Bible Toolboxin käännättäminen on aina kariutunut monista yrityksistä huolimatta. Tämä myös esirukouspyyntönä mainittakoon.

Työn ulkopuolella

Vapaa-aikaani on piristänyt viime aikoina mm. kodeissa kiertävä raamattupiirimme, serkkutapaaminen, kuntosalin kuntopiiri, kuorolaulu ja edelleenkin linturetket. Luontoelämyksistä tämän syksyn ykkönen oli se, kun näimme yllättäen harmaahylkeen pään kohoavan vedestä Porvoossa pysähtyessämme Mikan kanssa merenrannassa ennen seurakuntavierailua.

Tilaisuuksissa

Olen loka-marraskuussa mukana ainakin näissä, jos Herra suo:

 su 15.10. klo 15 Hausjärvi. Lähetysjuhla Oitin seurakuntatalossa

 ke 15.11. klo 13 Tampereen Luther-talon päiväpiiri

Siunausta ja iloa!

Sähköpostiosoitteeni on muotoa etunimi.suku-nimi@sley.fi

– Aiempia lähettikirjeitä löytyy sivustolta: www.latva-rasku.fi