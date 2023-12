Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 5/2023

4.12.2023

Yllä pilvien on taivas sininen

Luulisi, että suomalainen sopeutuisi vuosien myötä talven pimeyteen, mutta omalla kohdalla sitä ei ole vielä tapahtunut. Viimeistään marraskuussa väsymys tahtoo saada otetta, vaikka koetan taistella sitä vastaan kirkasvalolampulla ja liikunnalla. Nämäkin piristykset jäivät pois, kun sairastin kunnon flunssan kuumeineen. Yhtenä harmaana aamuna mielessäni alkoi soida vanha Eric Haapalon laulu, vaikka en muista kuulleeni sitä vuosiin. Sitä kautta annettiin voimia siihen päivään:

”Aurinko oi, pilveen mennä voi ja harmaat värit luonnon usein peittää. Yllä pilvien on taivas sininen ja yläpuolla kaiken sen on kotimaani kirkkauden. Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan ja voimaa antaa päivään uuteen…”

Tutulla joukolla

Japanissa ollessamme seinänaapureinamme Tokiossa olivat lähetystyöntekijät Päivi ja Martti Poukka. He ovat nyt parhaillaan Japanissa kahden viikon lähetysmatkalla. Pääsin pitkästä aikaa

tekemään tiimityötä heidän kanssaan, kun tiedotin heidän tilaisuuksistaan netissä. Monessa paikassa nämä lähetystyön konkarit ja moniosaajat ehtivätkin kiertää kertomassa evankeliumia Jeesuksesta sanoin, kuvin ja sävelin. Rukoillaan, että heidän käyntinsä jäljiltä moni löytäisi tien seurakuntaan. Jos yksikin ihminen saa kuulla evankeliumin ja löytää kerran tien Taivaan Kotiin, meidän kaikkien yhteinen työ on kantanut sitä hedelmää, mikä on tarkoituskin.

Martti on pastori ja sielunhoitoterapeutti, ja muusikkona hän palvelee usein myös laulaen ja soittaen poikkihuilua tai pianoa. Päivi on kasvatustieteen tohtori, ja koska Japanissa arvostetaan suomalaista koulua, japanilaiset opettajat ja vanhemmat tulevat mielellään kuuntelemaan hänen luentojaan lasten kasvatuksesta. Hartaushetkien kautta Päivi kutsuu ihmisiä myös Jumalan kasvatettaviksi. Suomi-kirkon seurakuntalaisetkin olivat iloisia, kun saivat tavata nämä entiset työntekijänsä.

Miksi Jeesus ei taistellut vastaan?

Eräs japanilainen esitti tällaisen kysymyksen: ”Vanhassa testamentissa on paljon sotien kuvauksia ja siellä puhutaan myös taivaallisista sotajoukoista ja taistelusta maanpäällä olevaa pahaa vastaan. Miksi yksin Jeesus sanoi, ettei saa hyökätä takaisin ja kuoli tekemättä vastarintaa?” Kerroin, että Herramme selitti syyn tähän Pietarille, joka alkoi puolustautumaan miekalla silloin kun sotilaat tulivat vangitsemaan Jeesusta. Hän sanoi:

”Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?” (Matt. 26:50-54).

Vanhan testamentin profeettojen ennustusten piti siis toteutua. Yksi niistä on Jesaja 53:7

”Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut.”

Tässä oltiin taas perusasioiden äärellä. Jumalan Pojan piti kuolla, jotta me saisimme syntimme anteeksi ja pääsisimme takaisin Luojamme yhteyteen. Hirveiden sotauutisten keskellä lohduttaa se, että kerran tulee aika, jolloin kaikki taisteluvarusteet heitetään pois. Jeesus tuo kerran palatessaan meille loputtoman rauhan myös näkyvästi. Se toivo loistaa kirkkaana tänäkin Adventin aikana.

…”Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruoaksi. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas…” (Jes. 9:4-5)

Bible Toolbox

Monikielisellä raamattuopetussivustollamme uusimmat lisäykset ovat Viron lähetystyöntekijä Liisa Rossin aloittama kirkkovuoden suurimpia pyhäpäiviä esittelevän sarjan ensimmäinen osa (adventti ja joulunaika) joka on nyt sivustolla suomeksi ja viroksi, ja Venäjän lähetystyöntekijä Pasi Hujasen kirjoittama Juudaksen kirjeen selitys suomeksi ja japaniksi.

Ääni Japanin lähetystyön historiasta

Vuonna 1937 Martta Laaksonen (Miero) oli lähdössä Japaniin uudeksi lähetystyöntekijäksi. Lähtöään ennen Martta kirjoitti näin: ”Kun todella käsitämme, että Jumala on meidän Isämme, joka Kristuksessa on lahjoittanut meille taivaan kaikkine rikkauksineen, ilman mitään meidän omaa ansiotamme, niin sydän puhkeaa kiitokseen. Tämä rakkaus pian etsii ilmenemismuotoja, miten voisimme osoittaa kiitollisuuttamme ja vastarakkauttamme. Jeesus sanoo, että rakkautemme todisteena on se, että pidämme hänen käskynsä” – – ”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.”

(Matt. 10:8)”. (Kirjasta Lauri Koskenniemi: Evankeliumi Japaniin 1896-1939)

Saamme olla Jumalan silmissä puhtaat ja pyhät aivan pelkästä armosta, Jeesuksen ristillä vuotaneen veren tähden ja Jumalan lahjoittaman uskon kautta. Pienikin rehellinen vilkaisu oman sisimmän kovuuteen, likaan ja rakkaudettomuuteen saa käsittämään, että olemme saaneet valtavan ison lahjan. Jeesukselta saatu lahja ja rakkaus synnyttää vastarakkautta, luottamusta ja turvallisuutta, ja myös halua tehdä Hänen tahtonsa mukaan. Lähetyskäsky kertoo, mitä Jeesus tahtoo meidän tekevän: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…” Pidetään siitä kiinni, hellittämättä, ja jatketaan yhteistä työtä sen voiman mukaan mitä Jumala antaa.

Kiitos, kun olet ollut tämänkin vuoden mukana tässä työssä kuulumisia lukien, tukien ja rukoillen! Tukesi avulla evankeliumia viedään heille, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala.

Joulun Rauhaa sydämeen saakka!