Japanin internetlähetystyön terveisiä

17.5.2024

Tälle keväälle on kertynyt jonkin verran matkoja seurakuntavierailujen merkeissä. Niistä kaksi oli vähän laajempia tapahtumia: Joutjärven seurakunnassa ja Tampereen Eteläisessä seurakunnassa olin muiden lähetysjärjestöjen edustajien kanssa toteuttamassa lähetystapahtumia erilaisine toimintapisteineen. Niiden yhteydessä on mukava tavata muita lähetystyön saralla toimivia – lähetystyön ystäviä, vapaaehtoisia ja työntekijöitä, ja perheille suunnatuissa tapahtumissa myös lapsia.

Bible Toolboxin suuri päivä

Bible Toolbox-sivustolla oli juhlapäivä helmikuussa. Silloin työtoverini, teologian maisteri Ken Takaki lähetti minulle japaninkielisen käännöksen 2. Pietarinkirjeen lukuluvulta- selityksestä ja vein sen sivustolle. Sen myötä raamattuopetussivustoltamme löytyy nyt kaikista Uuden testamentin kirjeistä luterilainen, japaninkielinen lukuluvulta- selitys! Ken on todella ahkeroinut kääntämisessä. Monet suuret aikaansaannokset tehdään yksinkertaisesti niin, että jotakin aloitetaan ja sitten vain jatketaan sen tekemistä sitkeästi, viikosta toiseen, hellittämättä.

Uuden testamentin kirjoista varsinainen luku-luvulta-selitys puuttuu japaniksi enää Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeihin, mutta niistäkin Bible Toolboxista löytyy jo varsin kattava linkkilista teologian tohtori, pastori Hiroaki Yoshimuran saarnoihin – noin sataan saarnaan molemmista. Käytännössä siis koko Uuden testamentin ymmärtämiseen löytyy nyt japaniksi varsin hyvin tukea Bible Toolboxista. Ken aikoo kuitenkin kääntää vielä myös loppuihin evankeliumeihin varsinaiset luku-luvulta-selitykset.

Minikonsertteja ja kirkkokahvila

Pääsiäislauantaina Tokiossa Suomi-kirkossa järjestettiin “kirkkokahvila”. Persikkajuustokakkua ja kahvia nauttien siellä saattoi kuunnella kauniita hengellisiä lauluja. Lähetysyhdistys Kylväjän musiikkilähetit Mari-Kaisa ja Tuomas Auvinen oli kutsuttu siihen pitämään kolme minikonserttia. Erityisen puhutteleva oli ollut Mari-Kaisan tekemä laulu siitä miten Jeesus voi vapauttaa ihmisen sydämen katkeruudesta. Tällaisia tapahtumia on ilo mainostaa netissä ja niihin on ensikertalaistenkin helppo tulla. Näitä “matalan kynnyksen tapahtumia” tarvitaan erityisesti nyt. Miksi juuri nyt? →

Työtä viileämmässä säässä

Japaninlähettien Teams-palavereissa olemme todenneet, että kesällä 2022 Japanissa tuntui tapahtuneen “hengellinen ilmastonmuutos”. Tuona kesänä Japanin entinen pääministeri Abe murhattiin ja sen myötä ilmapiiri kristinuskoa kohtaan viileni. Tämä johtuu siitä, että ampumisen vaikuttimeksi paljastui katkeruus “moonilaisuutena” tunnettua uususkontoa kohtaan.

Tämä viralliselta nimeltään Yhdistymiskirkko oli aikoinaan houkutellut tämän murhatekoon päätyneen miehen äidin lahjoittamaan tälle korealaisperäiselle uususkonnolle valtavan summan rahaa. Hänen poikansa syytti Abea Yhdistymiskirkon tukemisesta. Tuohon uususkontoon on otettu ripaus aineksia myös kristinuskosta ja Yhdistymiskirkko -sanassa on loppuosassa sana “kirkko”. Siksi myös kristillisten kirkkojen ylle lankesi synkkä epäilysten varjo tämän koko maata järkyttäneen tapahtuman seurauksena. Japanin tiedotusvälineissä on ollut voimakkaasti esillä monenlaisten uskonlahkojen aiheuttamat haitat, varsinkin “kirkoissa” käyvien lapsiin.

Tämä on näkynyt myös omassa työssäni. Vastaillessani japanilaisten kysymyksiin eräs kysyjä kertoi jopa keskeyttäneensä kasteeseen tähtäävät kristinuskon perusasioiden opiskelut tämän traagisen tapauksen vuoksi. Tokion Suomi-kirkossa uusia ihmisiä tavoittaviin piiritoimintoihin on edelleen tullut väkeä ja niissä kuunnellaan kyllä hartaushetkissä hyvin ja keskustellaan, mutta siirtyminen näistä harrastuspiireistä raamattupiiriin ja jumalanpalveluksiin on ollut vähäisempää. Perheet ovat olleet hyvin varovaisia tuomaan lapsiaan kristillisiin kirkkoihin.

Joitain merkkejä on viime aikoina näkynyt siitä, että “kirkkoihin” liittyvät huolet olisivat vähitellen laantumassa. Internetissä kysymyksiin vastaillessa on alkanut jälleen näkyä niitä kysymyksiä, jotka alkavat sanoilla: “Olen kiinnostunut kristillisestä uskosta.” Hiljattain myös yksi uusi äiti uskaltautui tyttärensä kanssa Suomi-kirkon ruokapiiriin. Pyydetään, että ennakkoluulot kristillisiä seurakuntia kohtaan hälvenisivät ja ihmiset uskaltaisivat tulla turvaan Jeesuksen luo. “Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi”, kuten virressä 104 lauletaan.

Onko Jumala hylännyt meidät?

Yksi pitkä japanilaisen kysymys kuului tiivistettynä näin: ”Miksi kaikkivaltias Jumala, joka rakastaa ihmistä, antaa ihmisen kuolla? Onko hän hylännyt meidät?”

Läheisen vakava sairastuminen ja kuolema on aina järisyttävä kokemus. Se voi tuoda mieleen sen, että nytkö Jumala on hylännyt, kun tapahtui näin kauhea asia, tai oliko tämä rangaistus jostakin. Vaikka syntiinlankeemus veti meidän kaikkien päälle ajallisen kuoleman, meidän onnemme on siinä, ettei Jumala ole kuitenkaan meitä hylännyt, vaan rakastaa ja kutsuu luokseen.

Messussa rukoillaan ennen ehtoollisen asetusta näin: ”Pyhä Isä. Koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan Poikasi ihmiseksi, pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme.” Kun Jumalaa oppii tuntemaan Pyhän Hengen vaikutuksesta Raamatun kautta, Häneen oppii luottamaan. “Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua.” (Ps. 9:11) “Jumala on itse sanonut: — Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.” (Hepr. 13:5)

Jeesus ei käännä selkää kenellekään, joka tahtoo tulla hänen omakseen: “Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.” (Joh. 1:12) Siksi sanomaa syntien anteeksiantamuksesta ilman mitään ansioitamme tarjotaan lähetystyössä kaikille. Ja kenelle ikinä se vain kelpaa, hän saa ottaa sen vastaan. Jeesus huolehti eräänä pitkänä perjantaina siitä, että jokainen häneen turvautuva saa Jumalan lapsen oikeuden.

Valoisia päiviä, siunattua kevättä!

Tavataanko?

Olen lähiaikoina mukana ainakin näissä, jos Herra suo:

-pe 26.4. klo 13 Tampere. Japani-lähetyspiiri Hervannan kirkolla

-la 4.5. klo 10-16 Joensuu. Naistenpäivä Röksän Ristikiven rukoushuoneella

-su 19.5. klo 15 Ilmajoki. Siionin Kannel-lauluseurat ja kevätjuhla, Pojanluoman rukoushuone

-28.-30.6. Oulainen. Valtakunnallinen Evankeliumijuhla www.evankeliumijuhla.fi

– Aiemmat lähettikirjeeni löytyvät sivustolta: www.latva – rasku.fi