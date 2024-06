Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 3/2024

Tampereella 17.6.2024

Kesän lämpö, valo ja värit tuntuvat suorastaan ylenpalttiselta talven jälkeen. Mutta on jotain vielä parempaakin, ja siksipä lähetystyötäkin tehdään.

”Kesä aurinkoinen, lämmin, ihmeellinen, kylmän pohjolan kauniiksi saa, mutta uskomaton armon aurinko on: sydänjäätkin se voi sulattaa.”

(Siionin Kannel 443)

Miten pääsisi alkuun?

“Kristityksi haluava 20-vuotias nainen” kirjoitti: “Olen käynyt monta kertaa kirkossa, mutta en oikein vieläkään ymmärrä mitä siellä puhutaan. Mistä ja miten olisi hyvä oppia kristinuskosta?”

Peruskysymyksiin vastaamiseen minulla on vuosien myötä sorvautunut japaniksi käännetyn Sormusen Kristinopin pohjalta muokkaamani lyhyt kirjoitus, jossa kerron kristillisen uskon perusasiat luomisesta lunastukseen ja kasteesta Taivaan Kotiin. Sen lisäksi apuun tulee Lutherin Vähäkatekismus, suositus missä järjestyksessä kannattaa alkaa lukemaan Raamattua ja Bible Toolbox sivuston tietyt osiot. Monelle on hyödyksi katsoa netistä myös LUMO-evankeliumielokuvat, joissa mennään Uuden testamentin neljä evankeliumikirjaa läpi sanasta sanaan sellaisena kuin ne Raamatussa ovat, samalla näyteltynä elokuvana. Kun on jotain kautta oppinut perusasiat, sen jälkeen on helpompi ymmärtää yksittäiseen evankeliumitekstiin perustuvia saarnoja jumalanpalveluksessa.

Kaikista maista ja kansoista

Eräs japanilainen kirjoitti, että häneen oli tehnyt vaikutuksen se, että kristittyjä on maailmassa niin paljon eri maissa, esim. Japanin naapurimaassa Koreassa, ja se että Raamattua on käännetty niin monille kielille. Hän ihmetteli sitä, että Jeesukseen uskoo niin monenlaisista kansoista tulevat ja hyvin erilaiset ihmiset.

Niinhän se on, että Jeesus kutsuu Raamatun sanoman kautta niin suurkaupungin kiireen ja tavarapaljouden keskellä elävää japanilaista kuin Afrikan savannikylän vaatimattomissa majoissa

elävää paimentolaista, ja molemmat ymmärtävät kutsun ja ottavat sen vastaan. ”Maailman ääristä asti kansat tulevat sinun luoksesi...” sanoo Jeremia 16:19. Ilmestyskirja kertoo Taivaasta näin: ”Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa.” (Ilm. 7:9)

Tällä japanilaisella oli kaksi kysymystä: ”Olen kiinnostunut kristinuskosta. Siinähän on ajatus, että ihmiset ovat jo syntyessään syntisiä. Ajattelevatko monet kristityt todella näin? Toinen kysymys: Mitä kristinusko selittää ihmiselämän tarkoituksesta ja päämäärästä?”

Japaninkielisestä sanasta “synti” (“tsumi”) tulee japanilaisille ensimmäisenä mieleen “rikos”, eli yhteiskunnan lakeja vastaan rikkominen. Niinpä kristillinen opetus synnistä herättää helposti kysymykset: Miten ihminen voisi olla rikollinen jo syntyessään? Tai miten niin me kaikki muka olemme rikollisia? Niinpä saan usein selventää mitä sana synti tarkoittaa Raamatussa.

Elämän tärkeimmästä tarkoituksesta ja päämäärästä monet suomalaiset ovat oppineet jo rippikoulussa tämän: ”Elämämme tärkein asia on Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen.” Kun Jeesus tulee tutuksi, siitä avautuukin sitten paljon tärkeää ja merkityksellistä tehtävää tässä elämässä – jokaisella oma, Jumalan hänelle valmistama polku. Efesolaiskirje 2:10 opettaa: “Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut”. Ohjasin kysyjän viime vuonna tekemällemme sivustolle, jossa käsitellään elämän tarkoitusta ja merkitystä kristilliseltä perustalta.

Japanin internet-lähetystyön tavoittavuus 2023

Nyt kun pääsin viimein käsiksi viime vuoden kävijätilastoihin, niin kerrottakoon numeroista kiinnostuneille, että vuonna 2023 Bible Toolbox -sivusto vastaanotti noin 152 800 kävijää (edellisenä vuonna 131 000). Se tarkoittaa keskimäärin 418 kävijää päivässä. Käyntikertoja oli 195 200 (sama kävijä voi käydä sivustolla useita kertoja). 63% sivuston lukijoista tulee Japanista.

Kaikki Japanin internet-lähetystyön neljä sivustoa ja kolme blogia vetivät puoleensa viime vuonna yhteensä 197 413 kävijää. Tavoitimme niillä siis yhteensä keskimäärin 540 kävijää päivässä. Lisäksi Tokion Suomi-kirkon jumalanpalvelus ym. videoita katsottiin You Tubessa yhteensä 2200 kertaa. Olimme läsnä aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa ja vastasin yli kahteensataan japanilaisen kysymykseen. Kiitos tämän työn mahdollistamisesta Kaikkivaltiaalle Jumalalle ja kaikille teille tukijoille!

Bible Toolbox

Viime aikoina Bible Toolbox-sivusto on laajentunut englanninkielisellä luku-luvulta-selityksellä Roomalaiskirjeestä ja vironkielisellä selityksellä Kirjeestä Titukselle ja 1. ja 2. Kirjeestä Timoteukselle. Tässä pieni ote Roomalaiskirjeen 12. luvun selityksestä liittyen sen ensimmäiseen jakeeseen, ”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.” Pasi Hujanen kirjoittaa: ”Paavali kehottaa kristittyjä antamaan koko elämänsä kiitosuhriksi Jumalalle. Jeesuksen kuolema Golgatalla oli kertakaikkinen sovitus, joka teki kaikki synti- ja vikauhrit tarpeettomiksi. Jäljelle jäivät vain kiitosuhrit. Kristityn kiitosuhri Jumalalle on kokonaan Jumalan käyttöön annettu elämä.”

Jumala pystyy kyllä käyttämään pelastavassa työssään kaikkea mitä meillä on – niin terveyttämme kuin sairauttamme, vahvuuksiamme ja heikkouksiamme, koko olemistamme, kun vaan pysymme lähellä Häntä ja turvaudumme Vapahtajaan ja ristillä meille ansaittuun armoon.

Kesä!

Oulaisissa vietetään 28.-30.6. Evankeliumiyhdistyksen valtakunnallista evankeliumijuhlaa teemalla “Sinut myös on armahdettu”. Viikonloppuun odotetaan tuhansia ihmisiä kuuntelemaan Jumalan Sanan kautta Hyvän Paimenen ääntä ja tapaamaan toisiaan. Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaalle kaikki, jotka pääsette tulemaan!

Lähetystyökin on esillä siellä monella tavalla. Lähetysjuhla on lauantaina klo 15.30 ja lähettien matkaan siunaaminen sunnuntaina klo 13.30. Olen haastateltavana lähetystyön pisteessä perjantaina klo 16.45 ja sunnuntaina klo 9.30. Lähetysväen ja seurakuntaedustajien tapaaminen pidetään la 29.6. klo 12 Oulaisten seurakuntakodilla. Sinnekin ovat kaikki tervetulleita.

Talkoolaisia tarvitaan evankeliumijuhlaan todella paljon, jotta kaikki sujuisi. Jos olet tulossa Oulaisiin, ja jos se on sinulle mahdollista, varaa ihmeessä myös vaikkapa parin-kolmen tunnin vuoro jossain sinulle sopivassa tehtävässä täältä: www.evankeliumijuhla.fi/talkoolaiseksi/ Evankeliumijuhlan jälkeen laskeudun kesälaitumille. Palaan työpöydän ääreen 6.8.

Siunausta kesääsi!

Tavataanko? Kesäloman jälkeen olen mukana ainakin näissä, jos Herra suo:

ti 6.8. klo 18 LAHTI. SEURAT Tuohirannan kesäkodissa, Tuohijärventie 256

su 25.8. LÄHETYSJUHLA ISOJOEN kirkon messun (joka alkaa klo 10) jälkeen seurakuntatalossa.

Voit ottaa yhteyttä: tiina.latva-rasku@sley.fi