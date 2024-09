Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 4/2024

Tampereella 3.9.2024

Uuteen syyskauteen

Kesän lomalaitumien jälkeen olo on virkistynyt. Töiden ensimmäisiin viikkoihinkin on kuulunut mukavia tilanteita, kuten iltaseurojen pitäminen Lahdessa mökissä järven rannalla, lähettipäivät Karkun evankelisella opistolla ja seurakuntavierailu Isojoella. Lähettipäivät on meille lähetystyöntekijöille vuoden ainut tilaisuus tavata kasvokkain työtovereita, jotka asuvat eri puolilla maailmaa. Tästä on hyvä jatkaa, teidän kanssanne. Jumala on uskollinen.

Pelkoja ja kysymyksiä

Eräs japanilainen nuori kirjoitti pitkän kysymyksen, jossa hän kertoi, että aina kun hän on yksin, häntä vaivaa kuolemanpelko. Ajatuksissa kiertää mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Mitä enemmän hän on ahdistunut näistä kysymyksistä, sitä enemmän hän miettii onko kuolemanjälkeistä maailmaa edes olemassa. Ja oliko hän olemassa jo ennen syntymäänsä jossain muodossa ja onko helvetti olemassa? Syntyvätkö ihmiset uudestaan ja mitä oli ennen alkuräjähdystä. Miten ihmisellä on tietoisuus, vaikka koostumme soluista? Kestääkö maapallo lisääntyvää väestöä?

Hän jatkoi näin: ”Buddha ja Kristus opettivat, että kuolema ei ole pelottava. Buddhalaisuuden mukaan päinvastoin – jälleensyntymimen on kärsimystä, ja Jeesus puhui että on taivas. Mutta se voi olla vain uskonnollista propagandaa. Huolimatta siitä, kuinka älykkäitä ja valistuneita nämä opettajat olivat, en pysty ymmärtämään heitä, enkä valaistumaan, joten se auta minua millään tavalla. Jos voisin jäädä tähän maailmaan, haluaisin pysyä siinä ikuisesti. Olen hyvin kiinnostunut myös shintolaisuudesta. Epäilen, ettei löydy selkeää vastausta mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, joten tälle ei varmaan voi mitään. Pyydän anteeksi, että kirjoitan lapsellisesti ja pitkäveteisesti, mutta jos joku on joskus, vaikkapa teini-iässä, ollut tällaisessa tilanteessa ja selvinnyt siitä, niin kertokaa minulle.”

Päädyin aloittamaan vastaukseni hänelle näin: “Ajattelen niin, että ensimmäiseksi olisi hyvä selvittää onko Jeesuksen ylösnousemus totta”. Kirjoitin hänelle siitä todisteita ja annoin linkkejä teksteihin, joissa niistä kerrotaan lisää. Lisäsin linkin myös Bible Toolboxin artikkeliin: ”Mistä apua, kun pelkään kuolemaa?” Jeesus sanoi: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

Kysyjä kiitti vastauksesta ja kertoi, että hän on erittäin kiinnostunut ylösnousemuksesta ja aikoo

tutkia antamieni linkkien tekstit tarkasti. Jätämme hänet esirukouksessa Taivaallisen Isän haltuun ja

pyydämme johdatusta, että hän löytää rauhan Jeesuksessa, joka on ylösnousemus ja elämä.

Uusia löytöjä

Tie kristityksi kulkee joskus mutkikkaan etsimisen kautta. Eräs japanilainen kirjoitti näin: ”Olin pari vuotta sitten Kenshookain (eräs buddhalainen maallikkoliike) jäsen, mutta kun muutin toiselle paikkakunnalle, erosin siitä. Sen jälkeen liityin Sooga Gakkaihin (toinen buddhalainen liike), mutta erosin siitäkin, kun muutin tämän vuoden huhtikuussa. Tähän saakka minulla olen ollut vahvasti buddhalainen, mutta kun kävin matkalla Ranskassa, kiinnostuin kristillisestä uskosta. Luen nyt Raamattua tunnin päivässä ja teen sieltä uusia löytöjä. Siellä on erilainen evankeliumi kuin buddhalaisuudessa.” Kerrottuaan tämän hän kysyi suosituksia mihin kirkkoon hän menisi. Suositusten lisäksi kerroin mitä messussa tapahtuu ja muuta evästystä ensikertaa kirkkoon menijälle. Rukoillaan hänen puolestaan, että hän löytäisi seurakuntayhteyteen ja kasteen kautta kerran Taivaan Kotiin.

Bible Toolbox

Pastori Urmas Oras Virosta oli käyttänyt kesälomaansa siten, että hän oli kääntänyt Bible Toolboxissa olevan Roomalaiskirjeen luku-luvulta-selityksen Viron kielelle – kaikki 16 lukua! Hän kertoi jäävänsä ensi vuoden toukokuussa eläkkeelle, ja aikovansa sitten kääntää viroksi kaikki loputkin Bible Toolboxin raamattuopetukset, joita ei vielä ole kääntänyt. Olen todella iloinen ja kiitollinen, että hän pitää näitä materiaaleja niin tärkeinä, että haluaa nähdä kääntämisen vaivan.

Suurtaa lahjaa

Olemme saaneet paljon, kun olemme saaneet kuulla syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksen ristintyön tähden ja omistaa sen. Samaa valtavaa lahjaa on ilo jakaa eteenpäin. Viedään yhdessä evankeliumia Jeesuksesta kotiovelta maailman ääriin!

”Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.”

(Ef. 5:2)

Lähetysterveisin, esirukouksesta ja kaikesta tuesta kiittäen,

Tiina

Alkuperäisen kirjeen kuvineen löydät mediakirjastosta: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/09/tiina-latva-raskun-lahettikirje-syyskuu-2024

Lisää tietoa: https://www.sley.fi/toiminta/lahetystyo/lahetit/tiina-latva-rasku/