Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 4/2022

Syysretkiä

Tänä syksynä aika on tuntunut kiitävän kuin siivillä. Vasta nyt ehdin pysähtyä kirjoittamaan ja samalla katsahtamaan taaksepäin. Tavanomaisen nettityön lisäksi olen käynyt kertomassa lähetystyöstä useissa seurakuntien tilaisuuksissa ja parissa seurakunnan työntekijöiden koulutuspäivässä ja pitänyt eri alakouluilla viisi lähetystyöaiheista oppituntia. Oli mielenkiintoista piipahtaa koulumaailmassa pitkästä aikaa tapaamassa lapsia ja opettajia.

Itsekin kävin parin päivän koulutuksessa Karkun evankelisella opistolla aiheesta ”Ihmisten tavoittaminen tämän ajan keskellä”. Viime aikojen erikoisin tilanne taisi olla se kun pidin pyynnöstä iltahartauden Kenian lähettien kokouksessa Teams-videoyhteyden kautta. Muut olivat Nairobissa, minä Tampereella. Yhteys sinne toimi yhtä hyvin kuin Japaniin.

Bible Toolbox -sivuston kääntäjiä

Helsingissä asuva työtoverini Ken Takaki käänsi japaniksi Pasi Hujasen kirjoittaman lukuoppaan Ensimmäiseen kirjeeseen Timoteukselle. Vein sen Bible Toolbox-sivustollemme lokakuun alussa. Näin sivustollamme on japaninkielinen luku-luvulta selitys jo 22:een Raamatun kirjaan, painottuen Uuteen Testamenttiin. Niiden lisäksi löytyy neljästä

Raamatun kirjasta selitykset osaan kohdista. Raamatun selitysten lisäksi sivustollamme on laajasti muitakin Kenin kääntämiä opetuksia, esim. Lutherin Vähä katekismus ja kirja uskon perusasioista (Bo Giertz: Uskon ABC). Tämä tarkoittaa todella isoa käännöstyön määrää. Ken on paitsi kielellisesti lahjakas ja kokenut kääntäjä, myös teologian

maisteri. Hän siis kääntää omalle kielelleen oman alansa tekstejä, joten käännökset ovat todella laadukkaita. Ne auttavat myös siinä kun vastailen japanilaisten kysymyksiin. Olen iloinnut tästä yhteistyöstä koko lähetystyöaikani. Kiitollinen olen myös siitä, että tuellanne voimme tarjota japanilaisille nämä luterilaiset opetustekstit vapaasti luettavaksi netissä. Lokakuussa Bible Toolbox vastaanotti 12 600 kävijää.

Kirkkoon kutsumista, videohartauksia

Työtovereitteni, Yoshimurien, palattua kotimaankauden jälkeen Japaniin, käynnistyi samalla jälleen yhteistyömme sen eteen, että Tokion Suomi-kirkon toiminta olisi hyvin näkyvillä netissä. Jaan siellä Päivin ruokapiirin, käsityöpiirin ja lasten ruokapiirin mainoksia, jotta uudetkin kävijät löytäisivät niihin. Hiroaki aloitti uudelleen jokaviikkoisen videohartauden Suomi-kirkon Youtube-kanavalla. Alkuviikosta hän lähettää minulle videon, jonka editoin ja ajastan julkaistuvaksi keskiviikkoillalla. Hartaussarjan nimi on “Koivuristin juurelta” – hän puhuu siinä Suomi-kirkon seinällä olevan koivuisen ristin edessä. Videohartaudella on katselijoita yleensä muutamia kymmeniä, välillä pitkälti yli sata.

”Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla” (1. Tess. 14:18)

Paniikkihäiriöstä ja muista ongelmista kärsivä japanilainen kristitty pyysi rohkaisevia Raamatun kohtia, joita hän voisi lukea silloin kun on kurja olo. Koska tällaisia Raamatun jakeita kysytään usein, minulle on muodostunut pitkä lista omia suosikkikohtiani, joita jaan. Pari niistä löytyy tuosta alta. Olisi kiva kuulla mikä olisi sinun valintasi – mitä kohtia Raamatusta antaisit sille, joka tarvitsee Jumalalta toivon näköaloja?

”Luottakaa aina Jumalaan,

tuokaa hänen eteensä kaikki

mikä sydäntänne painaa!

Jumala on turvamme.” Ps. 62:8

”– älä pelkää,

minä olen sinun kanssasi!

Älä arkana pälyile ympärillesi

— minä olen sinun Jumalasi.

Minä vahvistan sinua,

minä autan sinua,

minä tuen sinua vakaalla,

lujalla kädelläni.” Jes. 41:10

Kiittäen ja Jumalan valoa kaikille teillesi toivottaen,

Tiina