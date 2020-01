Jari Rankinen palaa Sleyn pastoriksi

Jari Rankinen aloittaa Pyhän Sydämen kappelin pastorina maaliskuun puolessa välissä Tapio Kivirannan jäädessä eläkkeelle. Rankinen on toiminut aiemmin Sastamalan messuyhteisön pastorina Karkun evankelisella opistolla. Uudesta työkuvastaan 30 prosenttia Rankinen tekee vierailevana opettajana Sleyn lähetyskentillä.

– Kappelin pastorin tehtävässä on varmaan paljon tuttua, mutta tietysti Helsinki on myös erilainen. Toinen tehtävä on vieraampi. Olen opettanut paljon Raamattua, mutta se on tapahtunut täällä Suomessa. Työskentely erilaisessa kulttuuriympäristössä on silti jossain määrin tuttua; olen ollut rauhanturvaajana Afganistanissa, Rankinen kertoo.

Rankinen odottaa uutta työtään innolla.

– Tuntuu hyvältä päästä mukaan elävään ja toimivaan yhteisöön. Aikoinaan Karkussa aloitimme jumalanpalvelukset melkein tyhjästä. Helsingissä on puolestaan tehty jo pitkään hyvää työtä, ja saan olla yhdessä toisten kanssa jatkamassa sitä. Olen myös innostunut siitä, jos voin antaa jotakin Sleyn lähetyskentillä.

Viimeiset kolme vuotta Rankinen on toiminut Suomen teologisen instituutin pääsihteerinä ja palaa nyt pastorin tehtäviin.

– Aika STI:llä on ollut hyvä ja innostava. Olen oppinut uutta teologina, ja se on ehkä myös valmistanut uusiin tehtäviin. Ajattelen, että myös akateemisen teologian tulisi viime kädessä tähdätä Jumalan valtakunnan työhön, Rankinen kuvaa.

Rankisen tilalle uudeksi STI:n pääsihteeriksi valittiin Suomen Raamattuopiston työntekijä Santeri Marjokorpi. Rankinen on valintaan tyytyväinen.

– Santeri on hyvä teologi, ja hänen opiskeluaikansa on melko lähellä tämän hetken opiskelijoiden aikaa. Lisäksi mukavaa on, että hän on Kemijärveltä kotoisin niin kuin minäkin, Rankinen naurahtaa.

Santeri Marjokorpi STI:n pääsihteeriksi

Suomen Raamattuopiston Avoimen Raamattukoulun vastaavana opettajana toiminut teologian maisteri Santeri Marjokorpi valittiin Suomen teologisen instituutin pääsihteerin tehtävään. Marjokorpi jatkaa työssään Jari Rankisen palatessa Evankeliumiyhdistyksen palvelukseen. Marjokorpi on opiskeluaikanaan toiminut myös Evankelisten opiskelijoiden työntekijänä Helsingissä.

Marjokorpi näkee, että Instituutin tekemä perustyö on juuri nyt oikealla tolallaan: STI kouluttaa uutta teologisukupolvea, joka on liitoksissa jäsenjärjestöjen edustamaan kristinuskon klassiseen tulkintaan.

– Sitä työtä, josta jo itsekin opiskeluaikana sain nauttia, tahdon nyt pääsihteerinä jatkaa. Tulevaisuudesta ajattelen, että Instituutin tulisi olla entistä vahvemmin niin sanottu ajatushautomo, jossa pyritään myös vaikuttamaan siihen, että klassinen kristinuskon tulkinta saisi lisää tilaa, ja sitä kuunneltaisiin ja ymmärrettäisiin paremmin kirkossa ja yhteiskunnassa.

Santeri Marjokorpi näkee, että kirkossa ja yhteiskunnassa vallitsee tällä hetkellä poikkeuksellinen tilanne.

– Kukaan ei osaa sanoa, mitä kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuu kahdenkymmenen, tai edes kymmenen vuoden kuluttua. Tällaisena murrosaikana STI:llä on merkittävä rooli. Se voi tarjota jäsenjärjestöille yhteisen pöydän ja koordinoida keskusteluita sekä toimia jäsenjärjestöjen eduksi.

Jäsenjärjestöjen väelle, kuten evankelisille, Marjokorpi vakuuttaa STI:n olevan merkittävä toimija.

– On oleellista, millaisia pappeja kirkossa ja järjestöissämme toimii. Jos koulutusputki ei tarjoa laadukasta opetusta, eivät järjestötkään pysy lopulta pystyssä. Me teemme huomisen järjestöillemme, jotka tahtovat, että heillä olisi tulevaisuudessakin pappeja ja hyviä saarnaajia.