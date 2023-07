Jäsenkokous koolla Toholammilla: hallitus on valittu

Kokous avattiin Siionin kanteleen laululla. Puheenjohtajaksi valittiin Niko Hyppönen. Toiminnanjohtaja Tom Säilä esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022. Vuonna 2022 yhdistyksen toimintaan vaikutti vielä koronapandemia ja erityisesti kansainvälisellä kentällä sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa että Myanmarin sotilasjuntan vallankaappaus.

Toimintakertomuksen äärellä keskusteltiin mm. vapaaehtoisten roolista Evankeliumiyhdistyksen työssä, kotiseuraliikkeen vahvistamisesta ja Sanansaattaja-lehdestä.

Talouslukujen äärellä talouspäällikkö Anna-Liisa Markkula kertoi korona-ajan päätyttyä ja toiminnan käynnistyttyä kulujen kasvaneen, mutta toiminnan järjestämiseen annetut lahjoitukset eivät olleet pysyneet perässä.

Yhdistyksen hallitukseen esitettiin yhteensä kuutta ehdokasta. Neljän hallituksen jäsenen ollessa erovuoroissa järjestettiin vaali. Hallitukseen valittin Jussi Auvinen Turusta, Ville Lahtela Lempäälästä, Sari Mäkimattila Helsingistä ja Tuomo Liimatainen Lappeenrannasta. Auvinen ja Lahtela ovat toimineet hallituksessa aiemmallakin kaudella. Hallitus järjestäytyy viikonlopun aikana.

Toiminnanjohtaja Tom Säilä esitteli hallituksen sääntömuutosehdotuksen. Sääntömuutosehdotukseen voi tutustua osoitteessa www.sley.fi/saantomuutos

Jäsenkokous hyväksyi sääntömuutosehdotuksen ja pyysi hallitusta tarkastamaan erästä sanamuotoa.

– Kaksi sanaa: herätysnäky ja lähetysnäky. Teimme sääntömuutoksen, jossa puhuttiin messuyhteisöistä. Yhteisö on sana, joka kuulostaa siltä, että se voi kääntyä sisäänpäin. On meille lainsaarnankin paikka, ettemme käänny sisäänpäin, vaan uskomme ja rukoilemme herätystä: pidämme herätysliikkeen liikkeessä. On vielä moni, joka ei ole kuullut, miksi Jeesus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, kokouksen puheenjohtaja Niko Hyppönen muistutti päätössanoissaan.