Jäsenkokous koolla: uusi hallitus valittiin

Sleyn kesän jäsenkokous kokoontui valtakunnallisen Evankeliumijuhlan yhteydessä Karkun kirkkoon lauantaina aamulla kello 8.30 alkaen. Hallituksesta olivat erovuorossa Hannu Kippo, Eveliina Känsälä, Timo Punkeri ja Jussi Seppälä.

Känsälä ja Punkeri valittiin uusille kausille ja uusina edustajina hallitukseen valittiin Kari Hämäläinen Alavudelta ja Kalle Pajala Helsingistä. Hämäläinen on toiminut pidempään Sleyn paikallisosaston vastuunkantajana ja seurakunnan luottamushenkilönä Alavudella. Pajala on pohjalaislähtöinen teologian opiskelija, ja hän on toiminut muun muassa Helsingin evankelisten opiskelijoiden hallituksen puheenjohtajana. Vaalia ei järjestetty, sillä erovuoroisten ehdokkaiden tilalle ehdotettiin neljää henkilöä.

Kokouksen aikana yhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä esitteli mennyttä vuotta kotimaantyön, lähetyksen, Karkun evankelisen opiston ja Sley-Media oy:n osalta. Talouspäällikkö Markkula esitteli taloutta ja tilinpäätöstä.

Yhdistyksen toiminnasta kokouksessa käytettiin rohkeasti useita puheenvuoroja ja ne käsittelivät niin valtakunnallista nuorisotyötä kuin alueellistakin piirityötä.

Evankeliumijuhla jatkuu Karkun evankelisen opiston ympäristössä tämän viikonlopun ajan.