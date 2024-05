Jatketaan yhteistä työtä!

Sokkien lähettikirje 3/2024

16.5.2024

Terveisiä Ugandasta! Viime viikkoina olemme saaneet nauttia kunnon sateista, jotka tosin ovat välillä hidastaneet ja jopa estäneet pääsyämme Palabekin seurakuntaan. Yksi kirkkoreissu päättyi mutaan, mistä yritimme toista tuntia päästä eteenpäin. Lopulta jouduimme luovuttamaan ja palaamaan Guluun. Seurakuntalaiset yrittivät rohkaista meitä, että olimme yrittäneet sateesta huolimatta päästä tapaamaan heitä, kun moni olisi luovuttanut jo nähdessään synkät pilvet. Seuraavalla kerralla rukous kantoi perille saakka, mutta jumalanpalveluksen lopuksi puhkesi niin paha myrsky, että ihmiset joutuivat pitämään kirkon kattoparruista kiinni, ettei tuuli pyyhkäise heppoista peltikattoa mennessään. Jumalan johdatuksesta päätimme ottaa pidemmän kiertoreitin Guluun pohjoisen kautta, ja saderintama ei näyttänyt edes käväisseen tuolla alueella. Pääsimme siis ilman mutavelliä kotiin asti, se todella tuntui Jumalan ihmeeltä!

Yhteistyökirkon ja lähettien kokous Gulussa

Huhtikuussa saimme vieraita kirkon päätoimistolta Etelä-Sudanista ja pidimme kokousta Ugandassa olevien kirkon työntekijöiden kanssa. Käsittelyssä olivat kentän nykyinen työ ja tulevaisuuden suunnitelmat. Kirkko nimesi uudet lähetit Paula ja Lauri Heikkilän kehittämään kirkon nuoriso- ja projektityötä. Taistolla väliaikaisesti ollut kouluprojekti ja taloudenseuranta siirtyy jatkossa Paulalle. Kiitollisina lisäkäsistä työssä saamme jatkossa keskittyä täysipainoisesti kirkon vastuunkantajien raamattukoulutustyöhön.

Yhtenä aiheena olivat kirkon avustusprojektit, joista orpolasten kouluprojekti on ollut yksi tärkeistä Sleyn tukikohteista. Erityisesti pyrkimyksenä on auttaa niitä nuoria, jotka uhkaavat tippua koulusta kokonaan, saamaan lukion päättötodistus. Ilman sitä työn saaminen on hankalaa. Kirkon toiveena ja myös meidän rukouksemme on, että voisimme laajentaa naisten pienyrittäjyyskoulutusta, joka järjestettiin viime vuonna Sleyn kesäkeräyksen varoilla. Olemme saaneet jo nähdä tämän koulutuksen ensisatoa. Bweyalessa järjestetty saippuakoulutus on osoittautunut menestyksekkääksi, ja seurakunnan naiset ovat tehneet ahkerasti saippuaa, josta he ovat pystyneet lahjoittamaan osansa myös kirkolle. Myös Morobin leirillä jotkut seurakunnan naisista ovat onnistuneet aloittamaan leipomobisneksen koulutuksen opeilla. Pyydämme rukousta, että hyvin alkaneet projektityöt saisivat jatkua ja varat niihin löytyisivät.

Raamattukoulutusta vastuunkantajille

Toukokuun alussa olimme jälleen kerran Bweyalessa pitämässä raamattukoulutusviikkoa yhdessä Ugandassa toimivan Ambassador Institutin kanssa. Tällä kertaa aiheena oli Jeesuksen elämä ja ihmeteot. Kävimme läpi, miten Jeesus aloitti julkisen toimintansa, käsittelimme hänen keskeisiä tunnustekojaan sekä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen merkitystä.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa evankelistoja ja naistyöntekijöitä kasvamaan Raamatun tuntemuksessa ja antaa heille apuja keskeisten Raamatun kertomusten opettamiseen seurakunnissa. Suurin osa vastuunkantajistamme on lukion viimeisillä luokilla tai vasta koulunsa päättäneitä, vain muutamalla on tätä enemmän koulutustaustaa. Ensimmäisenä yritämme auttaa heitä muistamaan keskeiset kertomukset ulkoa ryhmätehtävien ja draaman avulla. Toinen osa on Raamatun kertomusten syvällinen ymmärtäminen ja kysymyksiin valmistautuminen. Tärkein apu on Raamatun sana, ja vastausten löytäminen itse kertomuksesta.

Käsittelimme myös sitä, millaisia kokemuksia osallistujilla on ollut opettamisesta, ja yritimme yhdessä pohtia ratkaisuja haasteisiin. Suurin haaste on saada ihmiset sitoutumaan raamattupiireihin, sillä elämä leireillä on arvaamatonta. Vastaanottavaisin kohderyhmä on lapset, mikä vahvisti meille Jeesuksen sanat siitä, miten lastenkaltaisten on Jumalan valtakunta.

Viikkomme huipentui Betlehem-seurakunnan viralliseen avajaisjuhlaan, jossa myös pastori Ola Aliardo asetettiin seurakunnan paimeneksi. Koronan ja puuttuvien varojen takia juhlaa oli siirretty useampaan otteeseen. Nyt pääsimme kuitenkin yhdessä iloitsemaan siitä, miten Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Betlehem-seurakunta syntyi korona-aikana, kun muutamat Bweyalen kirkossa käyneet seurakuntalaiset alkoivat kokoontua puun alle lukemaan Raamattua ja laulamaan yhdessä. Naapureita liittyi mukaan, ja puun alle syntyikin seurakunta.

Kotimaankausi lähestyy

Valmistaudumme parhaillaan ensimmäiseen kotimaankauteemme, kesään ja syksyn seurakuntavierailuihin. Odotamme innolla, että voimme tavata teitä lähettäjiä, jotka olette kulkeneet tätä matkaa kanssamme. Kotimaankauden lähestyessä yhä enemmän mielessämme on se, kuinka tätä työtä olisi mahdotonta tehdä yksin. Jokainen lahjoitus ja jokainen rukous kotimaanjoukoissa on kantanut työtä eteenpäin täällä Ugandan pakolaisleireillä, missä kohtaamme monenlaisia haasteita ja olosuhteita. Haluamme kiittä jokaista siitä uhrauksesta, minkä olette tehneet sen eteen, että evankeliumi saa tuoda toivoa eteläsudanilaisille, jotka elävät keskellä pelkoa ja epävarmuutta. Tieto siitä, että kristityt Suomessa yhä muistavat heitä, antaa valtavasti toivoa kestää vaikean tilanteen keskellä. Tätä me lähetit olemme monesti saaneet todistaa, kuinka evankeliumin valo koskettaa epätoivoisimmankin sydäntä. Jumala ei ole unohtanut, vaan hän pitää huolen ja kantaa perille kotiin asti. Jatketaan yhdessä lähetystyötä!

Rukousaiheita

-Kiitetään hyvästä koulutusviikosta

-Betlehem-seurakunta ja pastori Ola

-Pakolaisleirien naiset ja koululaiset

-Rauhaa Etelä-Sudaniin ja Sudaniin

-Kotimaankausi ja nimikkoseurakunnat

Alkuperäiset kirjeet löytyvät: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/05/sokkien-lahettikirje-toukokuu-2024