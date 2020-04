Jeesus-tie on auki

Jeesuksen kuolema ristillä merkitsi koko maailman syntien sovitusta. Ristillä riippuva Jumalan Poika kärsi synnin rangaistuksen, kadotuksen, kaikkien aikojen, kaikkien ihmisten puolesta. Paavali kirjoittaa: ”Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan.” (2. Kor. 5:19) ”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me Hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.” (2. Kor. 5:21)

Jeesus tehtiin kaikeksi ”synniksi” (2. Kor. 5:21 Rk-38) meidän puolestamme ja siksi myös koko Jumalan viha syntiä kohtaan tyhjeni Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan. Siksi Paavali kirjoittaa, että ”niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.” (Room. 8:1).

Pitkäperjantai on synnin tuomion ja samanaikaisesti iankaikkisen vapautuksen päivä. Pitkäperjantaina Jumala avasi tien yhteyteensä uhraamalla oman Poikansa meidän puolestamme.

Tämä Jeesus-tie on tänään auki jokaiselle. Kaikille tarjotaan nyt valmista pelastusta, jonka Jeesus meille ristillä hankki. Synnit on annettu ehdoitta anteeksi, Jeesuksen pelastusteko on varma ja se riittää. Tähän saamme turvallisin mielin uskossa jäädä.

Usko Jumalaan merkitsee lopulta vain Jeesuksen omistamista ja Jeesuksen omistaminen puolestaan turvautumista Hänen ristiinsä. Mitään muuta ei tarvita. Jeesus riittää eikä mikään muu riitäkään.

”Se on täytetty”.