Johan Helkkula: Ihmeessä mukana Satakunnassa

Loppuviikosta kännykkään alkaa tipahdella viestejä. ”Pääsiskö sun kyydissä sakin iltaan?” Kerta toisensa jälkeen transportteri on täynnä nuoria, kun lauantai-ilta koittaa. Aloitamme messulla. Joku nuorista on kutsunut porukan kotiinsa ja pyytänyt muutamia nuoria pitämään puheen. Viisikymmentä paria kenkiä on eteisessä, kun Markus Malmivaaran ja Antti Koskenniemen kanssa pääsemme kirkosta paikalle. Mahtavista työkavereista iloitsen. Joku meistä pitää vuorollaan raamattuopetuksen. Messussa lauletaan Siikkaria ja illassa Siikkari kakkosta.

Eräs isä tuli jo kymmeneltä hakemaan nuorisoa ja istui mukana kuuntelemassa viimeisen tunnin. ”Eihän vastaavaa ole missään? Nuoret pitää tällaisia puheita ja kaikki kuuntelevat.” Nuorten puheenvuorot ovatkin sykähdyttäviä. Toinen toistaan rohkaistaan uskon tiellä ja Jeesuksen seuraajina. Melkoisessa ihmeessä saamme olla mukana.

Teimme illoista kyselyn verkkolomakkeella. Keskeisimpiä asioita ovat messu, Jumalan sana, nuorten puheet, yhteys ja kaverit sekä rukous. Rukousta opitaan rukoilemalla. Välillä rukoillaan pienissä ryhmissä erikseen jokaisen aiheiden puolesta. Joskus kootaan rukousaiheet paperille ja joku rukoilee yhteisesti. Jumala toimii nuorten parissa. Myös Karkun leirit ovat tupaten täynnä. Rukoile näiden nuorten puolesta!

Kotiinpaluu menee pikkutunneille. Onneksi Porin messu on iltapäivällä neljältä. On kiva vierailla välillä muuallakin, mutta tämä on koti. Nautin sydämestäni messusta ja saarnaamisesta. Elän joka solullani sitä Jumalan armon ylenpalttisuutta, josta saamme seurakuntana olla yhdessä osallisina. Ilman monia vapaaehtoisia tämä ei olisi mahdollista. Kunpa tuolla kirkon johdossakin tajuttaisiin, millaisesta aarteesta näissä messuyhteisöissä on kysymys.

Aarre ja kaiken toiminnan keskus on Jumalan sana. Pidän säännöllisesti raamattuopetuksia Raumalla ja Porissa. Lisäksi on yksittäisiä kertoja tai viikonloppuja muualla, kuten Huittisissa ja Niinisalossa. Väkeä on ollut hyvin liikkeellä. Tykkään siitä, että on vuorovaikutusta ja keskustelua. Yhdessä opimme Jumalan sanan muuttumattomia totuuksia ja kuulemme Hyvän Paimenemme äänen. Tämä on sitä kalliolle rakentamista, joka kestää kaikki myrskyt. Sille kalliolle koko Sleyn toiminta perustuu. Tulemme näkemään, että perustus kestää.