”Joka ohjelmassa sama taulu, mutta eri kehykset” 

Sleyn piirisihteeri Matti Rintala tekee Evankeliumia sanoin ja sävelin -ohjelmaa Järviradioon, joka kattaa noin 4,5 miljoonan ihmisen asuinalueet Suomessa.

Piirisihteeri Matti Rintala vastaa puhelimeen kotistudiostaan Ähtäristä.

– Täm’ on tämmönen vaatekomero, missä on hyvä tehdä ohojelmaa, kun täällä ei kaiu, Rintala kertoo ja hekottelee lempeästi.

Matti Rintala on radioevankelistana konkari: hän on aloittanut radio-ohjelmien teon jo 1990-luvun lopulla. Uutta Evankeliumia sanoin ja sävelin -ohjelmaa hän on tehnyt viime kesän lopulta alkaen.

– Silloin 90-luvulla tehtihin sellaista ohjelmaa, kun Ristihin rastihin, mutta tämä nykyinen alkoi siitä, kun Alajärven evankeliumijuhlasta tehtiin suora lähetys Järviradioon ja sen jälkeen soitin perään ja kysyin, millaista ohjelmaa voitaisiin yhdessä teherä.

Evankeliumia sanoin ja sävelin -ohjelma koostuu laulutekstistä taikka raamatunkohdasta, jonka Rintala pilkkoo osiin ja opettaa jokaisesta osasta erikseen. Välissä kuullaan Siionin kanteleen laulua.

– Seppo Suokunnas sano, että et sä ole tätä ite keksiny. Tämä on kuulemma 500 vuotta vanhaa virsisaarnan perinnettä, Matti Rintala hymyilee.

Järviradio on Rintalan mukaan hyvä media, sillä se tavoittaa perinteistä väkeä, joka avaa radion aamulla ja sulkee sen illalla. Kanavilla ei turhaan surffailla.

– Siellä on kuulijoita, joilla ei ole välttämättä tekemistä seurakunnan toiminnan kanssa, mutta ne kuuntelee sitä niinku ennenmaailmanaikaan kuunneltiin yleisradiota: aina päällä.

Rintala kertoo, että hänen ohjelmansa on perinteistä evankelista julistusta. Jokaisessa radio-ohjelmassaan Rintala opettaa koko maailman autuutta, kastetta ja Golgatan suurta sovintopäivää.

– Ohjelma ei saa olla liian pitkä, opetuksen pitää olla tiivistä. Ei saa ruveta paasaamaan ja musiikkia pitää olla aina välillä. Mutta luotan, että kuulijoillani on unohtamisen armolahja, niin voin viikosta toiseen nostaa samoja asioita, hieman eri sanoin toki. Mulla on joka ohjelmassa sama taulu, mutta eri kehykset.

Evankeliumia sanoin ja sävelin -ohjelmaa tehdään täysin vapaaehtoisen kannatuksen varassa. Yhden puolentunnin ohjelman lähetyskustannukset ovat 500 euroa. Voit tukea ohjelmien tekoa lahjoittamalla Matti Rintalan tukirenkaan kautta taivaallinenlahja.fi/matti-rintala. (Keräyslupa: RA/2021/1127)

Voit kuunnella Evankeliumia sanoin ja sävelin -ohjelmaa myös Sleyn mediakirjastosta tästä linkistä: https://mediakirjasto.sley.fi/kokoelma/evankeliumia-sanoin-ja-savelin.