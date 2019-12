Joulu Keniassa

Joulu on jo ovella. Juhlahumu on täyttänyt ostoskeskukset täällä Keniassakin jo lokakuusta alkaen ja tahti tuntuu sen kun kiihtyvän mitä lähemmäksi joulu tulee. Erilaisia joulumyyjäisiä, -tapahtumia ja -konsertteja on tarjolla moneen lähtöön. Itsekin olen ollut useampana vuonna mukana järjestämässä Kenian suomalaisten joulujuhlaa, laulanut kuoron joulukonsertissa sekä virittänyt jouluvalot myös omaan kotiimme.

Varsinainen jouluni on näinä Kenian-vuosina ollut samanlainen lähes joka kerta. Mieheni kanssa suuntaamme maalle viettämään joulua yhdessä perheen kanssa hyvissä ajoin ennen varsinaista h-hetkeä. Siellä markkinajoulu katoaa ja tilalle tulee yhteinen aika perheen kesken sekä erityisesti joulun todellisen sanoman muistaminen. Joulua juhlitaan kenialaisittain vasta joulupäivänä, ja niinpä heräämme jouluaamuna jo ennen kukonlaulua, jotta ehdimme kävellä valkenevassa aamussa kirkkoon jouluaamun jumalanpalvelukseen.

Joulukirkon jälkeen nautitaan aamupalaksi teetä ja mandaasi-munkkeja. Jouluinen herkkupöytä muodostuu perinteisesti kanasta, riisistä, chapatileivästä sekä erilaisista vihanneshöystöistä, jotka me naiset valmistamme joululauluja hyräillen. Juhlaruoka on lähes samanlaista muinakin juhlapäivinä, mutta jouluna panostetaan, jos mahdollista, vieläkin enemmän ruuan laatuun ja määrään. Glögiä ei täällä jouluna juoda, vaan lasiin kaadetaan paikallista juhlajuomaa eli limsaa oman maun mukaan.

Monet Suomesta tutut joululaulut kaikuvat joulun aikaan myös kenialaisissa kirkoissa, tosin eri kielillä. Kirkonpenkissä istuessani, ja laulujen sanoja kirjasta tapaillessani, nousevat väkisinkin mieleeni kotoiset suomenkieliset sanat, ja vaikken lauletuista sanoista paljon mitään ymmärräkään, voin silti yhtyä lauluun sillä sydämessäni tiedän laulun aiheen. Joulupäivän iltana palaamme vielä aamulla joulukirkossa kuulemaamme joulun sanomaan. Jeesus on jälleen syntynyt keskellemme. Ilosanoma Vapahtajasta ja joulun ihmeestä tuo sydämiimme riemun ja rauhan.

”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” Luukas 2:11