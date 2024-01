Jouluiset terveiset aurinkoisesta Ugandasta

Heikkilöiden lähettikirje 2/2023

20.12.2023

Muutto uuteen kotiin

Jouluisia terveisiä Gulusta, Ugandasta! Tasan viikko sitten lähdimme matkaan lumisesta Suomesta ja nyt olemme jo totuttelemassa elämään Gulussa. Matka meni hyvin, vaikka välilaskun aikan averryttelimme juoksemalla portilta toiselle ensimmäisen koneen myöhästymisen takia. Pelkäsimme laukkujen jäävän jatkolennolta, emmekä suotta, kävi aamuyöstä Entebben lento-asemalla Ugandassa ilmi. Nyt olemme saaneet lähes kaikki laukkumme ja kaikki tärkeät tavarat ovat tulleet perille. Jospa vielä viimeinenkin laukku löytää tiensä kotiin.. 🙂

Ensimmäisenä päivänä lepäsimme ja mm. avasimme puhelinliittymät Entebbessä. Toisena päivänä hoidimme virallisia asioita, kuten työlupia Kampa-lassa, meidät vastaanottaneen Sokan pariskunnan kanssa. Anna ja Taisto ovat myös Sleyn lähettejä täällä. Voit seurata heidän työtään sosiaalisessamediassa @sokatugandassa -tilillä ja lähettikirjeen saat tilattua Sleyn sivuilta.

Kolmas aamu valkeni tien päällä, kun lähdimme Kampalasta kohti pohjoista ja Gulua. Matkalla kävimme Bweyalen pakolaisleirin kirkossa. Paikalla oli seurakunnan vastuunkantajia, yhteistyökirkkomme Ugandan työn rovasti ja lakineuvonantaja. Tutustuimme, rukoilimme ja söimme yhdessä. Ensimmäinen kohtaaminen seurakunnan kanssa oli ihana ja lämmin! Meidät vastaanotettiin suurella rakkaudella.<3 Vielä samana iltana saavuimme kotiimme. Kodin järjestely, tänne asettuminen ja Guluun tutustuminen onkin saanut ajan kulumaan tähän asti vauhdilla!

Uuden ja innostavan edessä

Vielä on vaikea sanoa, mitä elämä täällä Ugandassa tulee olemaan. Innolla kuitenkin odotamme tulevaa. Jokainen päivä ja kohtaaminen on uusi oppitunti! Alkuvuodesta aloitamme acholin kielen opiskelun, mikä onkin ensimmäinen suuri työtehtävämme. Kun acholi alkaa sujua, on tarkoitus opiskella myös Juban arabiaa. Näillä kahdella kielellä meidän pitäisi pärjätä niin Gulussa kuin työssämme pakolaisleireillä eteläsudanilaisten kanssa. Nyt käytämme vielä englantia, jolla olemme onneksi pärjänneet ihan hyvin. Kielen opiskelun ohella pikkuhiljaa alamme ottaa vastaan niitä työvastuita, jotka alkavat täysipainoisesti kieliopintojen jälkeen.

Syksyn mittaan saimme tavata monia lähettäjiä eri puolilla Suomea. On ollut suuri siunaus saada jakaa aikaa yhdessä teidän kanssanne. Olemme syvästi kiitollisia siitä, että saamme olla teidän lähettäminänne Kristuksen evankeliumin työssä. Kiitos kaikesta tuesta ja erityisesti rukouksesta!

Tänään kävelyllä havahduimme siihen, että elämme nyt sitä unelmaa, jonka toteutumista pitkään odotimme! Miten ihmeellinen Jumala on suunnitellut ja järjestänyt kaiken niin, että nyt me olemme aloittamassa elämää, jollaisesta olemme vain unelmoineet.

Nyt onkin hyvä hetki pysähtyä joulun ihmeen äärelle juhlimaan Jeesuksen syntymää ja ihmeellistä Jumalaa, joka on antanut meille parhaan joululahjan jo heti ensimmäisenä jouluna.

Joulu uudessa kodissa

Moni on kysynyt, miltä tuntuu viettää joulu pois Suomesta? Joulu saapuu onneksi tänne Guluunkin, vaikka toisaalta onkin haikeaa olla kaukana perheistä ja läheisistä.

Odotamme innolla joulukirkkoa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Omassa kodissamme tunnelmaa tuo edellisiltä asukkailta jäänyt muovinen joulukuusija läheisten Suomesta lähettämät kynttilät ja kortit. Joulun todellinen sanoma ei kuitenkaan katso kinoksia, kynttilöitä tai kuusia. Jumala syntyi ihmiseksi meidän tähtemme. Se on ihmeellistä! Tahdomme toivottaa siunattua ja lempeää joulua juuri sinulle.<3

RUKOUSAIHEITA

-Siunaa joulun viettoa Etelä-Sudanissa,Sudanissa ja Ugandassa

-Kiitos turvallisesta muutosta ja uudesta kodista

-Siunaa yhteistyökirkkoamme Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaista kirkkoa, sen vastuunkantajia ja kaikkia seura-kuntalaisia sekä lähettikollegoitamme

-Anna turvallinen ja rauhallinen joulu joka puolelle maailmaa

