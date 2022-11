Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään

Kymmenet tuhannet maahanmuuttajat asuvat yksin oudoissa kaupungeissa vieraiden kulttuureiden keskellä. Ehkä ojasta allikkoon päätyneinä, sotaa ja väkivaltaa paenneina, ovat he joutuneet irti juuriltaan ja kauas omiensa joukosta. Moni on kuitenkin saanut Euroopassa löytää uuden kodin, jonka lämpö ei jää iholle, vaan sytyttää sisimmän. Yksinäisyys ja vieraus on vaihtunut seurakuntaperheen rakkauteen ja huolenpitoon. Kristillinen seurakunta on saanut koota matkalaisen mukaan taivastielle.

Evankeliumiyhdistys kertoo Jeesuksesta ja kutsuu mukaan seurakuntaperheeseen maahanmuuttajia erityisesti Helsingissä ja Hampurissa. Maahanmuuttajayhteisöjen keskellä työn tekeminen vaatii herkkiä korvia kuulemaan ja alttiita käsiä auttamaan.

Anna sinä joululahjasi tänä vuonna lähetystyölle, jota tehdään kahdessa suurkaupungissa heidän parissaan, jotka ovat monella tavalla yksin. Lahjasi myötä heille tarjotaan apua. Heille kerrotaan Jeesuksesta koko maailman syntien sovittajana, ja heitä varustetaan kutsumaan seurakuntayhteisön lämpöön myös omia ystäviään.

Lahjoita nyt joulukeräyksessä maahanmuuttajatyölle Helsingissä ja Hampurissa.





