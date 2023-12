Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa

Lähetystyö kutsuu uskollisuuteen Jumalan antamalle tehtävälle ja sanomalle: Jeesus on avannut taivaan jokaiselle ihmiselle. Me yhdessä olemme saaneet olla tekemässä tätä työtä Japanissa jo yli 120 vuoden ajan – olihan Japani nimenomaan se maa, jonne evankelisen liikkeen lähetysrakkaus ensimmäisenä suuntautui. Eikä työmme 124 miljoonaisen kansakunnan ydinkaupunki Tokiossa ole ollut turhaa. Koulutustaso maassa on korkea ja väki keskimäärin vaurasta, mutta kaikella tällä edistyksellä on ollut hintansa. Moni on väsynyt ja sisältä rikottu. Maan vanhat uskonnolliset perinteet shintolaisuudessa ja buddhalaisuudessa eikä moderni materialismi ole lopulta vastanneet sydämen huutoon. Vasta Jeesuksen sylissä on saanut levon.

Uusi lehti kääntyy

Etsiessämme yhteisessä työssämme uskollisuutta Jumalan sanalle on japaninlähetyksessä tullut aika kääntää uusi lehti. Lähetystyömme virta Japanissa hakee nyt uusia uomia ja yhteistyökumppaneita. Tahdomme mennä eteenpäin ja tehdä kaikkemme, jotta Japanissa mahdollisimman moni saisi kuulla, että Jeesus rakastaa ja on tehnyt jo kaiken: taivas on auki.

Pyyntö sinulle: auta

Pyydämme nyt: ole edelleen mukana, kun 150-vuotias Sley kääntää uuden lehden vanhan japaninlähetyksen saralla. Tule kertomaan Jeesuksesta japanilaisille. Lahjoita Sleyn Joulukeräyksessä 2023, jotta Japanissa saataisiin kuulla Jumalasta, joka rakastaa, armahtaa ja pelastaa.

Anna nyt, kiitos lahjastasi.