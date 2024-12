Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa

Esimerkiksi 200 eurolla voit lahjoittaa tulevaisuuden yhdelle nuorelle koulutukiprojektissa kaikkine kuluineen. Lahjasi muuttaa ainakin yhden ihmisen elämän, mutta vaikuttaa myös kokonaisen kansakunnan huomiseen. Sydämellinen kiitos lahjoituksestasi! Joulukeräys 2024 on sinun varassasi.

Tulevaisuudessa tämä tyttö voisi olla yksi monista, jotka palaavat jälleenrakentamaan Etelä-Sudania. Kirkko tukee näitä rohkeita ja ahkeria nuoria opiskelussa sekä hengellisessä kasvussa. Koulutukiprojekti toimii Sleyn tuella ja mahdollistaa heikoimmassa asemassa olevien, kuten vanhempansa menettäneiden lasten ja nuorten opiskelun. Tällä hetkellä projektissa on mukana 45 lasta ja nuorta, mutta varat sen jatkumiseksi ovat vähissä.

Tunnemme eteläsudanilaisen lukiolaistytön. Hän asuu Ugandassa pakolaisasutusalueella sukulaistensa luona, sillä hänen vanhempansa kuolivat sodassa. Sukulaisperheessä on monta lasta, ja vaikka perheen isä on lähtenyt töiden perässä takaisin levottomaan Etelä-Sudaniin, eivät rahat riitä kaikkien lasten koulumaksuihin. Joulukeräys 2024 kootaan hänenkin auttamiseksi.

Poliisihallitus on antanut meille rahankeräysluvan RA/2021/1127.