Joulukuun terveiset!

Richard Ondichon lähettikirje 6/2024

13.12.2024

Joka vuosi, kun astumme adventin aikaan ja lähestymme joulua, mieleeni tulee sama ajatus. Joka vuosi tänä aikana, mietin ensimmäisen joulun ympäristöä, ja olen hämmästynyt ja rohkaistunut. Jeesus-vauvan pehmeä ja suloinen tarina on niin syvään juurtunut mieleemme, että on hyvä muistaa, ettei ensimmäinen joulu ollut kaunis kokemus. Eikä se todellakaan tapahtunut mukavassa keskiluokkaisessa ympäristössä.

Kun Jumala valitsi tulla ihmiseksi – inkarnaation, Jumalan lihaksi tulemisen, Jeesuksen, joka oli todellinen Jumala ja todellinen ihminen – Jumala valitsi Marian. Raamatussa ei ole mitään, mikä viittaisi siihen, että hän olisi ansainnut tuon kunnian. Jumala valitsi hänet. Ja yhtäkkiä hän oli keskellä skandaalia: raskaana oleva teini. Naapurit puhuivat hänestä ja levittivät juoruja. Ei ihme, että hänen vierailunsa tätinsä Elisabethin luona oli niin lohdullista ja tarpeellista (Luuk. 1:39 eteenpäin).

Kiitollinen sydän

Jumalan armosta pystyin valmistumaan tohtoriksi Etelä-Afrikassa. Tutkimukseni aihe oli ”Kirkko, maahanmuutto ja Missio Dei diasporassa: Missiologinen tutkimus itäafrikkalaisista kristityistä maahanmuuttajista Suomessa vuosina 2000–2022”. Tutkimustyöni kesti kolme vuotta. Aineiston kerääminen ja väitöskirjan kirjoittaminen olivat pääosin uuvuttavia, koska ohjaaja ei halunnut hyväksyä ainuttakaan lukua, mutta lopulta sain lähettää tutkimukseni arvioitavaksi. Sen arvioi kolme professoria eri yliopistoista. Kolme professoria hyväksyi väitöskirjani, ja kukin antoi käsikirjoitukselle erinomaisen arvosanan ”Laudator” (First Class Honours). Tämä arvosana näkyy tutkinnossani.

Tämä teki ohjaajastani vielä enemmän kiukkuisen ja hän värväsi koko henkilökunnan minua vastaan. Minulla oli kaksi puolustusta, koska he mitätöivät työni väittäen, että en ollut yhteistyöhaluinen enkä noudattanut heidän ohjeitaan, vakuutin heille, että vien asian oikeuteen ja kirjoitan maailman kristillisiin sanomalehtiin huonosta kohtelusta. Kahden viikon kuluttua he lähettivät minulle tohtorin tutkinnon ja opintosuoritusotteen. Tajusin, että he eivät muuttaneet arvosanaa, joka oli ehdotettu, ja he pelkäsivät uhkauksiani. Olen iloinen voidessani todeta, että

tunnen suurta kiitollisuutta Jumalalle kaikesta, mitä Hän on minulle tehnyt. Olen oppinut, että kiitollisuuden sydämen kehittäminen on yksi terveellisen kristillisen elämän avaimista.

Kukaan meistä ei voi olla kiitollinen ilman sisimmässämme asuvaa Henkeä, joka pyhittää meidät. Tämä saa minut nöyräksi ja rohkaisee. Jumala työskentelee edelleen sydämessäni. Ja Hän työskentelee myös sinun sydämessäsi. Kun luotamme siihen, että Hän auttaa meitä kehittymään kiitollisuudessa, kehitymme myös sydämiltämme ihmisiksi, jotka arvostavat Jeesusta yli kaiken. Jokaisella kiitollisella rukouksella avaamme usein kovia sydämiämme ja suljettuja silmiämme nähdäksemme Jumalan hyvyyden, uskollisuuden, armahduksen, rakkauden, huolenpidon, elatuksen, varustuksen ja armon elämässämme. Kun kuiskaamme ”kiitos” armoitettu Isämme, sydämemme asettuvat tyyneyteen ja iloon. Elämämme saarnaavat maailmalle, että Jumala on uskollinen.

Jumalan armosta olemme pitäneet jumalanpalveluksia ja raamatuntutkisteluja koko vuoden ajan Hänen armoonsa ja laupeuteensa nojaten. Meillä on ollut monia kasteita sekä samalla neuvontaa. Olemme nauttineet sunnuntai-jumalanpalveluksista, joissa olemme ylistäneet ja laulaneet kauniita virsiä, ja sen jälkeen nauttineet kahvia joka jumalanpalveluksen jälkeen, mikä on auttanut meitä luomaan yhteisön, jossa olemme yhteydessä toisiimme. Palveluksemme kestävät joskus noin puolitoista tuntia, mutta sosiaalinen kahviaika kestää yleensä vähintään kaksi tuntia.

”Yhdessä” olimme vuonna 2024. Yhdessä Jumalan kanssa olemme saavuttaneet joitakin upeita asioita. Yhdessä olemme jakaneet voimaannuttavan mallin, joka perustuu Jetro-periaatteeseen, kun hän kohtaa vävynsä Mooseksessa ja sanoo: ”Et voi tehdä tätä yksin.”

Vahvistamme ja toivotamme sinut jakamaan elämää kanssamme ja osallistumaan Jumalan missioon. Pelastettu Jumalan armosta, uudistettu sanan ja sakramentin kautta, meidät on lähetetty opetuslapsina jakamaan Jeesuksen evankeliumi.

Kiitos rukouksestasi ja taloudellisesta tuestasi vuonna 2024. Odotamme innolla, että voimme saavuttaa enemmän ihmisiä taivaalliseen valtakuntaan vuonna 2025.

Rakas Herra, kiitämme sinua lukemattomista päivittäisistä siunauksista. Auta meitä näkemään hyvyytesi kaikissa elämän osa-alueissa ja antamaan kiitosta kaikissa olosuhteissa. Kiitos virratkoon elämämme ylitse kiitollisuutta sinulle. Aamen.

Riku