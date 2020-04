Valtakunnallinen Evankeliumijuhla vuonna 2020 oli suunniteltu järjestettäväksi Turun Messukeskuksessa yhdessä Turun Mikaelinseurakunnan kanssa. Tapahtui kuitenkin odottamaton: saapui pandemia ja muutti suunnitelmat. Turun Evankeliumijuhlaa ei peruttu, se siirrettiin ensi vuoteen, ja tähän vuoteen laadittiin aivan uusi juhla.

Tänä vuonna valtakunnallinen Evankeliumijuhla saapuu koteihin aivan uudella tavalla valtakunnallisena juhlana. Tavallisesti juhlakansa saapuu ympäri Suomea paikalle – nyt juhla tulee sinun luoksesi, olitpa kotona, kesämökillä tai sairaalassa. Evankeliumijuhla järjestetään teemalla: Juhla, jota ei peruta.

– Nimi viittaa tietysti tätä juhlaa kauemmas, aina Taivaaseen saakka. Siellä on luvassa todellinen Evankeliumijuhla, projektipäällikkö pastori Jari Rankinen kertoo.

Tämän vuoden Evankeliumijuhla, Juhla, jota ei peruta, rakentuu perjantaista sunnuntaihin 26.-28.6. toteutettavan suoran lähetyksen ympärille, joka on seurattavissa sekä YouTube -palvelussa että äänilähetyksenä nettiradiossa. Nettiradio palvelee erityisesti heikompien verkkoyhteyksien takaa osallistuvia. Osa ohjelmasta kuullaan myös Radio Dein valtakunnallisilla aalloilla. Ohjelmassa on luvassa raamattuopetuksia, mielenkiintoisia keskusteluja, haastatteluja, konsertteja, yhteislaulua, seuroja ja tietysti jumalanpalveluksia. Lapsille, perheille ja nuorille on myös omaa ohjelmaa.

Seuraa tiedotusta osoitteessa www.evankeliumijuhla.fi