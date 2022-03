Juhlaohjelma julki ja majoitusvaraukset käynnissä

Kesän Evankeliumijuhlaa vietetään 1.–3.7. Karkun evankelisen opiston alueella. Juhlaohjelma on nyt julki ja upeaa ohjelmaa on tarjolla pääjuhlan lisäksi omassa juhlassaan nuorille sekä omassaan lapsille ja perheille. Juhla alkaa avajaisilla perjantaina kello 18 ja evankelista iloa, syvällistä raamatunopetusta ja mukaansatempaavaa yhteistä laulua on tarjolla aina sunnuntaihin kello 16 saakka. Ohjelma jatkuu yömyöhälle ja alkaa anivarhain. Erinomaista ruokaa on tarjolla ja maisemat ovat järven rannalla mitä upeimmat.

Nyt on oikea hetki tehdä majoitusvaraukset ja pistää Evankeliumijuhla omaan kesäkalenteriin. Olet lämpimästi tervetullut.