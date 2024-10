Juhlat Matongossa

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 8/2024

3.10.2024

Terveiset Kisumusta! Syksy on perinteisesti ollut Keniassa pienten sateiden aikaa. Tälle kaudelle tyypillistä on ollut usein iltapäiviin ajoittuvat lyhyet sadekuurot sekä lämpötilan maltillinen kohoaminen kohti helteisempää jaksoa. Tänä vuonna sade on kuitenkin täällä Kisumussa antanut odottaa itseään ja lämpötila on kohonnut reiluihin hellelukemiin auringon paahtaessa usein lähes pilvettömältä taivaalta. Vasta pari viikkoa sitten saimme ensimmäiset kunnon sateet, ja nyt näyttää jo lupaavammalta tämänkin suhteen. Nairobissa kylmät kuukaudet ovat kuulemma saaneet jatkoa, kun taas toisaalla sateet alkoivat jo syyskuun alkupuolella. Perinteiset vuodenkierron mukaiset säävaihtelut ovat Keniassa enää muisto vain.

Valmistujaiset Matongossa

Matongon valmistujaisjuhlat ajoittuvat perinteisesti syyskuulle. Neema Lutheran College on viettänyt valmistujaisia jo useamman vuoden yhteisesti. Tänäkin vuonna 27 Matongon teologisen seminaarin opiskelijaa sekä 27 opettajankoulutuslaitoksen opiskelijaa pukeutui valmistujaisissa käytettäviin viittoihin saadakseen todistuksensa. Teologisesta seminaarista valmistui niin pappeja, evankelistoja kuin diakonejakin useamman Itä-Afrikan maan luterilaisille kirkoille. Opettajapuolelta valmistuneet ovat puolestaan tulevia kenialaisen peruskoulujärjestelmän työntekijöitä.

Juhlallisuudet ovat kenialaista ydinosaamista, ja niin on myös valmistujaisjuhlissa. Juhliin oli kutsuttu vieraileva kuoro, joka yhdessä teologisen seminaarin kuoron kanssa johdatti valmistuvat kulkueessa juhlakentälle. Ohjelmassa oli aluksi partiolaisten johtama lipunnosto sekä kansallislaulu, sitten lyhyt jumalanpalvelus, jota seurasivat puheet ja kuorojen esitykset ennen varsinaista loppuhuipentumaa eli todistusten jakoa. Kuoroja oli saapunut paikalle lopulta kahdesta muustakin seurakunnasta, joten koulujen kuorojen kanssa yhteen laskettuna läsnä oli viisi kuoroa. Juhlallisuuksiin oli tietysti kutsuttu myös alueen silmäätekeviä, kuten aluehallinnon ja koulutoimen edustajia. Myös yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko oli monin tavoin edustettuna juhlassa. Puheiden pitäjien toimesta suoritetiin myös paikallaolijoiden esittelyjä, ja itsekin kävin kahdesti esittäytymässä; ensin opettajakuntaan kuuluvana ja vielä myöhemmin Sleyn edustajana juhlissa. Päädyin myös viimehetkellä mukaan teologisen seminaarin kuoron esitykseen, vaikka soittotaitoni ovatkin pahasti ruosteessa. Mitäpä sitä ei lähetti tekisi tarvittaessa.

Diakoni Hannah

Kaksi vuotta sitten kerroin kahden tukemamme opiskelijan valmistumisesta ammattiin Matongon teologisesta seminaarista. Toinen näistä oli Hannah, joka valmistui diakoniksi sertifikaattitason koulutuksesta. Kuten kaksi vuotta sitten kerroin, Hannah jatkoi opintojaan, ja tänä vuonna saimme jälleen juhlia hänen valmistujaisiaan hänen saatuaan suoritettua myös diplomitason opinnot menestyksekkäästi loppuun. Kenialaiseen tapaan Hannah sai monia lahjoja kaulaansa roikkumaan, kuten ensimmäisen sivun kuvasta voitte huomata. Hannah on jo nimetty Wamban seurakunnan diakoniksi. Rukoillaan siunausta hänelle näihin tehtäviin sekä muuhun elämään.

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Rukousaiheita

Kiitos hyvästä asettumisesta takaisin Keniaan

Siunaa kaikkia Matongon vastavalmistuneita

Johdata syksyn töissä

Varjele liikenteessä

Anna virkistäviä hetkiä vapaa-ajalle

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Kiitän kansojen keskellä sinua, Herra, laulan kiitosta sinun nimellesi.

Psalmi 18:50

Lähetysterveisin,

Virpi

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/10/virpi-otienon-lahettikirje-lokakuu-2024