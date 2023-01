JUHLIA JA ARKEA

Marja Ochieng lähettikirje 1/2023

Hyvää alkanutta vuotta! Lämmin kiitos kaikista joulumuistamisista omasta ja orpotyön lasten puolesta. Sain viettää jouluna lomaa työstä. Ensimmäisenä lomapäivänä leivoin karjalanpiirakoita, joita sain nauttia pitkin lomaa muiden herkkujen ohessa. Kokeilin myös imellettyä perunalaatikkoa, joka on yksi lempi jouluruokani kinkun lisäksi, jota löytyi tänä vuonna siivuina lähikaupastani. Yhdessä lähettitoverin kanssa sain tehdä joulukranssin oveeni. Loma osui kyllä hyvään paikkaan.

Ennen lomaani olikin monenlaista juhlaa. Orpotyöntiimin joulujuhlaa oli hyvä viettää yhdessä ohjelman ja ruoan äärellä. Jokaiselle oli jaettu vastuutehtäviä ja minun osallani oli paikan koristelu sekä leikit ja jouluaskartelu. Kaksi tiimimme jäsentä vastasi hartaudesta, kaksi joululauluista. Kenialaisissa juhlissa on erityisen tärkeätä kakun leikkaaminen ja sen jakaminen. Tästä vastasi tiimimme vetäjä Molly yhdessä parin muun tiimimme jäsenen kanssa. Kakku leikattiin laulun saattelemana ja siitä tarjoiltiin pieni pala jokaiselle. Sitten kakku leikattiin isompiin paloihin, jonka jokainen sai omalle lautaselleen.

Joulukuun alussa sain olla mukana osallistujana Credo-ohjelman raamattuleirillä. Credo tukee tyttöjä, jotka ovat paenneet lapsiavioliittoa tai tyttöjen sukupuolielinten silpomista. Raamattuleirillä pääsin mukaan myös kakkuseremoniaan, sillä leirillä juhlittiin kahden nuoren valmistumista ammattiin. Paikalle oli saatu paikallisen hallinnon edustaja, jolla oli tärkeä rooli olla mukana leikkaamassa ja jakamassa kakkua. Diakonissa Susan oli valmistanut raamattuleirille hyvää ohjelmaa yhdessä ohjelman johtokunnan jäsenten kanssa. Myös nuoret itse olivat mukana ohjelman toteuttamisessa. Hienoa oli, että saimme mukaan hankkeen äidin, Reija Toikan. Hän oli mukana vapaaehtoistyöntekijänä ja keräsi tärkeätä tietoa lapsista ja heidän tilanteestaan.

Olen osallistunut silloin tällöin töiden salliessa kansainväliseen naisten raamattupiiriin. Noin 15 naista kokoontuu viikoittain jonkun kodissa. Syksyn työtehtävät eivät antaneet myöten osallistua viikoittaiseen Raamattupiiriin, mutta syksyllä osallistuin piirin Raamattuviikonloppuun Kakamegan sademetsän laitamilla. Silloin aiheena oli Nainen kaivolla raamatunkohta. Ennen joulua sain olla järjestämässä naisten joulujuhlaa, joka pidettiin meidän kotipihassamme. Oli hienoa saada valmistella juhlan koristeluja ja ohjelmaa syksyn haastavien työtehtävien jälkeen.

Peruskoululaisilla ja lukiolaisilla on ollut pitkä joululoma. He jäivät joululomalle jo marraskuun lopulla ja koulut aukeavat vasta 23.1. Opiskelijamme kävivät toimistossamme 19. päivä tammikuuta. He saivat mukaansa kassillisen tavaroita arkeaan helpottamaan. Kassissa oli mm. pyykinpesuainetta, hammastahnaa, kenkälankkia, vessapaperia, kyniä, vihkoja ja siteitä tytöille. Ammattiopinnot aloittavat saivat lisäksi patjan ja laatikon täynnä tavaroita. Koronarajoitusten vuoksi koulut olivat suljettuina noin yhdeksän kuukauden ajan vuonna 2020. Viimeisen kahden vuoden aikana lapset ovat käyneet koulua tiivistetyssä aikataulussa ja lomakausia on tämän vuoksi lyhennetty. Näin he saivat kurottua umpeen menetetyn kouluajan vuodelta 2020. Nyt lapset palaavat normaaliin koulurytmiin. Tosin koulujärjestelmässä on meneillään muuten suuret muutokset ja esimerkiksi peruskoulu kestää kahdeksan vuoden sijaan nyt vain kuusi vuotta. Tämän jälkeen lapset siirtyvät junior secondary kouluun, joka vastannee Suomen yläastetta. Tänä vuonna aloittaa ensimmäinen erä nuoria tuossa junior secondaryssä. Kenialaisittain vielä ei oikein tiedetä, mitä nämä kaikki muutokset tuovat tullessaan mutta asiat selkiävät aikanaan.

Saamme luottaa tänäkin vuonna siihen, että Jumala on kanssamme joka päivä. ”Suuri on Jumala. Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan.” Psalmi 48:15

Siunausta alkaneeseen vuoteen!

Terveisin, Maikki