Juhlia ja leirimeininkiä

Liisa Rossin lähettikirje 5/2023

24.8.2023

Loppukesän tervehdys Tallinnasta!

Vaikka päivisin saa vielä nauttia kauniista kesäsäästä, alkaa ilmassa olla myös jo vähän syksyn tuntua. Minullakin alkoi työarki taas tällä viikolla, kun kesälomat ja elokuun kesäiset työreissut ovat takana. Nyt on aikaa ottaa töihin sitä pehmeää laskua, joka ei elokuun alussa ollut mahdollista, kun heti ensimmäisenä työpäivänä suuntasin Tallinnan tuomiokirkkoseurakunnan kesäleirille. Vietimme yli 30 hengen porukalla viikonlopun Kosen pappilassa puolen tunnin matkan päässä Tallinnasta. Paljon oli ohjelmaa kaikenikäisille yhdessä, ja välillä minä keräsin aikuiset omiin raamiksiinsa samalla, kun lapsille oli omaa ohjelmaa. Viereiset kuvat tuovat palasia leiritunnelmasta. Koska meillä ei seurakunnan arjessa ole juuri tilaisuuksia ihmisten välisiin kohtaamisiin ja keskusteluihin, oli tämä leiri tärkeä yhdessäolon mahdollistaja.

Elokuun puolivälissä lähdin vielä reilun viikon työkiertueelle Suomeen. Oli ilo muutaman vuoden tauon jälkeen olla mukana Siikasafarilla Ohtakarissa ja nauttia ystävien tapaamisesta, Jumalan sanan kuuntelemisesta, lauluista, messuista ja Ohtakarin kauniista luonnosta. Minulla oli juhlissa kaksi puheenvuoroa. Voit halutessasi kuunnella ne ja valtakunnallisessa Evankeliumijuhlassa pitämäni puheen jälkikäteenkin Sleyn Mediakirjastosta laittamalla nimeni hakukenttään: mediakirjasto.sley.fi – sieltä muuten löytyvät vanhat lähettikirjeetkin.

Parin kesälomantuntuisen vapaapäivän jälkeen matka jatkui Karkkuun lähettipäiville. Samaan aikaan opistolla kokoontuivat myös kotimaantyöntekijät, joten oli mahdollista tavata työkavereita laajalta alueelta. Seuraava suunta oli Hämeenlinna, jossa vietettiin jo 140. maakunnallista evankeliumijuhlaa. Tänä vuonna ohjelmassa ollut Mika Aaltolan haastattelu toi juhlille paljon ilmaista mainosta valtakunnankin mediassa ja ison väkijoukon perjantai-iltana. Mukavasti väkeä oli paikalla lauantainakin, kun pidin raamattu-opetuksen aiheesta ”Kristuksen rauha ja lähetystyö”. Sen tallenne löytyy Sleyn YouTube-kanavalta samoin kuin juhlan muutkin puheet ja huikea riemumessu. Suomenkiertueeni päättyi Kouvolaan, jossa vietettiin isolla joukolla perinteisiä lähetyslettukestejä – tällä kertaa kauniissa säässä Käpylän kirkon pihalla.

Nyt tosiaan on taas aika palata arkeen, alkaa sopia ja suunnitella syksyn koulutuksia ja muita työtehtäviä. Tarkoitus on myös jatkaa materiaalien valmisteluja virolaisten kristittyjen käyttöön. Tänä syksynä on edessä myös jotain uutta ja mielenkiintoista, kun sain mahdollisuuden osallistua Raamatunopetusakatemiaan. Luvassa on siis tulevan lukuvuoden aikana muutama lähiopetuspäivä ja -viikonloppu Suomessa. Odotan innolla, millaisia uusia eväitä työhön tuo koulutus tarjoaa.

Renkaan vapaaehtoisen kannatuksen tavoitteesta ollaan pari tonnia jäljessä, mutta nousua viime vuoteen on. Kiitos kaikesta tuesta! Pienilläkin summilla on merkitystä isossa kokonaisuudessa. Ja jos sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua työhön taloudellisesti, älä kanna huonoa omaatuntoa – rukouksesi ovat äärettömän arvokkaita!

Lopetan tämänkertaisen kirjeen siihen, mihin lopetin Siikasafari-puheeni: Elämä Jumalan sanan varassa ei ole koskaan elämää ”vain” sanan varassa. Sillä sanalla on luotu koko tämä maailma. Se sana pysyy silloinkin, kun taivas ja maa katoavat. Jos jonkun varassa on varmaa ja turvallista elää tätä elämää, niin juuri sen sanan. Sitä sanaa meidät on kutsuttu pitämään esillä, sillä se voi muuttaa ihmisten elämän. Elämä sanan varassa on parasta, rikkainta ja turvallisinta elämää, jo nyt ja lopulta iankaikkisesti.

Siunausta ja voimia alkavaan syksyyn – Sanan varassa!

Rukousaiheita:

 Syksyn töiden suunnittelu ja sopiminen

 Että osaisin vastata paikallisten tarpeisiin

 Voimia ja terveyttä arkeen

 Raamatunopetusakatemian opiskelu

 Rauha sotien keskelle

 Sleyn taloustilanteen kohentuminen

 Virkistävä kesäloma

 Onnistunut seurakunnan kesäleiri

 Kesäjuhlien hengellinen hoito ja kohtaamiset