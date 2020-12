Jumala piirsi taiteilijan

Lapin Muoniosta kotoisin oleva graafinen suunnittelija ja taiteilija Satu Sinikumpu ihailee, kun kaamos maalaa taivaan liukuvärein. Hänelle se on luonnollinen osa joulun maisemaa.

– Muistan katsoneeni 17-vuotiaana televisiosta Turun joulurauhan julistusta ja ihmettelin, miten siellä voi olla niin valoisaa. Eihän jouluna kuulu paistaa aurinko! Aivan pimeää ei kaamoksenkaan aikana toki ole, vaan hämärää kestää useamman tunnin. Kaamoksen värit ovat oikeasti hyvin kauniit, Satu kuvailee.

Satu on tehnyt töitä muun muassa mainostoimistossa Helsingissä. Hän on palvellut graafikon lahjoillaan myös Evankeliumiyhdistyksen raamattukoulutusta: sekä Bible Toolbox -sivusto että Vanhan testamentin aikajanan ulkoasu ovat Satun käsialaa. Graafisen puolen lisäksi Satu on kunnostautunut myös kuvittajana ja kuvataiteilijana. Kulkiessaan ulkona hänellä on usein pieni vesivärisetti mukanaan.

– Saatan pysähtyä johonkin ja ryhtyä maalaamaan. Pidän ”hetkien” tallettamisesta. Graafinen suunnittelu on enemmän asiakaslähtöistä, ja oma tyyli ei välttämättä näy siinä niin vahvasti. Minulla on erikseen oma kuvataiteellinen puoli, jossa teen sitä, mitä sydämestä lähtee. Molemmissa minulla on kuitenkin tärkeää palvella toisia omilla lahjoillani.

Vaikka kristilliselle taholle tehtävä työ on Satun sydäntä lähellä, hän kokee voivansa olla kaikessa työssään Jumalan asialla.

– Jumala voi käyttää meidän lahjojamme ihan kaikenlaisissa projekteissa. Itsellenikin on monesti tullut ideoita työhöni rukouksessa. Olen saattanut rukoillessani nähdä selkeän kuvan päässäni, ja työstä on tullut tosi hyvä.

Satulle on omassa taiteessa tärkeää värien käyttö. Hänen töissään näkyvät ilo ja lapsenmielisyys. Satu kokee, että saa taiteellaan kohdata Jumalaa.

– Taidetta voi käyttää rukouksen välineenä. Voin esimerkiksi maalata vaikeita tunteita tauluun ja samalla rukoilla. Taiteen tekeminen vaatii luottoa paitsi omiin kykyihin myös Jumalaan. Jos kohtaan luovan kriisin, rukoilen Jumalaa auttamaan eteenpäin, Satu kuvaa.